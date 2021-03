Sedmý program České televize, stanice ČT3, slaví první rok vysílání

DNES!

▲ Obr č. 1 - Hlasatelky ČT3 (foto: Mikuláš Křepelka)



▲ Obr č. 2 - Pohybovky Pavla Kříze (foto: ČT)



Svůj sedmý program, stanici ČT3 , spustila Česká televize loni v březnu, aby pomohla nejohroženější skupině obyvatel, kteří byli vinou koronaviru nuceni trávit čas doma, často o samotě. První vysílací den si nenechal ujít bezmála milion diváků, program se stal u publika staršího pětašedesáti let třetí nejvyhledávanější stanicí v Česku. ČT3, dosud vysílající v experimentálním vysílání, nově přechází na řádné vysílání jako trvalý program České televize.,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.Programová nabídka ČT3 se opírá o výběr ze zlatého televizního fondu, nabízí oblíbené seriály, nostalgické komedie i tematické pořady a základní informační servis. Na obrazovku se po patnácti letech vrátily také hlasatelky. Program původně vysílal osm hodin denně, od 14. prosince se vysílání rozšířilo od šesté hodiny ranní až do dvaadvaceti hodin večer. Od února navíc program posílila speciální zpravodajská relace Zprávy ČT3, jež se vyznačuje přehlednějším grafickým zpracováním i klidnějším tempem moderace.Stanice ČT3, vysílající od 23. března 2020, je z pohledu spokojenosti diváků s vysíláním spolu s ČT art . Vyhledávají ji zejména diváci starší pětašedesáti let. V této skupině dosáhla ČT3 v průběhu loňského roku v čase svého vysílání podílu na sledovanosti 4,76 %.V reprezentativním výzkumu realizovaném po odstartování vysílání kanálu se 70 % dotazovaných shodlo na tom, že spuštěním ČT3 napomáhá Česká televize nejohroženější skupině, tedy seniorům, překonat pandemii a ulehčit dopady nouzového stavu či karantény. Pro pokračování vysílání se jednoznačně vyslovila i Rada seniorů ČR. Zařazením programu Česká televize dle rady posiluje úlohu média jakožto významné paměťové instituce.redakce