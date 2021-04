Český rozhlas spouští novou stanici Radiožurnál Sport

DNES!

Obr č. 1 - Teaser Radiožurnál Sport



Digitalizace dlouhodobě otevírá možnosti, jak nabídnout posluchačům dokonalejší veřejnou službu, zejména v podobě širší programové nabídky. Pořady a zprávy o sportu jsou v rozhlasovém vysílání jedny z nejoblíbenějších a nejposlouchanějších, proto věřím, že vysíláním nové stanice Radiožurnál Sport uděláme radost všem sportovním fanouškům a že si stanice velmi rychle najde své publikum

Obr č. 2 - Sportovní fanoušci Ladislav Hampl, Pavel Nečas, David Novotný







Máme před sebou období mimořádně bohaté na sportovní události. Během 12 měsíců budeme vysílat z letních i zimních olympijských her, mistrovství světa v hokeji, mistrovství Evropy ve fotbale a mnoha dalších sportovních akcí, na které má Český rozhlas vysílací práva

Vznik nové stanice ale rozhodně neznamená, že sport zmizí z vysílání Radiožurnálu. Posluchači dostanou vše, na co jsou na naši stanici zvyklí, Radiožurnál Sport bude nadstavbou pro skalní sportovní fanoušky

Český rozhlas spustí 21. května první speciální sportovní stanici v Česku.bude vysílat v DAB+ a také na internetu. Digitální rozhlasová stanice bude zaměřená na přímé sportovní přenosy, vstupy ze stadionů, magazíny o profesionálním i amatérském sportu, rozhovory, reportáže, zpravodajské relace a hudbu.Vznik nové stanice dnes odsouhlasila Rada Českého rozhlasu.Nová digitální stanice Radiožurnál Sport, která je nadstavbou pro sportovní příznivce, navazuje jak na 97 let starou tradici sportovního vysílání, tak na dlouhodobě vysoce ceněné sportovní zpravodajství a přímé přenosy ze stran posluchačů stanice Český rozhlas Radiožurnál.,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.Radiožurnál Sport bude vysílat denně od 6:00 do 24:00, ve zbylých hodinách bude přebírat program stanice ČRo Radiožurnál.Kromě jiného se mohou posluchači těšit každý všední den na rozhovory osobností s jejich hosty. V roli moderátorů se každé pondělí představí olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka, v úterý stříbrná medailistka ve čtyřhře z LOH 2012 v Londýně Andrea Sestini Hlaváčková. Středy budou patřit hercům a sportovním fanouškům Davidu Novotnému, Ladislavu Hamplovi a Pavlu Nečasovi, kteří se v talkshow „Na place“ budou starat především o rozhovory z fotbalového prostředí. Každý čtvrtek své hosty bude zpovídat dvojnásobný mistr světa Vavřinec Hradilek a v pátek šestinásobná olympijská medailistka Kateřina Neumannová.,” uvedl šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan a dodal: „.”Posluchači se také mohou těšit na návrat legendárních pořadů S mikrofonem za hokejem a S mikrofonem za fotbalem, které nedílně patřily k vysílání Českého a Československého rozhlasu.Velký důraz bude ve vysílání kladen i na paralympijský sport. Radiožurnál Sport bude vysílat například vstupy z paralympijských her nebo MS v Para hokeji, které letos hostí Česká republika.Od začátku května do konce letošního roku podpoří vysílání digitální stanice Radiožurnál Sport kampaň #Poslouchejsport, která zahrnuje on-line, print, outdoor a TV. Ambasadory kampaně jsou Karolína Plíšková, Nikola Ogrodníková, Adam Ondra, Lukáš Krpálek, Maxim Habanec a Arnošt Petráček.redakce