Kde hledat zdarma přenosy z Euro 2020 ve 4K

DNES!

▲ Obr č. 1 - TRT 4k - záběr z příjmu stanice



Pro abonenty

Pro diváky bezplatné satelitní služby

▲ Obr č. 2 - TRT 4k - záběr z příjmu stanice



Pro diváky FTA programů

Krátce po skončení hokejového šampionátu se diváci dočkali dalšího atraktivního sportovního eventu. Včera 11. června 2021 bylo slavnostně zahájeno odložené mistrovství Evropy ve fotbale. Televizní diváci mají k dispozici až 51 přenosů a záznamů všech utkání v HD rozlišení. Někteří vysílatelé nabízejí fotbalové Euro 2020 i v lepší technické kvalitě - 4K.K fotbalu ve 4K se mohou diváci dostat ze satelitu třemi cestami - jsou abonenty některé z DTH platforem, které vysílají 4K programy s ME ve fotbale, nebo mají správnou přístupovou kartu pro bezplatnou satelitní službu nebo jsou diváky jen FTA programů. Ano, i ve volné distribuci je možné Euro 2020 sledovat v nejlepší možné technické kvalitě obrazu i zvuku.Fotbalové Euro 2020 probíhá od 11. června do 11. července 2021.Nizozemský veřejnoprávní vysílatel NPO ve spolupráci s lucemburskou mediální skupinou M7 Group (Canal+ Luxembourg) zajistil dodatečnou transpondérovou kapacitu pro distribuci NPO1 4K. Stanice se objevila v nabídce Canal Digitaal na satelitu Astra 3B (23,5°E). Tedy na pozici, kterou využívá i sesterská česko-slovenská platforma Skylink . Signálje pochopitelně zakódován a je dostupný pro zákazníky zmíněné platformy Canal Digitaal.Podobně M7 Group zajistila skvělou podívanou Eura 2020 také divákům v Polsku. Tamní DTH služba Platforma Canal+ zařadila do své nabídky dočasný kanál TVP 4K. Ten přináší aktuální evropský fotbalový šampionát a další sportovní obsah. Po skončení Eura opět stanice TVP 4K skončí.je možné přijímat také zdarma v příhraniční oblasti s Polskem z experimentálního celoplošného DVB-T2 multiplexu, který byl spuštěn začátkem května letošního roku. Jde o novou vysílací platformu, která používá jiné kmitočty ale stávající vysílací stanoviště.Vysokou kvalitu obrazu a nejlepší možný zážitek ze sledování evropského fotbalu přichystala pro své diváky také italská veřejnoprávní televize Rai. Na jejím specializovaném programu Rai 4K, který je v provozu celoročně, přinese divákům vybrané přenosy z Eura 2020. Pochopitelně bude kladen důraz na atraktivní zápasy a utkání domácího italského týmu.je zakódován systémem Nagra MA a dostupný zdarma s Black CAM TivúSat.Nemáte přefdplatné a ani přístupový modul k žádné DTH službě? Nevadí. I tak si můžete vychutnat některé fotbalové přenosy z Eura 2020 ve 4K. Ani tentokrát své diváky nezklamala turecká státní televize TRT. Na jejím celoročně provozovaném programu TRT 4K se vysílají vybrané přenosy z tohoto šampionátu zdarma a bez kryptování - volně (FTA).přináší pravidelně atraktivní obsah a často potěší i sportovní fanoušky. Stanice se vysílá v silném západním svazku. Příjem multiplexu je proto možný s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.technické parametry:satelit: Türksat 3A (42°E)frekvence: 10,980 GHzpolarizace: vertikálníSR: 12500FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKservice ID: 16300video PID: 4855 (HEVC/4K)audio PIDy: 4955 (E-AC3), 5055 (AAC)provider: TURKSATCA systém: žádný (FTA)využito informací satkurier.pl redakce