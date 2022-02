HBO Max od 8. března v Česku i na Slovensku

DNES!

Co nabídne HBO Max

Na čem bude možné HBO Max sledovat

Prémiová streamovací platforma společnosti WarnerMedia s názvem HBO Max bude na českém a slovenském trhu poskytována od 8.3.2022 a je součástí expanze do dalších 15 evropských zemí. HBO Max je nyní dostupné ve 46 zemích v Americe a Evropě.HBO Max bude od 8. března působit v dalších 15 zemích. Mezi nimi jsou Česká republika, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko.Video platformu HBO Max mohou nyní využívat zákazníci ve 46 státech v Americe a Evropě. Aktuální rozšíření HBO Max navazuje na spuštění v severských zemích a ve Španělsku v říjnu 2021.U příležitosti spuštění HBO Max bude nabízeno cenově atraktivní předplatné stávajícím abonentům služeb pod značkou HBO GO a novým zákazníkům bude nabídnuta 33% sleva z měsíční ceny služby po celou dobu trvání jejich předplatného. HBO Max bude stát 199 Kč měsíčně. Aktivní abonenti s HBO GO budou automaticky převedeni na novou platformu a budou platit nižší částku 132 Kč měsíčně. Noví zákazníci, kteří si předplatí službu HBO Max před 31. březnem budou také platit tuto sníženou měsíční částku.Na HBO Max budou poprvé na jediném místě ke zhlédnutí nové i kultovní seriály a filmy společností Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network a Max Originals, včetně filmů společnosti Warner Bros., které budou zveřejněny již 45 dní po uvedení do kin. Mezi filmy společnosti Warner Bros., na které se můžeme těšit, bude například Matrix Resurrections, Duna, Space Jam: Nový začátek nebo Tom a Jerry.K dispozici budou také nové seriály z původní tvorby Max Originals Stanice 11 (Station Eleven), Holky z vejšky (Sex Lives of College Girls) a Peacemaker. Z evropské produkce Max Originals se na platformě objeví Dafne a spol. (Todo Lo Otro), Kamikaze, Ruxx. Nouze nebude ani o zábavní reality show, jako je Amy v očekávání (Expecting Amy), Amerika hledá striptéra (Finding Magic Mike), Ostrov frajerů (FBoy Island) a Selena vaří s šéfkuchaři (Selena + Chef) nebo unscripted show Spolu & Hladoví. Mezi pořady pro děti nebudou chybět seriály Mladí Titáni do toho!, Gumballův úžasný svět, kultovní animované pohádky Looney Tunes a říkanky Cocomelon. (Dostupnost obsahu se může na jednotlivých územích lišit. Při zahájení nemusí být dostupné všechny tituly.)HBO Max bude k dispozici na předních zařízeních a platformách, včetně chytrých televizorů (Samsung, LG a Android TV), streamovacích zařízení (Apple TV 4K a Google Chromecast), herních konzolí (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One a Xbox Series X/S), mobilů a tabletů (iPhone, iPad, iPod Touch a Android), a online na http://www.hbomax.com. HBO Max bude k dispozici také prostřednictvím vybraných televizních distribučních partnerů. Zákazníci budou mít možnost předplatné uhradit pomocí běžných zprostředkovatelů plateb (VISA, Mastercard a PayPal) nebo nákupem v mobilní aplikaci (Apple App Store, Google Play Store a Samsung Checkout, který lze objednat přímo v televizi).HBO Max nabízí fanouškům vylepšený divácký zážitek. Přispívají k němu také funkce, jako je personalizace služby s až pěti diváckými profily, souběžné přehrávání na třech zařízeních, neomezený počet registrovaných zařízení na jedno předplatné, streamování s prostorovým zvukem 5.1, technologie Dolby Atmos a vybrané tituly dostupné v rozlišení 4K. Více informací o HBO Max naleznete na http://www.hbomax.com.redakce