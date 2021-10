Společnost WarnerMedia představila platformu HBO Max

DNES!

▲ Obr č. 1 - HBO Max přichází do Evropy (foto: HBO)



HBO Max ve střední Evropě až v příštím roce

HBO Max přichází do Evropy a přináší s sebou ty nejlepší filmy a televizní pořady, které za 100 let své existence vytvořila společnost Warner Bros., společně s pořady od HBO, Max Originals, DC a Cartoon Network

Od Zpívání v dešti přes Matrix, Hru o trůny, Mare z Easttownu, Letušku, Super drbnu, Supermana a Jokera až po Bugse Bunnyho a Scooby Doo, u nás si opravdu každý člen rodiny najde něco, co se mu bude líbit a přinese mu vynikající divácký zážitek. HBO Max již brzy rozzáří obrazovky ve 27 zemích v Evropě a v 67 zemích po celém světě - a to ještě nejsme u konce, protože do roku 2026 chceme působit ve 190 zemích

HBO Max bude někde levnější, než stávající SVOD od HBO

Fanoušky v Evropě bavíme už od roku 1991, kdy jsme v Maďarsku spustili náš první televizní kanál HBO, a již více než deset let zde vysíláme prostřednictvím našich streamovacích služeb pod značkou HBO. HBO Max představuje příchod nové služby, která streamování posune na jinou úroveň tím, že nabídne lepší zážitek ze sledování a mnohem širší nabídku té nejlepší zábavy pro celou rodinu za velmi atraktivní cenu. Jsme rádi, že spouštíme HBO Max v Evropě, kde si ho budou moct vychutnat naši fanoušci a zákazníci

Možnosti sledování a platby HBO Max

Měsíční a roční předplatné HBO Max

Země Stávající měsíční předplatné HBO Nové měsíční předplatné HBO Max Nové roční předplatné HBO Max Švédsko (SEK) 109 89 699 Norsko (NOK) 109 89 699 Dánsko (DKK) 99 79 599 Finsko (eur) 10,95 8,99 69,99 Španělsko (eur) 8,99 8,99 69,99

▲ Tabulka č. 1 - Staré ceny HBO a nové ceny HBO Max na jednotlivých trzích



Společnost WarnerMedia dnes představila svojí SVOD službu HBO Max, která poprvé v Evropě spojí na jednom místě tu nejlepší zábavu, filmy, dětské pořady a původní seriály světoznámých společností Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network a Max Originals.Provozovatel služby HBO Max oznámil, že jeho služba bude v počáteční fázi vstupu na evropský trh dostupná zákazníkům ve 27 zemích. Dne 26. října 2021 bude služba HBO Max spuštěna nejprve ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Španělsku a Andoře a poté se v roce 2022 rozšíří i do střední a východní Evropy a Portugalska. HBO Max pak spustí vysílání v dalších sedmi zemích, konkrétně v Nizozemsku, Turecku, Řecku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a na Islandu.V rámci slavnostního zahájení byly poprvé uvedeny ukázky z připravovaného seriálu House of the Dragon, třetí série seriálu Boj o moc a seriálu Peacemaker. Při té příležitosti zároveň Sarah Jessica Parker oznámila, že v prosinci proběhne premiéra seriálu And Just Like That...HBO Max nabízí skutečně atraktivní obsah pro celou rodinu od pěti populárních mediálních značek koncernu WarnerMedia: Warner Bros., HBO, Max Originals, DC a Cartoon Network. Fanoušci a zákazníci si na HBO Max budou moct vychutnat nejnovější filmové trháky společnosti Warner Bros. už 45 dní po uvedení do kin, a to od letošního roku v severských zemích a od příštího roku ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemsku, Řecku, na Islandu a ve střední a východní Evropě.,“ řekl Johannes Larcher, ředitel HBO Max International. „.“V rozsáhlé a rozmanité nabídce HBO Max, v níž nechybí oblíbená díla světové kinematografie, si vybere každý. Mezi tituly společnosti Warner Bros. patří např. Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkirk, Pán prstenů, Osvícení a Mechanický pomeranč. Pak tu jsou filmy DC, jako například Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman vs Superman a Liga spravedlnosti Zacka Snydera. Nechybí ani průkopnické originální pořady HBO, jako je Hra o trůny, Rodina Sopránů, Boj o moc, Scény z manželského života, Mělas to vědět, Sex ve městě a Euforie. K hitům Max Originals pak patří seriály Letuška, Super drbna, Vychováni vlky a Přátelé: Zase spolu. Mezi nové oblíbené kultovní rodinné seriály patří Tom a Jerry, Raketové holky a komedie ze série Looney Tunes.Cena HBO Max bude atraktivní díky novému ročnímu předplatnému, které nabízí 12měsíční přístup za cenu osmi měsíců, což je více než 30% úspora, takže například cena za měsíc tak ve Španělsku a Finsku klesne přibližně na 5,99 eur. Kromě toho se sníží měsíční předplatné pro zákazníky v severských zemích a pro zákazníky ve Španělsku zůstane zachována již tak velmi atraktivní měsíční cena. Před spuštěním služby dne 26. října budou navíc oznámeny speciální uvítací nabídky pro nové zákazníky.,“ řekla Christina Sulebakk, generální ředitelka HBO Max EMEA.Kromě ikonického amerického obsahu světové úrovně bude HBO Max pod hlavičkou Max Originals nabízet hodiny zábavy od nejlepších evropských tvůrců. Mezi připravované tituly v této kategorii patří Kamikaze (Dánsko), Todo lo otro (Španělsko), Venga Juan (Španělsko), Garcia! (Španělsko), druhá série seriálu Zpřítomnělí (Norsko), Ruxx (Rumunsko), The Informant (Maďarsko), The Thaw (Polsko), Still Here (Polsko) a mnoho dalších, které budou oznámeny v nadcházejících měsících.Služba HBO Max bude spuštěna na nové globální technologické platformě, která uživatelům přinese lepší zážitek ze streamování díky novým funkcím a vlastnostem, jež umožní nabízení obsahu přizpůsobeného přímo jednotlivým uživatelům prostřednictvím personalizované správy obsahu a doporučení. Předplatitelé budou také mít možnost přizpůsobit si svůj profil HBO Max, čímž si k platformě vytvoří větší vazbu, a rodiče budou moci vytvářet dětské profily s rodičovskou kontrolou, která zajistí, že děti budou sledovat obsah odpovídající jejich věku.HBO Max bude možné sledovat na celé škále zařízení prostřednictvím různých distribučních partnerů a na počítači přes stránky HBOMax.com. Zákazníci budou moci platit prostřednictvím hlavních platebních partnerů, jako je VISA, Mastercard a PayPal.Ve 20 různých zemích včetně severských států, Španělska, Portugalska a zemí střední a východní Evropy HBO Max nahradí stávající streamovací služby poskytované pod značkou HBO a bude k dispozici jak novým, tak stávajícím zákazníkům. Službu bude možné předplatit přímo nebo prostřednictvím příslušných partnerů.Platforma HBO Max byla spuštěna v květnu 2020 ve Spojených státech a v červnu 2021 představila levnější verzi předplatného se zobrazováním reklamy. V červnu bylo zahájeno její celosvětové rozšíření uvedením HBO Max na 39 trzích v Latinské Americe a Karibiku. V říjnu se HBO Max rozšíří i na evropský trh a ve 20 zemích začne postupně nahrazovat streamovací služby poskytované pod značkou HBO.redakce