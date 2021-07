TESLA MediaBox XA400 - výborné multimediální centrum s Androidem TV 10

DNES!

▲ Obr č. 1 - TESLA MediaBox XA400, přední panel (foto: výrobce)



Technická specifikace

▲ Obr č. 2 - TESLA MediaBox XA400, zadní panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 3 - TESLA MediaBox XA400, balení (foto: výrobce)



▲ Obr č. 4 - TESLA MediaBox XA400, dálkové ovládání (foto: výrobce)



▲ Obr č. 5 - TESLA MediaBox XA400, hlavní obrazovka Android TV 10



Popis multimediálního centra

▲ Obr č. 6 - TESLA MediaBox XA400, Nastavení



▲ Obr č. 7 - TESLA MediaBox XA400, Síť a internet



Praktické zkušenosti

▲ Obr č. 8 - TESLA MediaBox XA400, Google Play obchod - vyhledávání



▲ Obr č. 9 - TESLA MediaBox XA400, YouTube





▲ Obr č. 10 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Skylink Live CZ

▲ Obr č. 11 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Skylink SK



▲ Obr č. 12 - TESLA MediaBox XA400, Antik TV GO



▲ Obr č. 13 - TESLA MediaBox XA400, aplikace SledovaniTV - menu



▲ Obr č. 14 - TESLA MediaBox XA400, aplikace SledovaniTV - EPG



▲ Obr č. 15 - TESLA MediaBox XA400, aplikace SledovaniTV - filmotéka



▲ Obr č. 16 - TESLA MediaBox XA400, aplikace SledovaniTV - nahrávky





▲ Obr č. 17 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Telly TV - program FilmBox HD

▲ Obr č. 18 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Filmbox+



▲ Obr č. 19 - TESLA MediaBox XA400, aplikace HBO GO



▲ Obr č. 20 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Netflix



▲ Obr č. 21 - TESLA MediaBox XA400, aplikace O2TV - hlavní obrazovka



▲ Obr č. 22 - TESLA MediaBox XA400, aplikace O2TV - program O2 TV Sport



▲ Obr č. 23 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Megogo - přehled programů



▲ Obr č. 24 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Megogo - Kinohoit HD



▲ Obr č. 25 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Trikolor Online - hlavní obrazovka



„Jellyfish-200-Mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mk...

▲ Obr č. 26 - TESLA MediaBox XA400, aplikace Trikolor Online - seznam programů



▲ Obr č. 27 - TESLA MediaBox XA400, aplikace na měření rychlosti internetu



Závěr

▲ Obr č. 28 - TESLA MediaBox XA400, O zařízení



V dnešní recenzi si představíme další multimediální centrum s operačním systémem Android TV 10, které nese označení TESLA MediaBox XA400. Výrobcem značky Tesla je firma INTER-SAT, LTD TESLA MediaBox XA400 je založený na moderním operačním systému Android TV a to ve verzi 10, který je licencován společností Google. V boxu je použitý oficiální Android 10 určený pro TV, nikoliv Android pro mobilní zařízení a tablety. To je ohromná výhoda, protože tak můžete snadno ovládat mnoho aplikací pouze pomocí dálkového ovládání bez pomoci myši a klávesnice.Srdcem boxu je moderní čtyřjádrový výkonný procesor Amlogic S905X2-B s taktovací frekvencí 1,6 GHz. Box pracuje v rozlišení až 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps. Paměť flash (eMMC) má velikost 8 GB a paměť RAM DDR 2 GB. Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG a VP9 10 bit.• Operační systém: Android 10• Čipová sada: Amlogic S905X2-B / Quad-Core Cortex-A53• 2 GB DDR RAM• Flash eMMC 8GB• Ethernet 10/100Mbps• Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz• Bluetooth 4.2• HDMI 2.1• Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x micro SD• S/PDIF optický digitálny audio výstup• Video File Format: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg, bmp, gif atd.• Audio dekodér: MPEG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II, MPEG-4 AAC/BSAC, Dolby/Dolby Digital Plus, DTS Optional• Zvukový formát: MP3, AAC, FLAC, OGG• Dekodér obrázků: JPG, BMP, GIF, PNGMultimediální centrum má v sobě nainstalovaný Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na TV, ke které je tento přístroj připojen. Podmínkou je, aby multimediální centrum bylo připojené ve stejné síti jako zařízení, ze kterého chcete zobrazit obsah.Multimediální centrum má k dispozici dva USB porty, jeden v provedení USB 3.0, druhý v provedení USB 2.0. Nesmím zapomenout ani na čtečku micro SD karet. Je zde použito síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps a také vestavěné připojení Wi-Fi dual band 2,4/5 GHz.Předinstalovaný oficiální operační systém Android TV 10 obsahuje řadu již nainstalovaných aplikací, jako např. přehrávač videí YouTube, streamovací službu Netflix s originální licencí pro přehrávání filmů v té nejvyšší kvalitě, tak jako v aplikaci HBO GO, kterou si snadno doinstalujete z Google Play obchodu.Nechybí ani funkce HDMI CEC a pokud by náhodu selhala, můžete některým tlačítkům na dálkovém ovladači přiřadit funkce ovládání Vaší TV (zapnutí/vypnutí, volba vstupu a hlasitost).Tesla MediaBox XA400 se dodává v černém provedení s rozměry 110 mm х 22 mm х 110 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází tři dvoubarevné stavové LED diody, žádná tlačítka zde nejsou k dispozici. Na pravém boku boxu najdeme USB 3.0 port, USB 2.0 port a slot pro micro SD kartu.Na zadním panelu boxu nacházíme konektor HDMI ve verzi 2.1, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps, analogový A/V konektor, vstup pro externí IR čidlo (není součástí balení), tlačítkový vypínač a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Součástí balení je stručný návod k obsluze v češtině, slovenštině a angličtině, napájecí zdroj 12V/1A a HDMI kabel.Po prvním zapnutí multimediálního centra se objeví logo Tesla a spustí se velmi jednoduchý instalační průvodce. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s multimediálním centrem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Následně jste dotázáni na komunikační jazyk. Je zde k dispozici ohromná škála jazyků včetně češtiny a slovenštiny.Nakonec se objeví známá hlavní obrazovka Android TV, kde najdeme nainstalované aplikace a další ikony, které závisí na volbě tzv. kanálů, které si můžete upravovat. Ikonky aplikací si můžete přidávat na hlavní obrazovku, uspořádat je nebo odebírat.Samozřejmostí je nainstalovaný Google Play obchod, zde nejdete ohromné množství aplikací. Ty jsou určeny pro verzi Android TV, tedy nikoliv aplikace učené pro Android pro mobilní zařízení. Box disponuje funkcí Google Voice Assistant, tedy ovládání hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon.Jak to celé funguje? V Google play obchodu stisknete tlačítko mikrofonu před vyhledávací lištou na hlavní obrazovce a vyslovíte, co se má vyhledávat např. TV. A už se před vámi objeví armáda aplikací, která má něco společného s TV.Pokud chcete vyhledávat nějaké video na YouTube, není zapotřebí ho ani spouštět. Na dálkovém ovládání stisknete speciálního tlačítko a řeknete své přání. Automaticky se otevře YouTube a vyhledá video dle vašeho přání. Je možné použít i české hlasové příkazy, např. jaké je počasí, jaké je hlavní město, převod měn, překlady apod.Dálkové ovládání je velmi jednoduché s minimálním množstvím tlačítek. Důležité je, že nechybí tlačítka pro přepínání programů v aplikacích pro sledování TV, která na některých dálkových ovladačích chybí v rámci úspory místa.Ovladač pracuje výborně, není třeba mířit na multimediální centrum, ovladač pracuje v režimu Bluetooth. Na dálkovém ovladači máte tlačítka pro přímý vstup do 4 aplikací včetně Google Play obchodu.Zajímavostí je, že jedno tlačítko nelze nijak nastavit v menu a je tedy nefunkční. Tlačítko je umístěno vpravo od tlačítka „Home“. Box má perfektně odladěný Android, žádné zamrzání, okamžité reakce, prostě paráda. Rychlost zcela jednoznačně předčí běžnou SMART TV.V boxu je použita flash paměť 8 GB, z toho máte reálně k dispozici 4,5 GB místa. To jistě není mnoho a boxu by slušela alespoň dvojnásobná paměť. Nicméně paměť se dá snadno rozšířit, pomocí micro SD karty a aplikace se tak budou ukládat tam. Tím je problém s velikostí flash paměti vyřešen.Nicméně nutno podotknout, že mně stačila paměť interní, instaloval jsem pouze aplikace, které mě zajímají a nějak souvisí s IPTV/OTT službami, nikoliv hry apod.Lze nainstalovat multimediální prostředí KODI, a to již ve verzi 19.1. Video rozlišení bylo 1080p. Vše fungovalo zcela bez potíží s originálním playerem pro KODI.Vyzkoušel jsem celou řadu našich IPTV/OTT služeb. Nejprve jsem zvolil oblíbenou aplikaci s příhodným názvem Sledování TV. Díky provozovateli této aplikace mám k dispozici pro dlouhodobé testování nejvyšší základní balíček Premium, který obsahuje většinu programů, co tato služba nabízí. Samozřejmostí jsou programy skupiny Discovery nebo AMC. Operátor nabízí i některé doplňkové balíčky.Kvalita obrazu je vynikající, můžete si zvolit, jaký kodek se má používat, zda MPEG-4 nebo úsporný HEVC. Najdete zde programy, jako je třeba můj oblíbený FilmBox v HD kvalitě nebo Óčko Star také v HD kvalitě.To se nedá srovnat s těmi mazanicemi na satelitu. Samozřejmostí je 7 denní archív, super funkce je, že jakmile aplikaci opustíte u nějakého pořadu, tak se vám tam pak opět po zapnutí aplikace vrátí. Samozřejmě, že si pořady můžete nahrát na cloudové úložiště operátora, máte k dispozici 120 hodin (u balíčku Premium), to je více než slušné.Takže tady opravdu mohu říci, že za své peníze dostáváte adekvátní službu. To se jistě o všech operátorech IPTV služeb říci nedá. V balíčku Premium jsou i 4K programy a to NASA UHD (zdarma na satelitu) a erotický program Extasy 4K (exkluzivně na satelitu v nabídce Antik Sat ).Na jeden účet můžete mít aktivní dvě zařízení (např. dva boxy nebo TV) a PC (nebo mobil). Další zařízení můžete mít také (až 4 celkem), ale už za poplatek. Nedalo mně to a vyzkoušel jsem někdy tolik čtenáři opěvovanou službu O2 TV.V prvé řadě nutno podotknout, že ji nenajdete v Google Play obchodu, protože divize O2 Czech Republic zatím nebyla schopna vyvinout aplikace pro Android TV. Naštěstí divize O2 Slovakia tuto aplikace uvolnila a můžete ji najít na internetu.Tu si pak můžete stáhnout a ručně nainstalovat do boxu. Pozor, je nutné skutečně najít tu správnou verzi pro Android TV. Úvodní přihlašovací obrazovka je samozřejmě slovensky, ale co je podstatné, že se pomocí této aplikace přihlásíte i do české O2 TV. Osobně jsem to vyzkoušel tak, že jsem si objednal na 1 měsíc balíček O2 TV Sport.No musím říci, že jsem za ty peníze opravdu čekal více. Většina programů aktuálně neměla žádný pořad. Na jednom programu se vysílal závod rychlých vozů, obraz se rozpadal. O rychlosti připojení to nebylo, jedu přes optiku. Tenis byl naprosto v pořádku.Na dalším programu se vysílal fotbal. No a nechyběl ani program ČT sport HD a Premier Sport HD. Žádné terestrické české programy „zdarma“ k dispozici nebyly. Pokud chcete sledovat tyto programy, je nutné si objednat některý ze základních balíčků. Nejnižší základní balíček (tarif modrá) mě přes zákaznickou zónu objednat nešel.Žádné programy typu Eurosport nebo Sport 1,2 nebo Sport 5 balíček neobsahuje, inu sport v podání O2. Ale jistě náruživým sportovním fanouškům to vyhoví, když si předplatí všechny potřebné balíčky. Službu lze aktivovat pouze na jednom zařízení.Dále jsem vyzkoušel IPTV služby Skylink Live CZ, Skylink Live SK, HD Austria a Antik TV, které mám opět dlouhodobě k dispozici, díky jejich provozovatelům. Zcela bez problémů. Z OTT služeb určitě stojí za zmínku Netflix, výborná služba, díky licenci možnost přehrávat filmy až ve 4K kvalitě, totéž HBO GO, opět možnost přehrávání v té nejvyšší kvalitě. Další službu, kterou jsem vyzkoušel, byl FimBox+.Ve FilmBoxu+ se live přenášejí všechny programy společnosti SPI Internacional. Najdete tak zde FilmBox (programový feed CZ/SK) bohužel jen v SD kvalitě, dále FilmBox Premium HD, FilmBox Stars, FilmBox Family, FilmBox Extra HD, FightBox HD, které znáte z nabídky satelitní televize Skylink, ale navíc je zde FilmBox Arthouse HD, DocuBox HD, Gametoon HD, 360 TuneBox HD, Fast&FanBox HD a FashionBox HD. K dispozici je také velká škála filmů z bohaté filmotéky společnosti SPI a to včetně českých filmů.Samozřejmě existují i další IPTV/OTT služby se kterým toto multimediální centrum bude bez problémů fungovat. V aplikaci „České Televize“ najdete základní české programy šířené pozemní cestou zcela zdarma.Ze zahraničních IPTV/OTT služeb jsem vyzkoušel mou oblíbenou aplikaci Megogo. Zde se již uplatňuje geoblokace a pokud nejste na území Ruské federace (nebo připojení přes VPN), tak se nabídka programů automaticky mění. Pokud jste v oblasti EU, tak zde zadarmo k dispozici žádný program není, pokud jste na území Ruska, máte k dispozici zdarma řadu federálních programů a ohromnou škálu velmi zajímavých programů, které si můžete zakoupit.Co se týká VPN služeb, máte v Google Play k dispozici opravdu velmi široký výběr.Pro Android TV je k dispozici také aplikace ruského telekomunikačního operátora MTS TV, která se nově jmenuje KION a je nutné ji instalovat ručně. V Google Play obchodu ji nenaleznete, služba je geoblokována.Největší evropský satelitní operátor ruský Trikolor nabízí svoji aplikaci Trikolor Online (Триколор Кино и ТВ) , opět byste tuto aplikaci v Google Play marně hledali, je nutné ji instalovat ručně a opět je služba geoblokována. Aplikace je k dispozici zdarma pro zákazníky Trikolor, tak jako u nás např. Skylink Live pro zákazníky Skylinku.Pokud chcete nějaké aplikace instalovat ručně, doporučuji si stáhnout v Google Play nějaký souborový manager, který umožňuje přístup na připojená vyměnitelní média např. USB pevný disk nebo flash disk.Přípojných USB portů je určitě dostatek, není tak problém připojit flash disk nebo USB HDD a přehrávat svoje soubory. Samozřejmě zařízení díky funkci DLNA vidí i ostatní zařízení v síti, tedy není problém přehrávat soubory ze sítového datového úložiště NAS.Aplikace Eurosport Player pro Android TV bohužel není k dispozici. Nainstalujete aplikaci Eurosport Player do smartphone a odtud Google Castem ji budete streamovat do tohoto boxu. Jelikož box má vestavěný Chromecast, vše probíhá zcela perfektně, obraz jako víno.Přes ikonu „ozubeného kolečka“ v horní části hlavní obrazovky se dostáváte do nastavení boxu. Zde můžete provést veškerá nastavení, co jsou v Android TV možná. Toto menu se mění pouze minimálně a je na všech přístrojích s Android TV 10 shodné. Nicméně některé položky mohou být jiné.Pro přehrávání multimediálních souborů je již nainstalovaný přehrávač. Pokud na něco nestačí tento přehrávač, doporučuji použít KODI. Typicky pro zvuk DTS. Tesla si bez problému poradila s testovacím MKV souborems vysokým datovým tokem 200 Mbps v rozlišení 4K a hloubkou 10 bitů. Vyšší datový než 200 Mbps již způsoboval trhání obrazu.Vzhled multimediálního centra je pěkný, tři stavové LED diody svítí decentně a vůbec neruší. Ano Ethernet už by mohl byt v provedení 1 Gbps, ale to má zatím jen minimum boxů, navíc ani pro 4K přenos není tato rychlost třeba a stačí použitý Ethernet 100 Mbps. Pokud byste potřebovali vyšší rychlost, doporučuji použít vestavěnou Wi-Fi 5 GHz a budete příjemně překvapeni. Box pracuje podle normy WiFi 5 (802.11 ac), tedy i váš router musí tuto normu podporovat.Zahřívání boxu je minimální, i když box nemá žádné ventilační otvory. Výrobce vše vyřešil perfektním pasivním chlazením. Stabilita, výkon a rychlost boxu je perfektní.TESLA MediaBox XA400 je perfektně odladěné multimediální centrum s oficiálním operačním systémem Androidem TV 10. Box je snadno ovladatelný a velmi rychlý. Umožňují příjem různých IPTV/OTT služeb jako je Netlix, HBO GO, Sledování TV, Skylink Live, Telly TV, Antik TV, Kuki TV apod.Hlasová funkce Google asistent je velmi příjemná a ulehčující záležitost a k tomu perfektní dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth, bez nutnosti používat myš a klávesnici. Přístroj má zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení přímo do boxu a vidět tak na obrazovce TV.Výkonný hardware přístroje umožňuje přehrávání široké škály multimédií včetně rozlišení 4K s vysokým datovým tokem. Díky Androidu TV je k dispozici pro instalaci nepřeberné množství aplikací včetně plně funkčního multimediálního prostředí KODI 19.Za zapůjčení multimediálního centra děkuji firmě INTER-SAT, LTD.Doporučená maloobchodní cena: 1999,- CZK s DPH (doprava zdarma!)Ing. Martin Švehlík