Homatics Box Q - výkonné multimediální centrum s Androidem TV 10

Popis multimediálního centra

Praktické zkušenosti

Závěr

V dnešní recenzi si představíme výkonné multimediální centrum Homatics Box Q, které v sobě skrývá multimediální 4K přehrávač a streamerje založený na operačním systému Android TV verze 10, který je licencován společností Google. Na rozdíl od mnoha multimediálních přehrávačů je zde použitý oficiální Android 10 určený pro TV, nikoliv Android pro mobilní zařízení a tablety. To je ohromná výhoda, protože tak můžete snadno ovládat mnoho aplikací pouze pomocí dálkového ovládání bez pomocí myši a klávesnice.Srdcem tohoto multimediálního centra je moderní čtyřjádrový výkonný procesor Amlogic S905X3. Box pracuje v rozlišení až 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps. Paměť flash (eMMC) má velikost 8 GB a paměť RAM DDR 2 GB. Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG a VP9 10 bit.• Operační systém: Android 10• Čipová sada: Amlogic S905X3 / Quad-Core Cortex-A55 22K DMIPS• 2 GB DDR RAM• Flash eMMC 8GB• Ethernet 10/100Mbps• Wi-Fi 5 2.4G/5G• Bluetooth 4.2• HDMI 2.1• Video rozlišení: 4K, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p• 1X USB Type-C, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0• S/PDIF optický digitálny audio výstup• Video dekodér:- VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps- H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps- AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps- H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps- H.264 MVC up to 1080P@60fps- MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)- WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps- AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps- MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)- WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps- MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)- RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps• Video File Format: mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg, bmp, gif atd.• Audio dekodér: MPEG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II, MPEG-4 AAC/BSAC, Dolby/Dolby Digital Plus, DTS Optional• Zvukový formát: MP3, AAC, FLAC, OGG• Dekodér obrázků: JPG, BMP, GIF, PNGZ technické specifikace je zřejmé, že jsou použity tři USB porty, jeden v provedení USB 3.0, druhý v provedení USB 2.0 a třetí v provedení USB typ C. Je zde použito síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps a také vestavěné připojení WI-FI dual band 2,4/5 GHz. Multimediální centrum má v sobě nainstalovaný Chromecast, takže není problém zobrazit obsah vašeho smartphonu, tabletu či PC na TV, ke které je tento přístroj připojen.Pomocí tohoto zařízení můžete téměř z každé televize vytvořit SMART TV, stačí jen jeden volný HDMI vstup na TV.Předinstalovaný oficiální operační systém Android 10 TV obsahuje řadu již nainstalovaných aplikací, jako např. přehrávač videí Youtube, aplikace Netflix, Prime Video, Google Play obchod a nechybí ani funkce HDMI CEC. Kromě boxu Homatics Box Q je k dispozici na trhu jeho „mini“ verze s názvem Homatics Dongle Q, což je verze boxu bez portů pro připojení dalších zařízení, jedná se čistě jen o dongle, který se zasune do HDMI vstupu TV.Homatics Box Q se dodává v elegantním černém provedení s rozměry 110 mm х 21 mm х 105 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází dvoubarevná stavová LED dioda. Červená signalizuje pohotovostní stav, bílá pak provoz, žádná tlačítka nejsou k dispozici. Na pravém boku boxu najdeme USB 3.0 port, USB 2.0 port a slot pro micro SD kartu.Na zadním panelu boxu nacházíme konektor HDMI ve verzi 2.1, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps, analogový A/V konektor, USB-C port a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Součástí balení je stručný návod k obsluze, napájecí zdroj 12V/1A a HDMI kabel.Po zapnutí multimediálního centra se spustil velmi jednoduchý instalační průvodce. Nejprve je požadováno spárování dodaného dálkového ovladače s multimediálním centrem. Poté již dálkové ovládání funguje v režimu Bluetooth. Takže směrovost dálkového ovládání nehraje žádnou roli. Dále jste dotázáni na komunikační jazyk.Pokud je třeba, dojde k nezbytným automatickým aktualizacím, pokud je zařízení připojeno k síti internet. Já jsem aktualizoval i zabudovaný Chromecast i podporu Bluetooth.Na hlavní obrazovce najdeme nainstalované aplikace a další ikony, které závisí na volbě tzv. kanálů, které si můžete upravovat. Např. Youtube má několik kanálů, v jednom doporučuje určitá videa, tak jako i jiné aplikace. I ikonky aplikací si můžeme uspořádat, přidávat na hlavní obrazovku nebo odebírat z ní.Klíčovou aplikací je Google Play obchod, zde nejdeme nepřeberné množství aplikací. Nutno však upozornit, že pouze ty, které jsou optimalizovány pro verzi Android TV, tedy nikoliv aplikace učené pro Android pro mobilní zařízení. Velmi příjemná funkce, kterou box disponuje, je Google Voice Assistant, tedy ovládání hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovládání a nyní již můžete vyslovit vaše přání, které je vyhledáno na Youtube.Dálkové ovládání je můj vkus až příliš jednoduché s minimálním množstvím tlačítek, ale doba už je taková. S ovladačem se pracuje výborně. Na dálkovém ovladači máte tlačítka pro přímý vstup do 4 aplikací včetně Google Play obchodu. Ovládání zároveň slouží i pro regulaci zvuku na TV a jeho vypnutí a to jsem ani funkci HDMI CEC neměl zapnutou, prostě daný ovladač se s mou LG TV rychle „skamarádil“.Tento box lze použít i pro hraní náročnějších her, pokud máte příslušný gamepad. Ale pravdu říci to mě na boxu nezajímalo. Nejprve mě zajímalo, jak bude fungovat multimediální prostředí KODI, to jsem bez problémů nainstalovat a to již ve verzi 19.0. Video rozlišení bylo 1080p. Vše fungovalo zcela bez potíží s originálním playerem pro KODI.Poté jsem začal instalovat jednotlivé aplikace pro sledování našich IPTV/OTT služeb, nainstaloval a vyzkoušel jsem: Skylink Live CZ• Skylink Live SK• HD Austria (obdoba Skylink Live pro službu HD Austria)• T-Mobile TV GO (obdoba Magio GO pro Česko)• Antik TV• Lepší TV• Sledování TV Telly TV• HBO GO• FimBox+• České Televize (aplikace volně dostupná pro Android TV)Nebudu hodnotit, jaké programy dané služby obsahují, ale jak tyto aplikace s boxem fungovaly. Stručně řečeno zcela bez problémů. Obrazově byly všechny služby na velmi slušné úrovni, vždy záleželo na konkrétním přenášeném programu.U Skylinku Live CZ, SK a HD Austria jsem měl díky provozovateli společnosti M7 Group (Canal+ Luxembourg) plnou nabídku programů. Převíjení z archívu je trochu jinak zpracované než u aplikace pro LG TV, ale vše fungovalo k mé plné spokojenosti.Také díly vstřícnosti společnosti M7 Group mám přístup do služby FilmBox+ (bývalá služba FilmBox Live), kde je přístup trochu komplikovanější a musíte mít kód poukázky (ten dostane zákazník Skylinku s příslušným předplaceným balíčkem na zákaznické lince).Ve FilmBoxu+ se live přenášejí všechny programy společnosti SPI Internacional. Najdete tak zde FilmBox (programový feed CZ/SK) bohužel jen v SD kvalitě, dále FilmBox Premium HD, FilmBox Stars, FilmBox Family, FilmBox Extra HD, FightBox HD, které znáte z nabídky satelitní televize Skylink, ale navíc je zde FilmBox Arthouse HD, DocuBox HD, Gametoon HD, 360 TuneBox HD, Fast&FanBox HD a FashionBox HD. K dispozici je také velká škála filmů z bohaté filmotéky společnosti SPI a to včetně českých filmů.HBO GO snad není čtenářům třeba představovat. Opět i zde najdeme velkou škálu filmů a seriálů. K dispozici je kromě české audio stopy i originální zvuková stopa a volba českých titulků. Najdete zde třeba všechny filmy s Jamesem Bondem. HBO GO nebo FilmBox+ můžete nalézt jako doplňkovou službu u řady našich operátorů.Lepší TV - tato služba Vám umožňuje za 1 Kč na měsíc plnou ochutnávku programů včetně HBO. Je zde možnost dost velkého přizpůsobení aplikace podle vašich potřeb, to se mi líbilo. Služba Sledování TV tak rozhodně štědrá není a za 1 Kč dostanete jen základní programy, ale HBO programy dostáváte jako dárek zdarma.T-Mobile je také štědrý a snaží se zákazníky nalákat zcela zdarma na svou plnou nabídku po dobu jednoho měsíce. Grafické prostředí je jako u slovenské služby Magio GO, prostě je zde vidět společný majitel. Další zajímavá je aplikace Telly TV, zde jsem měl k dispozici plnou nabídku. Velmi dobře propracovaná aplikace. Přepínání programů je cca do 2 sec u každé aplikace. Výjimku činí akorát Antik TV, kde je přepnutí bleskem, kvalita obrazu je však na některých programech horší.Aplikace „České Televize“ přináší zcela zdarma live sledování českých programů co jsou k dispozici v pozemním vysílání, kvalita je pouze SD. Rád bych zde zdůraznil, že předinstalovaná aplikace Netflix umožňuje přehrávat filmy až do rozlišení 4K, přístroj má oficiální licenci provozovatele. To má pouze omezené množství přístrojů.Neodolal jsem a vyzkoušel si zaplatit měsíční předplatné Netflixu. Služba nabízí předplatné Basic (SD kvalita 480p), Standard (HD kvalita 1080p) a Premium (4K a HDR kvalita). K dispozici je ohromné množství filmů a seriálů, dělené do různých žánrů a kategorií. Zvolil jsem předplatné Premium, abych mohl vidět tu nejvyšší kvalitu obrazu a byla to opravdu paráda. Samozřejmě musíte mít rychlý internet, všechno jelo jako víno.K dispozici jsou jak české filmy, tak zahraniční s českou audio stopou nebo s českými titulky.Dále jsem si nainstaloval aplikace pro sledování ruské televize. V Google Play obchodu naleznete aplikaci „Pervij kanal“, která přináší live vysílání moskevské verze této oblíbené ruské státní televize, kupodivu bez geoblokace (pro Anroid pro mobilní aplikace je geoblokována). V aplikaci najdete i některé filmy, ale za ty je třeba již zaplatit.Velmi známou je aplikace Peers TV, která přináší také řadu ruských programu, jak zdarma, tak i za předplatné. Pro Android TV je k dispozici také aplikace ruského telekomunikačního operátora MTS TV, která také přináší jak základní federální ruské kanály zdarma, tak i placené programy. Ta samá aplikace pro Android v mobilu je geoblokována. Aplikace s tímto boxem pracovaly bez potíží.S tímto boxem pracuje i aplikace Trikolor Online (Триколор Кино и ТВ), která však není dostupná v Google Play obchodu a je nutné ji nainstalovat ručně. K tomu je nejprve v Google Play obchodu stáhnout nějaký souborový manager, který umožňuje přístup na připojená vyměnitelní média např. USB pevný disk. Dále je nutné být abonentem ruské placené platformy Trikolor TV. Pozor tato aplikace běžně používá geoblokaci, ale v poslední době je geoblokace neaktivní. Aplikace s boxem fungovala výborně.Interní paměť je dle výrobce 8 GB, reálně máte k dispozici cca 4,5 GB. Ale to si myslím je dostačující pro velké množství aplikací. Pokud by to někomu nestačilo, tak lze použít micro SD kartu, kde můžete mít nainstalovány další aplikace. Výborný video návod přímo od dovozce najdete zde Přípojných USB portů je určitě dostatek, není tak problém připojit flash disk nebo USB HDD a přehrávat svoje soubory. Samozřejmě zařízení díky funkci DLNA vidí i ostatní zařízení v síti, tedy není problém přehrávat soubory ze sítového datového úložiště NAS.Další zajímavou aplikací je Megogo, zde se již uplatňuje geoblokace a pokud nejste na území Ruské federace (nebo připojeni přes VPN), tak se nabídka programů automaticky mění. Pokud jste v oblasti EU, tak zde zadarmo k dispozici žádný program není, pokud jste na území Ruska, máte k dispozici zdarma řadu federálních programů a ohromnou škálu velmi zajímavých programů si můžete zakoupit.Ze streamovacích aplikací mě zaujala aplikace „Tennis TV“, kterou naleznete Google Play obchodu, bohužel aplikace neumožňuje převíjení záznamů s tímto boxem. Verze Eurosport Player pro Android TV není v Google Play obchodu k dispozici, tu kterou jsem našel na internetu a ručně nainstaloval, tak sice naskočila, ale dálkové ovládání nijak nereagovalo ve vlastní aplikaci.Takže jsem naistaloval aplikaci Eurosport Player do smartphone (zaplatil předplatné na 1 měsíc) a odtud Google Castem streamoval do tohoto boxu. Jelikož box má vestavěný Chromecast, vše probíhalo zcela perfektně, obraz jako víno.Pro přehrávání běžných multimediálních souborů jsem si nainstaloval VLC přehrávač. Ověřil jsem přehrávání řady multimediálních souborů, jejichž výpis vidíte výše v technické specifikaci. Pokud na něco nestačí VLC doporučuji použít KODI. Typicky pro zvuk DTS. Homatics Box Q si bez problému poradil s testovacím MKV souborems vysokým datovým tokem 200 Mbps v rozlišení 4K a hloubkou 10 bitů. Vyšší datový než 200 Mbps již způsoboval trhání obrazu.Přes ikonu „ozubeného kolečka“ v horní části hlavní obrazovky se dostáváte do nastavení boxu. Zde můžete provést veškerá nastavení, co jsou v Android TV možná.Dizajn IPTV boxu je pěkný, kriticky bych se vyjádřil o červené LED diodě v pohotovostním stavu, jejíž intenzivní světlo docela ruší, takže černá lepicí páska a je po problému. Stabilita, výkon a rychlost boxu je perfektní. Zahřívání boxu je minimální, i když box nemá žádné ventilační otvory. Výrobce vše vyřešil perfektním pasivním chlazením.Homatics Box Q je vynikající moderní multimediální centrum s oficiálním operačním systémem Androidem 10 TV. Je rychlý jako drak, snadno ovladatelný a umožňují příjem různých IPTV/OTT služeb jako je Netlix, Skylink Live, Telly TV, Antik TV, Sledování TV, Lepší TV, T-Mobile GO apod.Asi nejvíce jsem ocenil právě snadnost ovládání bez použití myši a klávesnice, vše jenom pomocí dodaného dálkového ovládání. Prostě tohle se nedá srovnat s ovládáním v klasickém Androidu pro mobilní zařízení a tablety, který valná většina multimediálních center používá.Nadupaný hardware přístroje umožňuje přehrávání široké škály multimédií včetně rozlišení 4K s vysokým datovým tokem. Díky Androidu TV je k dispozici pro instalaci nepřeberné množství aplikací včetně plně funkčního multimediálního prostředí KODI 19.Velmi pěkná je hlasová funkce Google asistent a k tomu perfektní dálkové ovládání pracující v režimu Bluetooth. Zařízení má zabudovaný Chromecast, takže snadno můžete streamovat obsah vašich mobilních zařízení nebo PC přímo do boxu a vidět tak na obrazovce TV.Za zapůjčení multimediálního centra děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Toto multimediální centrum mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce zde:Doporučená maloobchodní cena: 2130,- CZK s DPH nebo 79.90,- Eur s DPH.Ing. Martin Švehlík