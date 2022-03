Novinky a změny v příjmu multistreamu na 9E

DNES!

▲ Obr č. 1 - Footprint satelitu Eutelsat 9B, italský paprsek (Italian beam)



1. Konec příjmu ukrajinských programů?

▲ Obr č. 2 - Staronový multiplex na kmitočtu 12,226 GHz v multistreamu s barevnými pásy



2. (Staro)nový multiplex

3. Modulace 16APSK

4. FEC 2/3 při modulaci 16APSK

▲ Obr č. 3 - Příjem stanice SuperTennis HD



5. Vyšší modulace či méně příznivé FEC = větší parabola

Lepší technická kvalita a více programů ve vysokém rozlišení. To jsou hlavní změny probíhající etapy v italském pozemní vysílání. Změny nejsou zajímavé jen pro diváky v dosahu italských terestrických vysílačů ale rovněž i pro satelitní fandy.Itálie se rozhodla spoléhat na distribuci programů na jednotlivé pozemní vysílače na satelity. Z tohoto důvodu využívá kapacity k tzv. distribučním linkám terestrických multiplexů družice Eutelsat 9B (9°E) a Eutelsat 5 West B (5°W). Zatímco první je využívána pro hlavní komerční stanice a lokální programy, druhá především pro šíření variant multiplexů veřejnoprávního vysílatele Rai. Kapacitu na 9°E k podobným účelům využívá také Ukrajina (DVB-T2 multiplexy ZeonBud) a na 5°W Francie pro veřejnoprávní i komerční stanice.Distribuční multiplexy pro pozemní vysílače jsou na obou satelitech šířeny v módu multistream. Pro příjem je proto nutný set top box, který tento režim podporuje. Ale ani to nemusí stačit.V posledních dnech je nejvíce živo v distribuci multiplexů na satelitu Eutelsat 9B. Pro lovce programů a pro testy přijímače je stávající situace v šíření naprosto ideální.ZeonBud využívá na satelitu Eutelsat 9B dva transpondéry s pokrytím severní Evropy, Pobaltí a Ukrajiny. Jde o vysílání na následujících parametrech:* freq. 12,265 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK* freq. 12,303 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSKPrvní transpondér byl dlouhodobě zarušen vysíláním na téže frekvenci z italského svazku. Na našem území se většinou "potkávají" signály z obou vysílacích svazků, což se nakonec projevuje v nemožnosti příjmu vysílání z obou svazků. Signály se na našem území vzájemně zarušují.Bohužel, Itálie zaktivovala další transpondér (12,303 GHz) na satelitu Eutelsat 9B a tím znemožnila příjem i druhého multiplexu ZeonBud.V současné době jsou výše uvedené dvě frekvence jediné, které se v Česku zarušují. Navíc již není v provozu žádný transpondér v "ukrajinském" svazku, který by neměl aktivní vysílání na téže frekvenci v italském paprsku.Opakované využití frekvencí (frequency reuse) umožňuje efektivněji využívat omezené kmitočtové pásmo. V různých regionech se tak na stejných frekvencích mohou vysílat jiné multiplexy či datové služby.Konec možnosti příjmu transpondérů ZeonBudu na našem území se nemusí týkat všech diváků. Jde o oblasti, které již nejsou v pokrytí italského paprsku satelitu Eutelsat 9B.Transpondér s kmitočtem 12,226 GHz je opět po čase aktivní. Tentokrát pracuje jen v italském paprsku, na kterém probíhají technické testy distribuce, která byla přesunuta z kmitočtu 12,418 GHz, který byl zároveň vypnut. Vysílání obsahuje dva streamy po jednom HD programu s barevnými pruhy.Parametry multiplexu:* freq. 12,226 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16PSK, multistream, stream 16 a 20Pro příjem italských distribučních multiplexů je nutný nejenom přijímač s podporou multistreamů (MIS) ale také s modulací 16APSK. Právě ten již několik měsíců používají některé italské multiplexy. Pro lovce signálů to může být jednou z překážek, jak se dostat ke všem italským programům.S modulací 16APSK (a dalšími vhodně zvolenými parametry) se zvyšuje celková kapacita multiplexu, která umožňuje šířit více transportních streamů.Vyšší satelitní kapacitu na transpondéru získá operátor nejenom nasazením modulace 16APSK a maximálním možným symbol rate ale také výběrem parametru FEC.Když Itálie testovala 16APSK, proběhly krátce testy s FEC 5/6. Tato kombinace sice přinesla vysokou kapacitu pro distribuční účely ale na stranu druhou již nedostatečnou signálovou rezervu při zhoršených příjmových podmínkách. Proto se u modulace 16APSK začala používat 3/4. Nakonec i 3/4 nemusí být vhodná a jeden z distribučních multiplexů přešel na příznivější parametr FEC 2/3.Změněný parametr FEC u transpondéru v italském svazku:* freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3 (dříve 3/4), DVB-S2/16PSK, multistream, stream 23, 24 a 25S přechodem distribučních multiplexů na vyšší modulaci 16APSK je pro příjem nutná parabola o větším rozměru. Jak velkou parabolu pro příjem těchto distribučních tras zvolit a použít nelze obecně uvést. Záleží na místě příjmu. Obecně lepší příjmové podmínky z italského svazku satelitu Eutelsat 9B jsou na území Česka v jižních Čechách. Signál postupně na našem území slábne. Nicméně lovci signálů s parabolami o větších rozměrech získávají na satelitu Eutelsat 9B možnost zajímavých úlovků. Připomeňme, že na této družici se vysílá populární tenisový kanál SuperTennis HD, který se zde vysílá FTA (dříve byla tato stanice FTA i pro DTH na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E) /vysílání je šířeno v modulaci 8PSK a FEC 5/6/ a řada dalších italských komerčních stanic, nyní nově v HD. A opět bez potřeby dekódovací karty.Distribuční multiplexy slouží primárně jako přenosová linka pro pozemní vysílače a v žádném případě nejsou určeny pro individuální příjem. Volné (FTA) vysílání a dostupná přijímací technika umožňují příjem desítek dalších programů.redakce