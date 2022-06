uClan Ustym 4k AntikTV Premium - nový box pro AntikTV

DNES!

Hlavní vlastnosti:

Obsah balení

V mém účtu jsou údaje o předplatném

Elektronický programový průvodce

Závěr

Nejnovějším certifikovaným boxem pro příjem IPTV/OTT služby AntikTV se stal teprve nedávno uClan Ustym 4K OTT Premium. Rebrandovaný na uClan Ustym 4K AntikTV Premium, aby se jednoznačně poukázalo na příslušnost k AntikTV. Hardwarově je velmi podobný již nedostupnému Antik Nano3 - z rozdílů - nemá například integrované WIFI, právě tato téměř 100% podobnost umožnila do boxu s úspěchem implementovat firmware právě z přístroje Antik Nano 3, včetně podpory H265, HDR a HLG pro vyšší kvalitu obrazu.Originál přístroj jsem vám představil zde . Jako srdce v něm bije opět skvělý Hisilicon Hi3798MV200 - čtyřjádrový 64 bit (4x 1,6 GHz) 15 000 DMIPS podporovaný 8 GB eMMC Flash a 1 GB RAM. Nyní nás však bude zajímat hlavně stránka softwarové, jak funguje nový box se softwarovým vybavením od Antiku.Začněme tedy tím - Co nového přístroj umí a jaký je obsah balení?* Sledování IPTV Antik* Poslech internetových rádií* Sledování IPTV streamů z LIVE webkamer* 20 denní TV archiv vybraných TV* Zastav-posuň-spusť znovu* IPTV pro Ukrajinu* IPTV TA3* Půjčovna filmů* Live kamery: e-Kostel, Kukaj.tv, Africká divočina, Zvířata zblízka, Vodní svět* EPG* Online počasí* Nahrávání na USB* Přehrávání multimédií z USB (hudba, video, obrázky)* Teletext* IPTV, rádia, kamery prostřednictvím doinstalování pluginů* Podpora jazyků v menu SK, CZ a EN* Editace seznamu stanic* Přepínání stanic možné i číselnými tlačítky ovladače* Rozlišení 576p/720p/1080i/1080p/4k HDMI 1.4/4K HDMI 2.0+* Aktualizace FW (firmware = software) přes internet* Programovatelné dálkové ovládání i pro ovládání TV* HDMI CEC- souběžné zapínání a vypínání TV a STB* Uživatelské playlisty - "Plugin"- set top box uClan Ustym 4K AntikTV Premium- programovatelný dálkový ovladač uClan Premium RCU v4.0- 12V /1A napájecí adaptér- HDMI kabel- IR infračervený přijímač- Návod k obsluze- 2 baterie AAA- kupón AntikTV na 6 měsícůZapojíme box do napájení, k internetu kabelem a k zobrazovači HDMI. Přístroj má síťový vypínačtakže zapínám...Box při každém vypnutí z napájení kontroluje a nahrává firmware, takže počáteční start bez updatu trvá cca 65 sekund, zkoušel jsem najít v menu jak to vypnout, ale bezúspěšně.Následuje průvodce s nastavením jazyka, připojení LAN, časová zóna, rodičovský zámek, rozlišenía poté bychom měli zadat své údaje pro předplatné, aby se nám načetly kanály a přistroj se inicioval na základě těchto údajů.Startovací kanál je natvrdo nastaven na FTA - HAHA TVBěhem několika sekund proběhne spárování a přístroj načte kanály dostupné pro všechny balíčky tzn. 10.6.2022 - 240 kanálů, promo trvá 7 dnů a je zobrazeno na každém promo kanálu v pravém rohu nahoře. Upoutávka kanálů 5 minut, balíček filmový HBO MAX 1 minuta.Po uplynutí této doby následujeZaplacené služby je možné aktivovat i z menu přístroje po stisku Aktivace kódemnebo také zakoupit online přímo z menu po stisku Objednávka balíkůPo stisku tlačítka HOME na dálkovém ovladači se nám zobrazí vodorovná lišta s nabídkou. Nabídek je tam docela dost, zkoumal jsem jak některé vypnout, ale tato možnost tam chybí. Osobně mě v nabídce scházelo třeba YouTube.Hned první nabídka obsahuje podnabídky - moje kanály, mozaika, kamery, rádio, televize. Moje kanály - ať jsem zkoumal z počátku ze všech stran, tak jsem na nic nepřišel, oblíbené (FAVORITNÍ) jsou totiž jinde.Mozaika - seznam programů přepnutý na dlaždiceKamery - výběr internetových kamerRadio - možnost poslechu internetových radiiDalší nabídkou je Archiv - ten obsahuje seznam vysílaných programu, členěných dle žánru. Připravte se na to, že pokud pořad nezačal live ve stanovený čas uvidíte třeba i počasí, zprávy atd. Tyto vsuvky včetně reklam můžete přetočit! Archív neobsahuje pořady českých komerčních televizí, mimo programů určených speciálně pro Slovensko - např. Nova International u českých balíčků to bude pravděpodobně naopak.Pod záložkou Movies najdeme Antik Kino což je vlastně Filmbox ON DemandZáložka Naživo nám umožni sledovat další podnabídku_-i-Kostol, Kukaj.sk, Africká divočina, Zvieratá zblízka a Vodný svět obsah odpovídá názvům.Např. Vodní světPoložka Nahrávání nám umožňuje připojit USB nebo USB HDD disk - disk však musí být zformátován pro použití s tímto přístrojem. Síťový disk přístroj připojit neumí, ten by šel možná pouze přimoutovat z příkazového řádku, ale v tom nám zase brání uzavření celého systému, takže máme smůlu.pro test jsem použil starší 2GB disk.Formátování diskuNahrávání spustíme stiskem tlačítka REC na dálkovém ovladači a zastavíme opět stiskem tohoto stejného tlačítka na DO.Nahraný pořad poté již vidíme v seznamu, je možné využít i plánované nahrávání. Vytvořené nahrávky je možné přehrávat pouze na tomto přístroji. Nahrávky se ukládají s koncovkou pvr. Ale jak jsem vyhledal ve strejdovi Google, koncovka pvr potřebuje na přehráváni Wintal International PVRX2 Player.Multimediální přehrávač - přehrávání s připojeného USB disku - přehraje všechny klasické formáty audia, videa a obrázky - např. avi, mkv, flv, mp4, xvid, ts, aac, ac3, waw, mp3, jpg, png ..... video ve formátu H265 i H264, neporadil si s divx a vob.Nabídka TV Plugin- v této nabídce můžeme nalézt uživatelské playlisty, pokud tedy uživatel si přeje zveřejnění, jak na to je v příslušné záložcePro přehrávání stačí na příslušný plugin pouze kliknoutTest vytvoření vlastního pluginuVytvořil jsem plugin test - 1 kanál, odkaz www s koncovkou m3u8, nahrál do přístroje a hned poté se objevil v mých kanálech. Teď už vím, k čemu slouží možnost výběru Moje kanály, ze začátku mi to nebylo vůbec jasné.V záložce Nastavení můžeme svůj box nejen individuálně nastavit, včetně editace kanálů, ale také získat některé důležité informace třeba o našem předplatnémlokalizace - jazyk datum, časzámek - uzamčení programů - dětská pojistkaeditor - plnohodnotný editor kanálů -pod heslem umožňuje přesun, zobrazení, uzamknutí, nastavení hlasitosti, jazyka, zdroje, uložení do oblíbených a označení kanálů a to jak pro TV, Radio ale i kamery a Moje Kanály.V záložce Set-top-box můžeme nastavit systém, tv výstup, obraz v obraze, rozhraní a vzhled zkrátka uživatelská nastavenínapř. nastavení systémuTV výstupV záložce síť dostáváme informace o našem připojení k síti, sice je tam podnabídek vice ale u boxu funguje pouze LAN a Ostatní - nastaveni NTP serveru, pokud potřebujeme.Pro sledování programů ve standardním rozlišení SD je nezbytná rychlost internetu průměrně 2mbps, pro sledování programů ve vysokém rozlišení HD je nutná průměrná rychlost 5mbps. Vaši rychlost internetu ověřte na některém měřiči rychlosti, například na https://www.yournetspeed.com.V záložce Aktualizace vidíme údaje o aktuálním firmware - v přístroji je poslední 4.109 0 ATK, aktualizace je možnáV záložce testy je možné provést autotest - test boxu a test internetového připojení, box má síťovou kartu 100Mbps.Pokud by jste chtěli připojit wifi, tak otestovaný a funkční je adaptér TP-LINK -TL-WN722NPři přepnutí je u každého kanálu zobrazován pouze název probíhajícího a následujících 2 pořadů, to se změní po stisku INFO tlačítka na dálkovém ovladači. Zkrácené EPG si zobrazíme i po stisku tlačítka OK na ovladači.Rozšířené EPG s avizovaným 20 denním archívem - po stisku tlačítka EPG na dálkovém ovladači. EPG je zobrazováno 14 dní dopředu a zpět 20dnů.Pokusil jsem se archiv prakticky vyzkoušet u Jednotky i Dvojky byl funkční 17 denní viz piktogramy u pořadůDnes však mohu sledovat všechny programy viz výše, ale s jistými omezeními. například závod Formule 1 Velká cena Monaka, ani žádný jiný program ze Sport 2 jsem si nepustil. Archiv nefunguje totiž u žádného sportovního programu, mimo veřejnoprávní televize a Eurosport 1.V aplikaci Antiku pro AndroidTV funguje archiv ze sportovních také pouze u Eurosportu 1, hlavní logo kanálu na základní obrazovce je však opatřeno piktogramem, když to jde.Ovládání a kvalita zobrazovaných programů - přepnutí mezi kanály cca 2 sekubdy, jedno jestli SD-HD, HD-HD atd. Pohyb v menu bezproblémový a rychlý. Kvalita zobrazovaných kanálů u HD - 1080i,p je slušná při HEVC, bitrate 3-6 Mbps a frekvenci 25 fps, UHD - 2560x1440i samozřejmě nejlepší i vizuálně při bitrate 15-17 Mbps, frekvence 50fps. Nejhorší kvalita SD jednoznačně programy MTV - 576p - bitrate 1,5Mbps. Celkově však subjektivně hodnotím zobrazování jako velmi dobré, programy nic neruší, nekostičkují, buffer se průběžně plní a vyprazdňuje automaticky. Mám kabelové připojení 300/10.Vyzkoušel jsem i funkci timeshift - odložené sledováni na některých programech jde (seznam po mě nechtějte) na některých funguje a na jiných zase ne. Timeshift zapneme tlačítky s šipkami.Nabídka balíčků pro české diváky je zde - nejlevnější balíček MINI - 199,- KčNabídka balíčků pro slovenské diváky je zde - nejlevnější balíček MINI - 5.90,-euroJoj Šport - info o kanáluPIP (obraz v obraze): přijímač má podporu funkce PIP, ale ta je momentálně nefunkční.Tím jsem se dostal až k dálkovému ovládání uClan Premium RCU v4.0Porovnání původního ovladače Antik Nano 3 a uClan Premium RCU 4.0A proč to porovnávám? Protože přemapování tlačítek u ovladače od uClanu není dobré. Pro dokreslení - stisk PVR - nic se neděje, teoreticky by jsme měli byt v nahrávkách, stisk FAV - na obrazovce se objeví čas, TXT - teletext není, základní tlačítka však fungují bez problému.Ke spuštění TXT použijeme tlačítko OPT na ovladači, pozor zobrazuje se na pod nabídkou OPT, ale jenom pokud kanál TXT vysílá.Řešením je dodávat box s ovladačem č. 1 jako v návodu.Vyzkoušel jsem i učící funkce u tohoto dálkového ovladačeTěmito tlačítky ovládáte po jednoduchém nastavení i TV, tzn vyp-zap. hlasitost a přepínání TV/AV. Je to funkční bez jakéhokoliv problému.Doporučuji pokud to jde, vyměnit dálkový ovladač za originál RC 211HDMI-CEC najdeme zdeS TV TCL a SONY jsem však nebyl úspěšný, naopak LG, Nokia, Phillips byly OK.uClan Ustym 4k AntikTV Premium hardwarově určitě nepokulhává, je výkonný s dostatečnou kvalitou podpory služeb AntikTV. Kvalita zobrazovaných kanálů je velmi dobrá. U software bychom našli některé chybičky zejména související s dálkovým ovladačem uClan Premium RCU 4.0, osobně mi však v nabídce chyběl přístup například k YouTube, možnost zpětného přehrávání u sportovních kanálů, případně timeshift a možnost skrývání jednotlivých položek v menu. Doplněk TV Plugin považuji za velmi dobrou vychytávku. Samotná obsluha přístroje je intuitivní a velmi jednoduchá. Navíc dostáváte dárkový kupón AntikTV - příjem služby na 6 měsíců zdarma.Za zapůjčení přístroje a pomoc s recenzí děkuji firmě Ellano s.r.o.Přístroj můžete zakoupit i v našem e-shopu za 2590,-Kč.Ing. Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.