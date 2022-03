Disney+ se představí českému publiku 14. června 2022

DNES!

Nová streamovací služba Disney+ bude dostupná pro české uživatele od 14. června 2022. Datum spuštění služba potvrdila společnost The Walt Disney Company. Cena měsíčního předplatného bude 199 Kč, ročního pak 1 990 Kč.Disney+ nabídne oblíbené příběhy, které zná celý svět, ale i exkluzivní originální obsah a tisíce epizod a filmů z produkce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a další zábavný obsah z produkce značky Star.Předplatitelé budou mít přístup k seriálům Boba Fett: Zákon podsvětí a Mandalorian od producenta a scénáristy Jona Favreaua. Také se dočkají seriálu Moon Knight od studia Marvel s Oscarem Isaacem v hlavní roli. Ten se představí jako Steve Grant, bojácný prodavač v obchodě s muzejními suvenýry, trpící výpadky paměti a vzpomínkami na jiný, cizí život. Shlédnout budou moci také film Shang-Chi a legenda o deseti prstenech nominovaný na Oscara, kde hlavní role ztvárnili Simu Liu a Awkwafina.Chybět nebude ani další nominovaný film na Oscara - Luca ze studia Disney a Pixar. Dále filmy, které byly letos oceněné Oscarem - Encanto z produkce Walt Disney Animation Studios, který vypráví příběh o jedinečné rodině Madrigalových, či Cruella s Emmou Stone.Předplatitelé Disney+ najdou v nabídce také akční komedii Free Guy s Ryanem Reynoldsem v hlavní roli, též nominovanou letos na Oscara, seriály Simpsonovi nebo Chirurgové. Těšit se mohou i na seriál National Geographic Svět očima Jeffa Goldbluma, kde nás Jeff vezme na zábavnou, důvtipnou a hravou jízdu. V každém díle tahá za nitku zdánlivě známého tématu, aby odhalil svět překvapivých souvislostí a fascinujících tajemství, vědy a historie.Disney+ nabídne vysokou kvalitu obrazu a možnost streamovat až na čtyřech zařízeních najednou, neomezené stahování až na deseti zařízeních, podporu IMAX Enhanced u vybraných titulů, možnost nastavení až sedmi různých profilů, včetně možnosti nastavit dětský profil, který má snadno ovladatelné rozhraní vhodné pro děti s přístupem k obsahu přiměřenému k jejich věku.Disney+ je streamovací služba společnosti The Walt Disney Company. Nabízí filmy a pořady z produkce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic, ale také například veleúspěšné Simpsonovi a další. Ve vybraných zemích nabízí také produkci přidružené značky Star. Streamovací služba je součástí segmentu Disney Media & Entertainment Distribution. Služba nabízí stále rostoucí sbírku exkluzivních pořadů, včetně celovečerních filmů, dokumentů, hraných a animovaných seriálů či krátkých filmů. Díky dlouholeté historii společnosti Disney a její bohaté filmografii bude na Disney+ k dispozici jak filmová a televizní klasika, tak zbrusu nové filmy a pořady z dílny The Walt Disney Studios. Prostřednictvím Star nabídne Disney+ nejnovější obsah ze studií 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures a další.redakce