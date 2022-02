Nejlepší kvalita streamu? Ideálně přímo od vysílatele

DNES!

Jak to funguje v Německu

Operátor může jejich stanice zařadit do OTT služby jedině pokud se systémově propojí s jejich streamovací službou. Divák se pak pohybuje sice v OTT prostředí operátora (třeba Skylink Live TV), ale v okamžiku, kdy si vybere pořad z archívu, spustí se streamování ze serveru RTL (aniž o tom divák ví). A v tomto okamžiku si RTL „přibalí“ čerstvou reklamu

Vysílatel má plnou kontrolu nad nelineárním přehráváním svého obsahu (data pro analýzy) a dokáže vydělávat na přidávané reklamě (spolehlivě měřené). Operátor je jeho partnerem, nikoli parazitem

Operátor má po systémové integraci méně starostí, zodpovědnost za streamování, kvalitu a úplnost archívu přebral vysílatel. Zároveň ví, že nikdo na trhu nemá nic lepšího

Divák vidí pořad v nejvyšší kvalitě přímo od zdroje. Reklama je přidávána v mnohem menší míře než ve vysílání

Jaká IPTV či OTT platforma má nejlepší obraz na hlavních stanicích? To je otázka, kterou si pokládá nejeden divák. A těžko se kvalita někdy hodnotí s ohledem na řadu ovlivňujících faktorů jako je rychlost a kvalita internetového připojení či kvalita hardware (televizoru s nainstalovanou aplikací či set top box s aplikací platformy).V současné době je situace taková, že každý operátor IPTV či OTT služby získá modulaci programů vysílatelů a jednotlivé streamy připraví pro svoji platformu. Každý operátor si tedy naenkóduje programy do kvality, kterou chce zákazníkům poskytovat. Zpravidla se preferuje kompromis - kvalita úměrná k šířce pásma.A podobně televizní archív si "nařeže" podle programového průvodce a případně s časovou rezervou před a po pořadu. I tak se může stát, že pořad z televizního archívu najde divák ve více programových slotech a to buď z důvodu prodloužení živého přenosu nebo zkrátka navýšení objemu televizní reklamy na komerčních stanicích, která délku pořadu neúměrně prodlouží a ani rezerva od operátora nestačí. A pak je nutné konec pořadu hledat v dalším pořadu.Tento problém by mohl zcela vyřešit streamovací server na straně vysílatele (doposud je poskytován operátorem). Vyřešily by se dva problémy - jednak kvalita programů u všech operátorů by byla stejná, rovněž pořady by byly vloženy do archívu v ideální podobě - tedy jen samotný pořad s možností přidání reklamy podle preferencí diváků. Toto téma je nyní živé i s ohledem na chystané zablokování (či omezení) přetáčení reklam u programů televizní skupiny Prima na straně IPTV a OTT platforem od 1.3.2022.Například v sousedním Německu poskytuje televizní skupina RTL své televizní programy do OTT služby výhradně ze svých streamovacích serverů.," popisuje řešení u RTL člen představenstva společnosti M7 Group , provozovatel platformy Skylink, Jaromír Glisník.Podle Jaromíra Glisníka se jedná o optimální řešení pro všechny strany.," vysvětluje řešení Jaromír Glisník.Za kvalitou stojí vysílatel, nikoliv operátor. "," popsal další výhodu Jaromír Glisník.," konstatuje Jaromír Glisník.Podle jeho vyjádření byl systém používaný v RTL představen před lety provozovatelům televizních skupin Nova, Prima a také TV Seznam. Zájem o takovou podobu distribuce ale neměli. Je ale nutné podotknout, že streamovací servery musí být výkonné a připravené zvládnout vysokou zátěž (sledovanost) vysílání.redakce