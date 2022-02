O2 TV: Prima chce zvýšit poplatek o 2500%

02.02.2022 09:33

DNES!

Skončí televizní programy skupiny Prima v nabídce O2 TV? Společnost O2 TV nechce své diváky připravit o nejoblíbenější funkce, mezi které patří zpětné zhlédnutí nebo přetáčení programu. A proto nechce přistoupit na požadavky skupiny Prima.

" Požadované navýšení poplatků ze strany FTV Prima o 2 500 % je pro operátora O2 přirozeně zcela nepřijatelné ," uvedla společnost O2 ve svém prohlášení.