Od března konec přetáčení reklam na programech Primy

Přetáčení reklam na programech TV Prima

Od 1. března přistupujeme k vypnutí funkcionality přetáčení reklamy (nikoli možnosti přetáčení pořadu) u zpětného zhlédnutí u všech operátorů

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky. Ilustrační foto



Prima se dohodla na nových podmínkách se všemi. Krom O2 TV

Technická nepřipravenost vede O2 Czech Republic ke snaze vykoupit práva pro přeskakování reklamy za pro nás neakceptovatelnou cenu. O2 Czech Republic chce tak získat konkurenční výhodu vůči ostatním operátorům na trhu. Není schopna divákům nabídnout zkrácený reklamní break jako jednu z variant, kterou operátorům nabízíme. Překvapuje nás, že ani po třech letech upozorňování se společnost O2 nebyla schopna na tuto změnu připravit

Za peníze, o které ročně přicházíme, bychom byli schopni vyrobit dva nové seriály, jako je například Slunečná

Co může přijít dalšího?

Blokování přetáčení začalo na programech TV Nova a TV Markíza

Od začátku třetího měsíce roku 2022 dojde k významným změnám v poskytování programů televizní skupiny Prima. Společnost FTV Prima skrze operátory zakáže přetáčení reklam na svých stanicích. Koho se změna týká a jaké jsou další plány.FTV Prima si všímá rostoucí popularity internetového vysílání a také vzrůstající obliby některých funkcí, které tato forma distribuce divákům přináší. Jednou z těchto funkcí je přetáčení v odložené sledovanosti, typicky v televizním archívu. A to se nelíbí Primě - umožňuje přetáčet reklamy, které se k divákům nedostanou a logicky tak cítí velké ohrožení svého hlavního příjmu - zadavatelé reklam mohou omezovat či dokonce rušit své televizní spoty. Pro zadavatele televizních reklam pak nemá smysl investovat do produktu, který není efektivní. A to si uvědomuje Prima a rozhodla se se všemi operátory dohodnout nové podmínky a také nové ceny.Novou podmínkou je, že od 1.3.2022 nebude možné přetáčet reklamy na programech Primy v odložené sledovanosti. Nutné je zdůraznit, že se jedná o zákaz přetáčení reklam na stanicích skupiny Prima, nikoliv přetáčení pořadu. Tato funkce bude divákům nadále zachována. "," uvedla na dotaz webu parabola.cz mluvčí skupiny Prima Gabriela Semová.Znemožnění přetáčení reklam se týká výhradně IPTV a OTT platforem a programů skupiny Prima. Na ostatních programech bude přetáčení pořadů a reklam nadále umožněno. Samozřejmě do okamžiku, než přijde požadavek dalšího vysílatele.Pro diváky, kteří sledují programy Primy ze satelitu nebo z pozemních vysílačů, se nic nemění - pořady si mohou nadále nahrávat na vlastní paměťové médium jako doposud. Blokovat byl šlo například nahrávání pořadů ze satelitu... Nicméně takovou implementaci lze v této formě distribuce obejít.Že by se termín implementace funkce blokování přetáčení reklam na programech Primy odložil na pozdější termín aktuálně není reálné. A podle Primy se jedná o definitivní termín, o kterém se dlouho jednalo.Druhou částí změn, které se v první řadě týká operátorů, je navýšení tzv. distribučních poplatků za každého zákazníka. Konkrétně v případě nové smlouvy s operátorem O2 TV si řekla o navýšení poplatku o téměř pět korun českých. Zdražení poplatku se pochopitelně nelíbí operátorům. Nicméně je nutné dodat, že provozní náklady všech vysílatelů, Primy nevyjímaje, rostou včetně ceny energií a vyšší poplatky tak odrážejí aktuální situaci na trhu. Navíc Prima zatraktivnila nabídku pro diváky a operátory - v loňském roce postupně spustila dva nové lineární kanály - v červnu nejprve hvězdný kanál Prima STAR a v říjnu stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Takový program na trhu zatím scházel. A Prima vyplnila mezeru na trhu. V současné době Prima nabízí na českém trhu 10 stanic, včetně verze s časovým posunem Prima +1. A má proto důvody říci si o vyšší poplatky. Navíc vysoké investice do programu se projevují i na vyšší sledovanosti. Úspěšné jsou vlastní seriálové projekty, koprodukované filmy i show.Na zamezení přetáčení reklam se dohodla Prima se všemi operátory IPTV a OTT služeb na českém trhu - tedy T-Mobile, Vodafone, Telly , SledovaniTV, Skylink Live TV a dalšími hráči. Výjimkou v tomto směru je O2 TV, která odmítá nastavit blokování přetáčení reklam. Rovněž nesouhlasí s navýšením poplatku o 2500% za programy FTV Prima. Zda bude O2 TV bez programů Primy od 1.3.2022 není v tuto chvíli známo.Prima ale tvrdí, že tzv. distribuční poplatek, se zvýší o méně než pět korun: "Za distribuci deseti lineárních kanálů a odloženou sledovanost požadujeme navýšení poplatku o nízké jednotky korun za jednu domácnost (méně než 5 Kč)," uvedla ve svém oficiálním prohlášení FTV Prima.Prima zároveň zaútočila na provozovatele O2 TV, že není technicky připravený na zavedení požadované funkce. "," poznamenala FTV Prima.Televize Prima zároveň problematice blokování přetáčení reklam věnovala i zpravodajské příspěvky ve svém hlavním zpravodajství. Upozornila, že v O2 TV mohou programy Primy brzy chybět. To by mělo tvrdý dopad pro obě strany - Primu i O2 TV. Prima by přišla nejenom o diváky ale i o distribuční poplatky (ve stávající výši). O2 TV by mohla přijít o řadu zákazníků, kteří by odešli ke konkurenci. A to si O2 TV pochopitelně nepřeje. Je zřejmé, že obě strany - Prima i O2 TV - se potřebují dohodnout. Nicméně nikde není psáno, že O2 TV má povinnost šířit programy Primy a dohodnout se. Na druhou stranu diváci očekávají, že programy předních českých vysílatelů bude nabízet.," vysvětlila společnost FTV Prima "u kauzy" blokování přetáčení reklam v O2 TV na stanicích Prima. V této souvislosti je to poměrně jízlivá poznámka. O2 TV má stejného vlastníka jako TV Nova. A majitel nepotřebuje další takový úspěšný seriál.Blokování přetáčení reklam u programů Primy bude zavedeno 1.3.2022. Nicméně v zákulisí padají možné úvahy o možném zrušení zpětného shlédnutí pořadů (tedy televizního archívu). Tím by se internetové vysílání programů Primy více přiblížilo klasickému lineárnímu vysílání ve svém základu. Divák by se nemohl později podívat na pořad, který se vysílá pro něj v nevhodném čase (buď není k dispozici nebo sleduje jiný program, třeba i na jiném programu Primy).Někteří čtenáři si vzpomenou, že o blokování funkce přetáčení reklam si tehdy řekla TV Nova a TV Markíza. Jako první tuto funkci zavedla OTT platforma Skylink Live TV provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink. Stalo se tak začátkem července 2019. Přetáčení vpřed nebylo povoleno u stanic Novy a Markíza nikde - ani v reklamních blocích a ani během pořadů. K zavedení funkce blokování přetáčení se žádní operátoři nepřidali a na konci téhož měsíce ji operátor proto vypnul.TV Nova momentálně nepožaduje blokování funkce přetáčení reklam.Martin Vyleťal