uClan USTYM 4K OTT Premium - multiboot Denys/Enigma2

DNES!

Technické specifikace

Popis přístroje

Závěr

Nejnovějším boxem z produkce uClanu je USTYM 4K OTT Premium a jak napovídá název je předurčen především pro využívání internetových OTT/IPTV služeb, proto není vybaven interním tunerem. Operačním systémem je všem dobře známé image Denys (Define), použitím 8 Gb Flash eMMC pamětí je systém navíc doplněn o možnost multibootu. V multibootu máte možnost po instalaci si zvolit až 4 image včetně Enigma2.O pohon přístroje se stará osvědčený SoC Hislicon Hi3798MV200. Samotná krabička má rozměry 118x118x18. S boxem můžete sledovat video 4K při 60 snímcích za sekundu a 3840 x 2160 pixelech. Ustym 4K OTT Premium dekóduje obsah ve standardu HEVC/H.265, podporuje rovněž standardy H.264 nebo HDR10, HLG, AVS a VP9 a také většinu formátů videa, zvuku a obrázků. V audiu nechybí podpora pro Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (DD+), DTS, True HD.foto výrobceMain chipsetCPU: Multi-core 64-bit high-performance ARM Cortex A53 Hisilicon Hi3798MV200GPU: Multi-core high - performance GPU Mali-450 GPUFlash Memory: 8192MBytes fast EMMCSDRAM Memory: 1024MBytes DDR3Video DecodeVideo Decode: H.265 (HEVC/H.265) up to L4.0, H.264 (ISO/IEC 14496-10) up to L4.1, MPEG-4(ISO/IEC 14496-2) up to L5, MPEG2 video (ISO/IEC 13818-2) MP@MLVideo Resolution: Maximum 4K x 2K@60 fps 10-bitAudio DecodeAudio Decode: MPEG-1 layer I/II, MP3, MPEG-4 AAC and AAC plus (HE-AAC v.1 & v.2),DRA, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (DD+), DTS, True HDSound Mode: LEFT/ RIGHT/ STEREO/ MONOSampling Frequency: 32KHz, 44.1KHz, 48KHzAV OutputVideo Bandwidth: SD: 5.0MHz (-3dB), HD: 30MHz (-3dB)Video Impedance: 75ΩVideo Voltage Level: 1.0 Vp-pAudio Freq. Range: 20~20KHzAudio Impedance: 600ΩAudio Voltage Level: 2V rms (5.6Vp-p)EnvironmentInput Voltage: AC 100~240V,50Hz/60HzConsumption: Max 20WStandby: <1WTemperature: 0~40℃Humidity: <95%ČELNÍ PANELLED diody wifi, siť, napájeníZADNÍ A BOČNÍ PANEL• SPDIF Digitální audio výstup• AV Kompozitní AV výstup pro připojení TV• HD OUT - vysoce kvalitní digitální audio a video výstup• LAN Připojení k síti Ethernet 100 Mbps• ON/OFF vypínač• USB porty: USB 2.0 (boční panel) + USB 2.0 (boční panel) Lze použít k přehrávání mediálních souborů, aktualizaci softwaru, USB-WiFi / USB-3G dongles• TF čtečka TF karet• IR Zástrčka pro externí IR-senzor• DC-12V Zásuvka. Pozornost! Lze použít pouze původní tovární 12V zdrojBalení obsahuje - přístroj, dálkový ovladač Premium RCU 40, zdroj 12V, HDMI kabel a IR čidloTolik k popisu boxu. Jak to tedy vlastně funguje.Po zapnutí do sítě box startuje během 23,5 vteřin do továrního firmware Denys (boot do Enigmy2 - 37 vteřin), firmware Denys je známé i ze starších boxů na tom se nic nezměnilo. Spotřeba v provozu 3W, standby 0,5W.Chybí možnost dualbootu, ale abychom mohli vyzkoušet nebo instalovat multiboot musíme udělat následující - vymazat firmware Denys, nahrát firmware Enigma2 s multibootem a na další oddíl v paměti nahrát opět firmware Denys. V průběhu této instalace si vytvoříme dump (zálohu) původního firmware s koncovkou *.den, v mém případě Ustym-4K-OTT2_v2.00.57_20220220_all.den, kdyby nastal nějaký problém a my se mohli zase vrátit zpět. Při instalaci je potřeba postupovat obezřetně a opatrně, poněvadž může dojít k poškození přístroje. Na druhou stranu, kdo si troufá přehrávat firmware v Enigma 2 boxu, by s tím neměl mít nějaký zásadní problém.Výsledkem tohoto procesu je multiboot s možností instalace až 4 ImagePak již je vše totožné jako u boxů představených zde a nebo také tady. Momentálně pro tento box jsou dostupné image openATV 6. 4 a 7.0, Define (Denys) a OpenVisionFirmware Define (Denys) - po spuštění nám naběhne základní obrazovka s dlaždicemi jednotlivých aplikací - tyto je možné editovat, mazat, přidávat atd. Podpora Stalker a prohlížeče Chromium - WebTV a VOD Video - OTT Player, IPTV m3u, m3u8, m3u8+, spouštění m3u, režim operátora a další - Podpora funkcí myši - Podpora uživatelského portálu IPTV a ikon - Internetové rádio a YouTube. Pojďme se v krátkosti na některé z nich podívatStalker - aplikace především pro přehrávání IPTV/OTT služeb a možností pro VOD, radia, media browser, youtube. Spuštění přes aplikaci na obrazovce,vypnutí tlačítko Power na DOXtream Codes - přehrávání IPTV/OTT služebNetflix - podpora streamovací platformy, přihlášení přes webové rozhraní, protože box nemá ty správná digitální práva a certifikát Netflix rozlišení HD to je 720p, dá se ovládat i bez myši, pokud potřebujete myš, tak přístroj podporuje virtuální myš, která se objevi v některých aplikacích včetně Netflixu po stisku tlačítka REC. U Netflixu funguji video tlačítka pro ovládání na dálkovém ovladači a tlačítkem audio je možné přepínat zvukové stopy.IPTV Start - aplikace pro přehrávání m3u souborů - stačí importovat váš m3u soubor z usbKodi - ve verzi 18.9 - bez PVR klientů, ImputStream adaptive, RTMP imput ty si musite doinstalovat extra, pokud je ovšem chcete využívat. Soubory jsou volně dostupné. V Kodi virtuální myš nefunguje. Kodi má již předinstalovanou aplikaci Netflix. Dále můžete instalovat téměř všechny známá repa a plnohodnotně je také používat.Další aplikaceInternetové rádiaZajímavá je aplikace Web OTT na jejímž základě si můžete vytvořit rychlý přístup například na Stream Cinema Comunity přes WEB. WEB OTT je v podstatě WEBový prohlížeč s podporou navigace z dálkového ovladače a/nebo myši! Pokud nemáte externí, tak se bez virtuální myši se v tomto případě neobejdete.Přístroj podporuje i používání prohlížeče Chrome, tento však mezi aplikacemi jako takový nenaleznete, musíte si přístup nastavit přes již výše uvedený aplikace Web OTT a webové rozhraní boxuV případě Chrome virtuální myš nefunguje, a tady bez použití externí myši a klávesnice se bohužel neobejdete. Za použití Web OTT jsem vytvořil přístup ke dvěma aplikacím a dále mě již systém další možnost nenabídl.Youtube - přístup přes aplikaci z plochy je bezproblémový, přehrávání videi i 4K funguje, virtuální myš nefunguje, takže se obrňte proti reklamámPokud máte zájem o filmy z Youtube, jde to uplně bezproblémově.Kdo by chtěl sledovat aktuální situaci na Ukrajině může použít aplikaci MegogoEnigma2TV - pravděpodobně nejdůležitější aplikace v boxu. Přístroj přenese všechny kanály z vašeho druhého E2 boxu do této aplikace, je potřeba jej pouze vyhledat v síti. Programy funguji, pokud zvolite jednotlivý bouquet načítání programů je velmi rychlé, cca 2-3 vteřiny, pokud zvolíte vše, tak mezi přepnutím programu zvládnete i espresso. Picony ani EPG se mi přenést nepodařilo. Obraz takto získaný je subjektivně velmi dobrý, nelze nahrávat a nefunguje timeshift. Zásadní podmínkou však je, musíte mít ve vašem druhém přístroji instalováno image OpenATV, pokud jej nemáte, není přístroj vyhledán.Přehrávání a nahrávání na zvolené médium - pro nastaveni slouží aplikace PVR, Přehrávač médií a položka PVR v menu pro nastavení Timeshiftu. Přístroj bezproblémově lokalizoval v síti můj NAS server. Přehrává všechny základní formáty mimo některých souborů avi - DivXPlus, DivX a XVid, a měl problém viditelně se souborem 400mbps-4k-hevc -10bit, kdy docházelo k trhání a zastavování obrazuBonusem u tohoto boxu je však možnost nabootování do image Enigma2, k tomu stačí pouze v menu Nastaveni - Multiboot menu vybrat tu položku kterou chcetePo bootu se jsem již přímo dostal k možnosti sledování TV programuToto nastavení se provádí v aplikaceu IPBOX Client v Menu-Nastavení-Nastavení příjmu. Zde opět jak ve firmware Denys (Define) stačí stisk žlutého tlačítka v menu a dát vyhledat box v síti. Na boxu ke kterému se připojujeme není potřeba nic dělat. Po připojení vidíme, že nám jsou zobrazovány picony (loga stanic) i EPG. Programy jsou přenášeny 1:1, tudiž rozlišení videa je stejné jako u zdroje. Přepínání programu - rychlost stejná jako u satelitního přijímače, můžete nahrávat, používat timeshift, funkční je i HbbTVPřistroj se chová jako klasický Enigma2 box, můžete tedy využívat i ty pluginy, na které jste zvyklí z vašeho druhého boxu - například Archivy cz/sk, Netflix, Kodi, Openvpn, E2iplayer, Mediaportal a další.V síti přístroj podporuje FTP, CIFS/SAMBU, NFS, Telnet ..... Jakou podporu jmenovaných protokolů si na něm nastavíte to vám bude bez problému fungovat. Připojení k NAS serveru je možné rovněž nastavit a můžete z něj přehrávat, ale také na něj nahrávat. Vše stačí nastavit manualně v menu přístroje.Pro připojení k zobrazovači s podporou HDMI-CEC je možné využít HDMI-CEC i u boxu, poté vše ovládáte jedním ovladačem (pozor neplatí však pro všechny typy TV- např LG, TCL !!)K ovládání přístroje můžete používat i webové rozhraní, užívání není nikterak omezeno.Přístroj ovládáme novým dálkovým ovladačem Premium RCU 4.0 se čtyřmi programovatelnými barevnými tlačítky, které si můžeme nastavit ve firmware Denys přímo z menuDálkový ovladač má rovněž tlačítka pro přímý přístup k mediím,. PVR a dalším. V image Enigma 2 je ovladač namapován velmi dobře. A pokud máte problém s HDMI CEC můžete si nastavit vypínání TV na dálkovém ovladači přístroje. Ovládání rychlé, směrovost velmi dobrá.uClan Ustym 4K OTT Premium je zařízením, které dle mého navazuje na koncept startující modelem IPBox od Gigablue, navíc však je možné využívat firmware Enigma 2, což je velké plus. V Enigmě 2 dokážete spustit po instalaci také velké množství stejných nebo podobných pluginů jako ve firmware Denys.Výhodou v Enigmě 2 je možnost používání HbbTV, to v Android boxu určitě nenajdete, navíc Live TV v Enigma2 má své přednosti na rozdíl od používání TVHeadend například v systému CoreElec.Firmware Denys (Define) je osvědčené, bezproblémové snad jen ta nabídka IPTV/OTT aplikací je možná až přehnaná. A jak už sem se zmínil, další aplikace se nedají přidávat, s úspěchem však můžete využít Kodi, které je ve své podstatě také velmi variabilní. Žádný zásadní problém jsem s boxem po dobu užívání problém neměl.Výhodou je externí IR čidlo umožňující přístroj schovat. Naopak nevýhodu vidím v nepřítomnosti WIFI a Bluetooth, na Wifi sice můžete použít externi WIFI USB stick, ale i tak to v současné době může být pro některé potenciální majitele problémem. I když má přístoj pouze 100Mbps LAN, nelze toto považovat za handicap, zvládne přehrávat běžné soubory bez problémů, s extrémy mají totiž občas problém i mnohem hardwarově nadupanější zařízení. Pro ty z vás, kteří již vlastní nějaký Enigma 2 box a používají některou z přístupových karet operátora, může být vhodným doplňkem domácího multiroomu.Dovozcem značky Uclan do ČR a SR je Ellano s.r.o a přístroj můžete zakoupit i v našem e-shopu za 2290,- KčIng.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.