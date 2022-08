Cartoonito se představí jako blok na tv Boomerang

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo stanice Cartoonito (foto: Warner Bros. Discovery)



▲ Obr č. 2 - Cartoonito uvede seriál Tomáš a přátelé (foto: Warner Bros. Discovery)



▲ Obr č. 3 - Cartoonito uvede seriál Lamput (foto: Warner Bros. Discovery)



Na český a slovenský trh přichází nový dětský kanál Cartoonito. Zatím jako programový blok ve vysílání jiné dětské stanice - Boomerang. Pořady Cartoonito se budou vysílat denně od 1. září.Od 1.9.2022 bude dětský kanálvysílat programový blok. Denně od 8:00 do 14:00 hodin bude své cílové skupině, což jsou děti předškolního věku od dvou do pěti let, přinášet nezapomenutelné klasiky jako "Tomáš a přátelé" a krátké epizody seriálu "Lamput".Pořady Cartoonito podporují rozvoj čtyř základních vlastností: kreativitu, péči, zvědavost a odvahu. Každá kreslená postavička nese poselství týkající se výše uvedených hodnot.Vysílánítak budou moci sledovat všichni diváci, kteří mají ve svém balíčku televizní stanici Boomerang. Od svého spuštění se Cartoonito jako programový blok dostane k významnému počtu abonentů televizních služeb v České republice a na Slovensku. Je to pro provozovatele zároveň možnost představit svoji značku nejenom televizním divákům ale především provozovatelům televizních platforem v případě spuštění samostatného kanálu Cartoonito. Samotný kanál Boomerang odstartoval před téměř třiceti lety, v prosinci 1992, jako programový blok na své sesterské stanici Cartoon Network. Tehdy byla cesta k samostatnému kanálu Boomerang složitá - analogové televizní platformy měly omezenou kapacitu pro rozšíření nabídky o další stanici a proto samostatná celodenní stanice Boomerang k divákům zavítala až v roce 2000.Stanici Boomerang provozuje společnost Warner Bros. Discovery, do které patří také zmíněný program Cartoonito a Cartoon Network ale také známé dokumentární programy pod značkou Discovery a Animal Planet, filmové kanály HBO a Cinemax i sportovní programy Eurosport.Martin Vyleťal