Orange vyřadí z nabídky české stanice

DNES!

Mezinárodní verze stanic TV Nova a TV Prima

Operátor Orange jako první vyřazuje všechny české stanice

Kompenzace pro zákazníky Orange za vypnutí českých stanic

Žádná změna pro diváky českého pozemního vysílání

Zákazníci telekomunikačního operátora Orange Slovensko přijdou o české veřejnoprávní a komerční stanice. Stane se tak na základě požadavku tamních komerčních televizních skupin Markíza a JOJ.Dvě největší slovenské komerční televizní skupiny před časem oslovily televizní operátory na Slovensku, aby v časech, ve kterých vysílají české veřejnoprávní a komerční stanice obsah, na který mají JOJ a Markíza vysílací práva pro slovenské území, vysílání blokovali. Provozovatelé Markízy a JOJ chtějí operátorům dodávat seznam pořadů, kterých by se blokování mělo týkat. Informoval o tom portál Živé.sk Argumentem pro zablokování vysílání dotčených českých stanic ve stanovených časech jsou nejenom vysílací práva pro daný obsah, které si přední slovenské komerční televize zajistily pro svůj trh ale i fakt, že české stanice jsou na Slovensku stále velmi populární - nadále mají přes 12% podíl na místním trhu.Obliba českých stanic neskončila ani po zákazu distribuce hlavních českých stanic TV Nova a TV Prima na Slovensku. Místo programů Novy a TV Prima mohou nyní diváci na Slovensku sledovat jejich mezinárodní verze Nova International Prima PLUS , které mají vypořádané vysílací práva pro vysílání v zahraničí - divákům nabízejí převážně pořady vlastní tvorby - zpravodajství, seriály či magazíny.Blokovat vybrané pořady je poměrně technicky složité a to jak pro operátory, tak i pro diváky. Jednak operátoři by museli hlídat čas, kdy daný pořad skutečně začíná a kdy končí. Pro televizní diváky je to nejistota toho, co uvidí a co ne.Operátor Orange se proto rozhodl české programy zcela vyřadit ze své programové nabídky. Orange proto vyřazuje veřejnoprávní stanice ČT Sport a dvojkanál ČT:D ČT art a komerční programy Prima COOL Prima STAR . Operátor překvapivě vypíná i zpravodajskou televizi CNN Prima News, která může na Slovensku oficiálně vysílat.Kompenzace za zúžení programové nabídky Orange je balíček programů od společnosti Discovery. Až do konce roku 2023 mohou zákazníci sledovat prémiový balíček Discovery Extra, za který si běžně operátor účtuje 1,50 eur měsíčně.Součástí uvedeného balíčku jsou stanice jako Discovery Science HD, ID HD, DTX HD (Discovery Turbo Extra HD), Food Network HD, Travel Channel a Animal Planet HD.Orange Slovensko patří mezi významné hráče na tamním trhu. Má 119 tisíc unikátních televizních klientů a celkově 194 tisíc přístupů (další tv v domácnosti).Orange je prvním operátorem na slovenském trhu, který vyhoví požadavkům hlavních domácích komerčních televizí. Zatím není jasné, jak budou reagovat další poskytovatelé televizních služeb.Domácnosti na Slovensku, kteří jsou v dosahu českých pozemních DVB-T2 multiplexů, mohou i nadále sledovat české stanice bez jakýchkoliv omezení.redakce