Místo Boomerangu stanice Cartoonito

▲ Obr č. 1 - Cartoonito jako programový blok na stanici Boomerang. To se brzy změní. Cartoonito bude vysílat 24 hodiny denně. Ilustrační foto (foto: Warner Bros. Discovery)



Kultovní značka dětského kanálu Boomerang zmizí z českého a slovenského trhu. Stanice začne brzy vysílat pod novým názvem Cartoonito, pod kterým již vysílá programový blok právě v rámci programu Boomerang.jako televizní kanál skončí na českém a slovenském trhu k 18.3.2023, kdy začne vysílat celodenně pod novým názvem. Jde o rozhodnutí společnosti Warner Bros. Discovery Networks posilovat vybrané značky stanic na trhu na úkor svých jiných. Cartoonito je sesterská značka známého dětského programu Cartoon Network, který se vysílá také u nás a jehož obsah je lokalizován do češtiny. Stejně i dnešní Boomerang.Pořady Cartoonito jsou určeny dětem ve věku od dvou do pěti let. Cílová skupina na stanici najde známé postavičky a příběhy od předních tvůrců ale i zbrusu nové seriály. Vysílání stanice podporuje rozvoj čtyř vlastností: kreativitu, péči, zvědavost a odvahu.Stejnou verzi programu Boomerang jako v České republice a na Slovensku mohou sledovat diváci v dalších zemích - v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Estonsku, Gruzii, Maďarsku, Kazachstánu, Kosovu, Kyrgyzstánu, Lotyšsku, Litvě, Makedonii, Moldávii, Černé Hoře, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Ukrajině, Uzbekistánu, Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Ve všech těchto zemích se Boomerang představí 18. března 2023 pod značkou Cartoonito.Český a slovenský trh nebude jediný, na kterém se objeví Cartoonito. Ve Francii, Belgii, Lucembursku, Monaku a Švýcarsku bude jiný program vysílatele - Boing French - rebrandován na Cartoonito French a to 3. dubna 2023. Portugalská mutace Boomerang Portuguese se přejmenuje na Cartoonito Portuguese a to ve stejný den jako u nás - tedy 18. března 2023. Obě žádosti schválil společnosti HBO Europe, s.r.o. na svém druhém letošním zasedání český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) u které jsou tyto lokální mutace licencovány.Televizní kanál Boomerang odstartovala v USA před více než třiceti lety - v roce 1992. Do Evropy se program dostal v roce 2000, kdy se objevil na britském trhu. O pět let později program expandoval i do střední a východní Evropy.redakce