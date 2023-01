BBC začíná vypínat SD programy, přechází na HD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Paraboly v sídle SES Astra. Ilustrační foto (foto: SES Astra)



Rádia BBC také v DVB-S2

▲ Obr č. 2 - UK beam satelitů Astra na pozici 28,2°E (foto: SES Astra)



Příjem BBC ve střední Evropě

Program satelit frekvence [GHz] Pol. SR FEC norma modulace BBC One East Midlands HD Astra 2E 10,818 V 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC One England HD Astra 2E 10,847 V 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC One Northern Ireland HD Astra 2E 10,847 V 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC One London HD Astra 2E 10,847 V 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC Two Wales HD Astra 2E 10,847 V 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC One Three HD Astra 2E 10,847 V 23000 3/4 DVB-S2 8PSK CBBC HD Astra 2E 10,847 V 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC Two Nothern Ireland HD Astra 2F 12,168 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK BBC One Scotland HD Astra 2G 11,023 H 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC One Wales HD Astra 2G 11,023 H 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC News HD Astra 2G 11,023 H 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC Scotland HD Astra 2G 11,023 H 23000 3/4 DVB-S2 8PSK BBC Four HD Astra 2G 11,023 H 23000 3/4 DVB-S2 8PSK CBeebies HD Astra 2G 11,023 H 23000 3/4 DVB-S2 8PSK

▲ Tabulka č. 1 - Technické parametry HD verzí programů BBC



Programy BBC pro Evropu

Národní televizní programové služby britské veřejnoprávní BBC (British Broadcasting Corporation) postupně končí v klasickém SD rozlišení na pozici 28,2°E. Provozovatel se nyní zaměří na distribuci programů v HD.V tomto týdnu začala BBC s vypínáním SD modulace svých programů. Na satelitu Astra 2E , na kmitočtu 10,818 GHz postupně skončily stanice nejprve BBC One South England, BBC One South West, BBC One Oxford, BBC One Northern Ireland a BBC Two Northern Ireland a v další fázi programy CBBC, BBC Three a BBC News. Tím byl transpondér zcela "vyčištěn" a následně překlopen do DVB-S2 a modulace 8PSK. V multiplexu s novými parametry se nyní vysílá BBC One East Midlands HD.Postupné vypínání SD verzí kanálů BBC bude probíhat i v dalších dnech a týdnech. Hotovo má být do konce prvního kvartálu - tedy do konce března. Poté budou programy BBC z pozice 28,2°E dostupné jen v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.Technologický upgrade na straně BBC se netýká jen televizních programů. Ty budou nově v DVB-S2/8PSK a pro příjem bude nutný HD set top box. Tyto kroky ale ovlivní i distribuci rozhlasových programů BBC, které se budou nově vysílat v DVB-S2 multiplexech BBC.Všechny národní televizní a rozhlasové programy BBC se vysílají nekódovaně ( FTA ) na pozici 28,2°E. Je to možné díky britskému paprsku (UK beam), který primárně pokrývá britské ostrovy s menším přesahem do Evropy. V různých částech Evropy díky lalokům je možné přijímat vysílání z britského svazku za použití parabol o větších rozměrech.To je případ i stanic BBC, které se těší velké popularitě i v zahraničí. SD distribuce programů BBC se vysílala v DVB-S multiplexech s FEC 5/6, zatímco HD se vysílá v DVB-S2 s modulací 8PSK převážně s nepříliš příznivým FEC 3/4. Signálové nároky jsou proto větší (nyní nutné S/N nad 7,9 dB).Programy BBC na pozici 28,2°E jsou určené výhradně pro diváky ve Spojeném království. Pro jiné země BBC nabízí své jiné programy - v Česku a na Slovensku volně vysílaný zpravodajský kanál BBC News a placený dokumentární kanál BBC Earth. V jiných zemích se pod značkou BBC vysílají i další pay-tv programy jako BBC Entertainment, BBC Lifestyle, BBC First a další.redakce