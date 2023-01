Eutelsat 9B: Další transpondér s multistreamem dostupný v ČR

DNES!

Obr č. 1 - Footprint satelitu Eutelsat 9B, italský svazek



Obr č. 1 - RTS Un HD - záběr z příjmu stanice



Švýcarská RTS Un HD

Obr č. 2 - RTS Un HD - záběr z příjmu stanice



Obr č. 3 - Retesette HD - záběr z příjmu stanice



Ze satelitu Eutelsat 9B je možné přijímat další transpondér s programy v režimu multistream. Je to možné po ukončení provozu transpondéru v jiném svazku na stejné vysílací frekvenci.Eutelsat 9B nabízí svým zákazníkům široké pokrytí (wide beam) a také řadu regionálních svazků - ať už je to německý či řecký, které lze bez větších problémů přijímat v Česku i na Slovensku, tak i severský-východní zkráceně se dá říci ukrajinký (využívají jej ukrajinské programy) a také italský. Tento poslední slouží pro distribuci multiplexů v režimu multistream. A to nabízí lovcům televizních programů a fanouškům FTA stanic velkou porci zajímavého obsahu.Na pozici 9°E došlo k poměrně významným změnám co se týká vysílání (a dostupnosti) v italském svazku. Předně došlo k rekonfiguraci multiplexů v jednotlivých transportních tocích a pro diváky (zejména) v Česku je možný příjem dalšího transpondéru s tímto vysíláním.Pro diváky v Česku je "nové" vysílání s multistreamem dostupné na kmitočtu 12,265 GHz s vertikální polarizací. Nové je uvedeno v uvozovkách, neboť se na této frekvenci v italském svazku již nějakou dobu vysílání. Novinkou je vypnutí "rušivého" vysílání na stejné frekvenci v tzv. ukrajinském svazku. To umožnilo divákům si naladit další zajímavé volně vysílané programy. Navíc se po zpřístupnění transpondéru u nás došlo ke změně čísel streamů.Pro diváky u nás nebude nabídka italských regionálních stanic zřejmě příliš atraktivní. Nicméně mezi italskými programy se nacházejí i stanice ve francouzském jazyce - jde o francouzské stanice jako mezinárodní kanál v evropské mutaci TV5 Monde Europe HD či zpravodajský program France 24 HD. Právě pro tyto programy divák patrně nebude "lovit" multistreamy, vystačí si s příjmem těchto programů z jiných orbitálních pozic jako 13°E a 19,2°E. Zajímavější je, že se zde nachází volné vysílání švýcarské televize SRG SSR pro francouzsky hovořící oblast - konkrétně první program RTS Un HD. Ten divákům nabízí informace, vzdělávání, kulturu a zábavu, vlastní i akviziční produkci.RTS Un HD se jinak vysílá zakódovaně pro zákazníky s kartami SRG SSR či Kabelio na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Z multistreamu je možné tento program přijímat zdarma a to bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Vysílání je poskytováno v rozlišení 1280x720p se zvukem ve formátu MPEG (192 kbit/s).Vysílání RTS Un HD je dostupné FTA z freq. 12,265 GHz a také souběžně na kmitočtu 12,466 GHz. Zatímco první multiplex pracuje v modulaci 16APSK s FEC 2/3, druhý v 8PSK a FEC 5/6. V prvním případě je navíc nutný set top box s podporou 16APSK. Jinak pro příjem transpondérů a příslušných multiplexů v režimu multistream je nutný přijímač s podporou módu multistream a v případě "lovení" transpondérů v italském svazku dostatečně velká parabola (v závislosti na místě příjmu - v jižních oblastech ČR jsou příznivější příjmové podmínky).Je nutné zdůraznit, že multiplexy s vysíláním v multistreamu především slouží jako distribuční linka pro pozemní vysílače (v tomto případě v Itálii) a toto vysílání není přímo určeno pro individuální příjem, nicméně s ohledem na možnosti přijímací techniky lze programy přijímat i na některých přijímačích. Též je potřeba upozornit, že vysílání může být "kdykoliv" zarušeno zapnutím transpondéru na stejné frekvenci v tzv. ukrajinském svazku. Aktuálně ve svazku Ukrajina fungují jen dva transpondéry s distribucí programů Zeonbud pro pozemní vysílače na Ukrajině (multistream, T2-MI).satelit: Eutelsat 9B (9°E)frekvence: 12,265 GHzpolarizace: vertikálníSR: 31400FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 16APSKMIS: 120, 150, 180CA: vše volně (FTA)Aosta TV 14, Canale Italia, Canale16 V.Aosta, France 24 HD, Rete 7 HD, RTS Un HD, Telecity, Telecolor HD, TV5 Monde Europe HD7+ Channel, Channel Italia, Channel Italia Piemonte, GRP TV, Onda Novara TV, Primantenna HD, Quarterete Blu, Rete 7 HD, Sesta Rete, Telecity HD, Telecupole HD, TopCalcio24, VCO Azzurra TV, Videogruppo, Videonovara HDCanale Italia extra, E'TV Liguria, Italia 7 Liguria, Luna TV HD, Primantenna HD, Primocanale HD, Primocanale Primo Piano, Rete 7 HD, Telecity HD, Telegenova, Telenord HD, Telepace 1 HD, Telepace 2 HD, TLS HD (Tele Liguria Sud)Další změny proběhly na kmitočtu 12,466 GHz, kde jsou v provozu tři streamy 12, 13 a 23.satelit: Eutelsat 9B (9°E)frekvence: 12,466 GHzpolarizace: vertikálníSR: 41950FEC: 5/6norma: DVB-S2modulace: 8PSKMIS: 12, 13, 23CA: vše volně (FTA)Aosta TV 14, Canale Italia, Canale16 V. Aosta, France 24 HD, Rete 7 HD, RTS Un HD, Telecity, Telecolor, TV5 Monde Europe HDAntenna Tre Veneto HD, Canale Italia, RTTR, Telechiara HD, Telenuovo, Telepace Trento HD, Telepadova - 7 Gold HD, Trentino TV HD, TV7 Trineta Network, Vb33 HD7 Gold Marche HD, Canale Italia Extra, eTV+ HD, eTV Marche HD, Fano TV HD, Fermo TV HD, Info 2000, Odeon24 Marche, Rossini TV HD, RTM, Telemarche HD, TV Centro Marche HD, TVRS HD, Vera TV HD.satelit: Eutelsat 9B (9°E)frekvence: 12,380 GHzpolarizace: vertikálníSR: 31400FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 16APSKMIS: 18, 24, 25CA: vše volně (FTA)(stejné programy jako na streamu 180 na freq. 12,265 GHz)(stejné programy jako na streamu 23 na freq. 12,466 GHz)Antenna 10, Canale Italia Extra, Canale16 abruzzo, InfoMediaNews, Laqtv, Le Cronache, Radio Parsifal TV, Rete 8, Rete 8 Sport, Super J, Telemax, Telemolise, Telemolise Due, Teleregione, Telesirio, TLTMolise1, TRSP, TVSEI, Vera Abruzzoredakce