28,2E: Odstartoval další klipový kanál věnovaný 80s

Hudební fanoušci dostali další bezplatný ( FTA ) kanál zaměřený na videoklipy z jedné dekády minulého století. Provozovatel skupiny kanálů That's TV spustil zkušební satelitní vysílání That's 80s.Televizní staniceve formě technického testu se vysílá na číselné programové pozici 55280 na satelitu Astra 2F (28,2°E) překvapivě v britském svazku (UK beam), což značně omezuje příjem programu mimo britské ostrovy. Příjem je možný i v některých částech Evropy (včetně střední). Příjmové podmínky se ale v jednotlivých lokalitách výrazně liší - jde příjem mimo garantovanou oblast pokrytí.Skupinu kanálů That's TV nejprve tvořil stejnojmenný kanál složený z hudebních a zábavních pořadů. V pátek 6.1.2023 začala přes satelit vysílat první čistě hudební televize, věnovaná hudbě ze 60. let minulého století. Nyní provozovatel přichází s testováním celodenního kanálu That's 80s, zaměřeného na 80. léta. Tento program doposud vysílal jen v nočních časech v pozemním multiplexu v okolí Manchesteru (Velké Británie).That's 80s vysílá v MPEG-2 v SD rozlišení (544x576) se zvukem ve formátu MPEG (128 kbit/s). Vysílání je šířeno volně (FTA).V portfoliu provozovatele skupiny That's TV nechybí ani klipy zaměřené na 70. léta. Jako programový blok se vysílají na hlavním programu That's TV.Televizní diváci tak získávají další atraktivní hudební kanál věnovaný hudbě z jedné dekády. Připomeňme, že diváci v celé Evropě ze silného evropského svazku družice Astra 2G mohou sledovat videoklipové kanály skupiny NOW - jde o stanicea také rockově zaměřenouVedle těchto bezplatných programů se na britském trhu vysílají také placené "dekádové" kanály MTV - konkrétně se jedná o programy. Pod značkou MTV se vysílají také programy MTV UK/Ireland, MTV HD a MTV Hits. Tyto programy jsou zakódované a dostupné jen abonentům Sky UK (CA Videoguard).Z pozice 28,2°E se vysílají i další volně vysílané žánrové klipové programy jakotechnické parametry - That's 80s (programová pozice 55280):satelit: Astra 2F (28,2°E)frekvence: 11,344 GHzpolarizace: vertikálníSR: 27500FEC: 5/6norma: DVB-Smodulace: QPSKpokrytí: britský svazek (UK beam)programová služba: That’s 80sprogramová pozice: 55280service ID: 55280video PID: 2322audio PID: 2323CA systém: žádný (FTA)redakce