28,2E: Konec Classic Hits, start nové tv zaměřené na 60. léta

06.01.2023 11:29

DNES!

Na britském trhu se mění nabídka videoklipových stanic. Tamní hudební televize Classic Hits skončila a na její programové pozici dnes (6.1.2023) v 18:00 hodin britského času začne vysílat zbrusu nový kanál zaměřený na hudbu 60. let minulého století pod názvem That's 60s.

Stanice bude dostupná zákazníkům britské pozemní Freeview a satelitních platforem Sky UK a Freesat UK a rovněž také všem zájemcům s ohledem na volné ( FTA) vysílání přes silný evropský svazek satelitu Astra 2G. Pro příjem postačí parabola od průměru cca 60 cm.

▲ That's 60s se chystá na zahájení vysílání

That's 60s se bude věnovat hudbě 60. let a půjde o první stanici pod značkou "That's" věnovanou jednomu desetiletí. Provozovatel plánuje spustit také celodenní kanály That's 70s a That's 80s, které dnes již vysílají ale jen pozemně v oblasti Manchesteru a to jen v ranních hodinách. Programové bloky věnované 70. létům vysílá hlavní kanál That's TV. Ten vedle klipů vysílá i zábavní pořady.

Hudební fanoušek tak získá další kanál věnované hudbě jedné dekády. Podobné programy nabízí provozovatel konkurenčních FTA kanálů NOW - jde o stanice NOW 70s a NOW 80s s hudbou 70. a 80. let minulého století. Vedle nich vysílá také kanál pro fanoušky rockové hudby NOW ROCK.

Vedle stanic That's a NOW na britském trhu působí také placené kanály MTV s hudbou jedné dekády - MTV 80s a MTV 90s.

technické parametry - That's 60s, That's TV:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: rxtvinfo