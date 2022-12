ČT vypíná ČT3. Diváky posílá na jiné kanály ČT a na internet

DNES!

▲ Obr č. 1 - Vysílání ČT3 končí 31.12.2022



Vybrané zajímavosti z provozu programu ČT3

Nejnovější programový okruh veřejnoprávní České televize (ČT) končí v noci na Nový rok 2023 vysílání. Diváci Trojky jsou nyní odkázáni na ostatní programové služby ČT a na videoportál iVysílání.ČT o konci vysílání ČT3 rozhodla na konci května 2022 s tím, že provoz bude této stanice pokračovat do konce stejného roku. Informační spot k uzavření stanice vysílala ČT3 od listopadu letošního roku. Diváky ve spotu informovala, že s pořady ČT3 se mohou diváci setkat ve vysílání ostatních programů České televize a také na internetu v rámci videoportálu iVysílání.Některé oblíbené starší seriály a filmy se skutečně objevily na ČT1, nicméně řadu obsahu (zejména zábavní pořady, estrády) divák v iVysílání nenajde z důvodu nedostupných vysílacích práv pro internetovou distribuci. Plná náhrada za uzavřenou ČT3 tedy není.* ČT3 odstartoval v pondělí 23. března 2020* zpočátku byl kanál ČT3 koncipován jako dočasný. Později se stal trvalou programovou nabídkou ČT* vlivem zvyšujících se nákladů (prudký růst cen energií, vysílacích práv, mezd) na straně jedné a stagnující příjmy z koncesionářských poplatků, které se nezvyšovaly od roku 2008, se management ČT rozhodl pro řadu úsporných opatření. Vedle propuštění řady zaměstnanců, omezení výroby pořadů, prodej některých sportovních práv i uzavření kanálu ČT3* Šlo o druhou programovou službu ČT3 v historii ČT. Poprvé ČT provozovala ČT3 první rok po rozpadu Československa. Zajímavostí je, že ČT3 podruhé končí, podobně jako Trojka na Slovensku (poprvé od srpna 2008 do června 2011 jako sportovní kanál STV3, od prosince 2019 do listopadu 2022 jako retro kanál Trojka RTVS).* Nová ČT3 přinesla některé retro prvky z televizní historie* Na obrazovky se (na čas) vrátily hlasatelky* ČT3 vysílala zpočátku velmi omezeně - denně od 9:00 do 17:25 hodin. Postupem času se vysílání rozšiřovalo* Přesto zůstala v časných ranních hodinách několikahodinová technická přestávka* Na obrazovku se vrátilo i cvičení při televizní obrazovce s nově natočenými pořady "Pohybovky Pavla Kříže". Speciální relace vyrobená pro ČT3* Hlavní zpravodajská relace Události a polední Zprávy se souběžně vysílaly s programy ČT1 a ČT24, podobně Dobré ráno paralelně s ČT2* ČT3 krátce vysílala přílohu ranního vysílání Dobré ráno plus.* ČT3 přinesla také vlastní zpravodajskou relaci Zprávy ČT3redakce