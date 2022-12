Noe+ míří do RS8 a RS12

DNES!

▲ Obr č. 1 - Televizní vysílání TV Noe s HbbTV aplikací a Noe+. Ilustrační foto



O čem bude Noe+

Začneme vysílat 24. prosince v 8.00 hodin ráno a budeme s vámi každý den až do půlnoci. Od Štědrého dne až do svátku Křtu Páně se můžete těšit na speciální vánoční program. Od druhého lednového týdne vám pak nabídneme programovou skladbu, která doplní vysílání hlavního kanálu televize Noe

Jak naladit Noe+

Programová nabídka dvou regionálních terestrických sítí RS8 a RS12 se ve čtvrtek 22. prosince 2022 rozšíří o další lineární program. Do multiplexů bude zařazen zbrusu nový programNoe+ bude do obou multiplexů zařazena během dopoledne.RS8 a RS12 jsou dostupné pro více než 50 procent obyvatel České republiky, včetně hlavního města Prahy.Tyto multiplexy provozuje společnost České Radiokomunikace (ČRa), která rovněž provozuje celoplošné DVB-T2 sítě - multiplex 21 (programy ČT a ČRo), multiplex 22 multiplex 23 s programy komerčních vysílatelů.Noe+ bude nový lineární kanál společnosti Telepace s.r.o., která jej od června 2020 provozovala v rámci HbbTV aplikace na stávajícím programu TV Noe. Nyní se program dostane k většímu počtu diváků, kteří nebudou k příjmu potřebovat internetové připojení.Společnost Telepace požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení licence pro pozemní vysílání a zvláštní přenosové systémy pro program s názvem Noe+. Žádost Radě odeslala v první polovině listopadu. O licenci rozhodla na posledním zasedání RRTV konaného v tomto týdnu.," uvedla společnost Telepace k novému programu Noe+.Stanice Noe+ bude nekomerční televizní program pro celou rodinu s etickým rozměrem postavený na tradičních křesťanských hodnotách. V programu budou pořady kulturní, vzdělávací, duchovní i zábavné.Program bude obsahovat hrané a dokumentární filmy, pořady kulturní, hudební, vzdělávací, s duchovní tématikou, zábavné, zpravodajství a pořady pro děti. Noe+, nabídne nové pořady vyrobené pro novou stanici, rovněž i z archivu odvysílaných v TV Noe, z nakoupených licencí pro program Noe+ a sdílením licenčních práv programu Tv Noe.Nová stanice Noe+ bude dostupná přes regionální multiplexy RS8 a RS12. Dále také u kabelových operátorů, kteří se rozhodnou zařadit tento program do své nabídky.* České Budějovice - Včelná, K33* Pardubice - budova TKB, K38* Plzeň - Krkavec, K28* Liberec - budova KÚ, K46* Ústí nad Labem - Klíše, K30* Olomouc - Radíkov, K32* Praha - město, K47Stávající program TV Noe je dostupný na klasickou pozemní anténu v HEVC/SD v rámci celoplošného DVB-T2 multiplexu 23.Společnost Czech Digital Group (CDG), kterou vlastní České Radiokomunikace, má také v provozu tři programové pozice s názvy Test 1, Test 2 a Test 3 ve zmíněném multiplexu 23. Tyto sloty budou použity pro některé další programové projekty, které zatím nebyly specifikovány.redakce