ČT3 se na konci roku rozloučí. Za 1 013 dnů vysílání si ji pustilo 7 milionů diváků

Spuštěním stanice ČT3 pouhých pár dní po vyhlášení prvního nouzového stavu jsme chtěli pomoci nejzranitelnější skupině obyvatel, jež musela kvůli koronaviru zůstat doma. Trojka si okamžitě vysloužila mimořádně příznivou diváckou odezvu, hned první vysílací den se stala třetí nejvyhledávanější stanicí u lidí starších pětašedesáti let. Spolu s ČT art byla rovněž nejlépe hodnoceným programem na českém televizním trhu

Měl jsem radost, když loni v březnu přešla ČT3 z experimentálního do řádného vysílání a stala se pevnou součástí nabídky České televize. Ocitli jsme se ale v situaci, kdy do vyřešení finanční situace České televize není pokračování možné. Na konci prosince ji proto musíme, ač velmi neradi, ukončit

V pořadí sedmý program spustila Česká televize v pondělí 23. března 2020 v reakci na pandemickou situaci, při níž museli senioři, často osamoceně, zůstávat ve svých domovech. Od data vzniku si stanici pustilo 94 % diváků nad pětašedesát let, dohromady pak bezmála 7 milionů lidí starších patnácti let.Poslední den letošního roku se s diváky Trojka, jež dosahovala na jedno z nejvyšších hodnocení divácké spokojenosti na tuzemském trhu, vinou nezbytných finančních úspor České televize rozloučí. Uvedla dnes ČT.,“ bilancuje generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „.“Programová nabídka Trojky se opírala zejména o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické relace (Pohybovky Pavla Kříže, Taneční pro starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem) a základní informační servis s přehlednějším grafickým zpracováním i klidnějším tempem moderace. Díky ČT3 se rovněž po patnácti letech vrátily na obrazovky televizní hlasatelky. Mezi nejvyhledávanější pořady stanice patřily legendární seriály Nemocnice na kraji města či Rozpaky kuchaře Svatopluka, hudebně-zábavní relace Televarieté, ale třeba také původní magazín Život na třetí, jenž nabízel praktické rady a tipy, nápady na volnočasové aktivity, cvičení nebo třeba recepty.V prvních měsících vysílala ČT3 osm hodin denně, následně se vysílací čas navýšil na šestnáct hodin a do programové nabídky díky tomu přibyly také ikonické zahraniční seriály typu Haló, haló!, Jistě, pane ministře či Randall a Hopkirk.Spokojenost diváků s novou stanicí potvrdil i výzkum, v němž se 70 % dotazovaných shodlo, že spuštěním ČT3 napomáhá Česká televize nejohroženější skupině obyvatel překonat pandemii a ulehčit jim dopady nouzového stavu a karantény. Podle Rady seniorů posílila ČT zařazením programu úlohu média jakožto významné paměťové instituce.Na závěr letošního roku, přesně po 1 013 dnech vysílání, se ČT3 s diváky rozloučí, a to kultovní českou komedií Saturnin. O případném obnovení programu v dalších letech bude možné rozhodnout až v důsledku změny legislativy, která zajistí stabilitu a udržitelnost dlouhodobého financování České televize.redakce