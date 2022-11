Trojka RTVS končí. Další Trojka skončí za měsíc

DNES!

▲ Obr č. 1 - Archivní záběr z příjmu stanice Trojka



Velice děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pracovali na tom, aby byla Trojka tím nejlepším televizním společníkem pro diváky. Zvláště děkuji za velkou profesionalitu a nadšení intendantce Juditě Gembické. Odvedla opravdu bravurní práci s televizním archivem, ze kterého se svým týmem vždy dokázala vytáhnout ty nejzářivější klenoty

Uzavíráme jednu kapitolu návratů do klenotnice televizní tvorby. Jsme rádi, že jsme spolu s diváky přežili tři roky v opravdu dobré společnosti. Na Trojce jsme přinesli to nejkvalitnější a divácky nejpřitažlivější, co generace tvůrců po sobě zanechali

Poslední večer s Trojkou RTVS

Některé pořady Trojky budou na programech RTVS 24, Jednotka a Dvojka

Trojka RTVS končí, za měsíc i ČT3

Třetí televizní okruh slovenského veřejnoprávního vysílatele RTVS zahájil své vysílání 22. prosince 2019 a primárně se zaměřoval na diváky v cílové skupině nad 60 let. Pravidelně na obrazovky přinášel domácí archivní tvorbu ale i české seriály či nové televizní formáty.Archivní televizní okruh ukončí vysílání dnes ve středu 30. listopadu 2022. Připomněl dnes telerozhlas RTVS. Důvody konce programu ale neuvedl. Konec Trojky patrně souvisí se změnou managementu RTVS, který rozhodl ponechat jen čtyři z pěti programových televizních služeb - tedy programy Jednotka, Dvojka, RTVS 24 a RTVS Šport.,“ uvedl generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj.,“ řekla intendantka Trojky Judita Gembická.V poslední večer vysílání, ve středu 30. listopadu 2022, nabídne Trojka divákům od 20:05 Příběhy slavných, ve 20:55 Bakalářské návraty, ve 21:40 premiérovou část pořadu Od Silvestra do Silvestra s Mirem Nogem a Štefanem Skrúcaným a ve 22:20 hodin závěrečnou premiérovou část relace "Klub na Trojke" s Katkou Brychtovou a Marcelem Hanáčkem. Ve 23:05 hodin přijde na řadu televizní záznam rozhlasového pořadu "Host Nory Gubkovej" s hostkou - koučkou Ľubicí Takáčovou a ve 23:30 hodin vysílání ukončí hudební recitál Evy Sepešiové s názvem "Šťastný deň".Rozhlasové pořady "Host Nory Gubkovej" a "Noční pyramída", které byly v televizní formě vyráběny do vysílání Trojky, přejdou do konce roku s premiérovými částmi ve vánoční struktuře na televizní okruh RTVS 24. Na okruhu RTVS 24 zůstává i pořad "Historický kalendár", kterou vyráběla Trojka a už dříve ji vysílal i okruh RTVS 24.Jednotka plánuje odvysílat některé z českých seriálů koupených pro Trojku v letním období. Televizní klasiku a seriály z bohatého televizního archivu RTVS/STV najdou diváci v budoucnosti ve vysílání Dvojky.Konec Trojky RTVS bude znamenat, že diváci 60+ přijdou o "svůj" televizní program, který jim přinášel to nejlepší ze slovenské, československé a české produkce minulých let, včetně akvizičních seriálů a filmů. Za měsíc - 31.12.2022 skončí podobně koncipovaný okruh České televize s názvem ČT3. Šéf ČT koncem května informoval o úsporných opatřeních ve veřejnoprávním médiu, která počítají s propouštěním zaměstnanců, omezením výroby nových pořadů ale také s uzavřením programu ČT3, který skončí po necelých třech letech od svého spuštění - v době pandemie.redakce