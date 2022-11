28,2E: BBC vypne vysílání v SD, přelaďte na FTA v HD

DNES!

▲ Obr č. 1 - Příjem stanice BBC



Přechod BBC na HD vysílání bude probíhat ve dvou fázích



▲ Obr č. 2 - Footprint (pokrytí signálem) satelitu Astra 2E z pozice 28,°E v britském paprsku

Koho se vypnutí SD programů BBC bude týkat

Významné změny v distribuci televizních programů chystá britská veřejnoprávní BBC (British Broadcasting Corporation). Všechny své programy v klasickém SD rozlišení na pozici 28,2°E vypne a vysílání bude nabízet jen v technicky lepší obrazové kvalitě - v HD rozlišení.Paralelní distribuce programů BBC v SD a HD probíhala řadu let a toto souběžné šíření skončí v poslední den prvního kvartálu 2023. Do té doby musí být televizní diváci, kteří sledují volně šířené programy BBC ze satelitů Astra na pozici 28,2°E, připraveni na změny v distribuci.BBC postupně na satelitu spustila některé chybějící regionální verze BBC One ve vysokém rozlišení ( HDTV ), které byly doposud jen v SD. Plně regionalizovaná verze BBC One v HD bude dostupná začátkem roku 2023.BBC One přestane v SD rozlišení nabízet verze s regionálním zpravodajstvím. Zároveň budou spuštěny chybějící regionální verze BBC One v HD a program bude v tomto rozlišení plně regionalizovaný. BBC Two v SD v Severním Irsku a Walesu bude nahrazena hlavní síťovou verzí, která je nabízena i v Anglii a Skotsku.Budou spuštěny programy BBC Alba HD a BBC Parliament HD. Oba programy jsou doposud jen v SD.Všechny televizní stanice BBC budou vypnuty. Zákazníci se staršími MPEG-2/SD set top boxy, kteří do té doby neupgradují své přijímací zařízení, přijdou o možnost příjmu programů BBC.BBC k vypnutí SD vysílání chystá informační kampaň. Cílem je, aby přechod na HD a vypnutí SD distribuce proběhlo u televizních diváků bez větších komplikací.Přechod na HD vysílání BBC se týká satelitních diváků britských platforem Sky UK a Freesat UK, stejně tak i ostatních diváků, kteří toto volné vysílání sledují.Národní programy BBC jsou šířeny přes satelity Astra na pozici 28,2°E. Z důvodu omezení vysílacích práv k různým pořadům je vysílání šířeno přes tzv. britský svazek (UK beam), který primárně pokrývá britské ostrovy a směrem do Evropy signál slábne. Signál je možné přijímat v různých částech Evropy s různým výsledkem. Vysílání je možné přijímat také na různých částech Česka s parabolami velkých rozměrů. Jde především o velké fanoušky britského vysílání a také lovce DX signálů.Vedle BBC používají britský svazek i další vysílatelé - například ITV, Channel 4, Channel 5, filmové kanály Great! a mnoho dalších stanic.HD distribuce programů se v britském svazku vysílá převážně z DVB-S2 multiplexů s modulací 8PSK a FEC převážně 3/4. Znamená to, že pro příjem bude nutný silnější signál.s využitím informací rxtvinfo.com redakce