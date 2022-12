13E: Konec Rai v SD, start Rai Radio 2 Visual

DNES!

Rai skončila s programy Rai1, Rai2 a Rai3 v SD, přelaďte na HD

Změna transpondéru Rai YoYo HD

Start Rai Radio 2 Visual a No Name Radio

Ještě před vánočními svátky stihl italský veřejnoprávní vysílatel Rai provést změny v satelitní distribuci svých programů. Skončily programy Rai v SD, odstartovaly kanály Rai Radio 2 Visual a No Name Radio.Všechny změny se týkají distribuce programů Rai přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na populární orbitální pozici 13°E.Hlavní tři televizní programové služby - tedy Rai1, Rai2 a Rai3 ukončily k dnešnímu dni vysílání na pozici 13°E v klasickém SD rozlišení v kodeku MPEG-2.Konec SD distribuce Rai byl dlouhodobě avizován. Přesně před rokem došlo k odkódování modulace Rai1, Rai2 a Rai3 ve vysokém rozlišení ( HDTV ). Diváci bez dekódovacích karet a modulů TivúSat tak mohli sledovat převážnou většinu těchto programů zcela zdarma ( FTA ) v lepší technické kvalitě - v HD. Původně byla HD modulace těchto programů trvale kódována a diváci bez TivúSat mohli sledovat omezené programové nabídky Rai jen v SD.Rai vedle tří hlavních programů vysílá v HD rozlišení FTA také programy Rai Gulp HD, Rai News 24 HD, Rai Scuola HD, Rai Sport+ HD a Rai Storia HD. Některé pořady mohou být z důvodu omezení vysílacích práv zakódované a dostupné jen s kartami TivúSat. Diváci FTA programů tak místo klasického vysílání uvidí jen černou obrazovku. Pořadů, které musí Rai zakódovat, je menší množství. Zejména se jedná o některé akviziční filmy a seriály a sportovní přenosy.Po vypnutí Rai 1/2/3 v SD zůstává multiplex (10,992 GHz), ve kterém SD vysílání těchto programů probíhalo, nadále v DVB-S. Paket totiž nadále obsahuje MPEG-2/SD distribuci programů Camera dei Deputati a Senato Italiano.satelit: Eutelsat Hot Bird (13°E)frekvence: 11,766 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKCA systém: žádný, FTA (některé pořady mohou být z důvodu omezení vysílacích práv kryptovány systémem Nagra MA)V souvislosti s ukončením SD distribuce hlavních programů Rai došlo k přesunu dětského programuna nové vysílací parametry - stanice obsadila programovou SD pozici po Rai 2. Distribuce Rai YoYo HD na původní frekvenci 11,013 GHz byla ukončena.Na pozicích po televizních kanálech Rai 1 a Rai 2 v SD se objevily nové programy. Na místě po Rai 1 se nyní vysílá program Rai YoYo HD (přesun z freq. 11,013 GHz) a po Rai 2 televizní program Rai Radio 2 Visual, který je tak premiérově dostupný pro DTH.satelit: Eutelsat Hot Bird (13°E)frekvence: 10,992 GHzpolarizace: vertikálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-Smodulace: QPSKCA systém: Nagra MAdoposud vysílalo jen přes streamovací portál RaiPlay. Nyní je stanice dostupná i pro satelitní diváky bez nutnosti internetového připojení.Rozhlasová nabídka Rai v režimu "visual" se dnes rozšířila o "bezejmennou" rozhlasovou stanici pojmenovanou "". Stanice vysílá zatím jen na webu Rai Play a dále také digitálně v DAB a online na Rai Play Sound. Stanice je zaměřená na mladé publikum ve věku od 15 do 25 let se zaměřením na moderní hudbu, rozhovory a jiné pořady.Stanice "No Name Radio" se objevila také na satelitu ale v tzv. klasickém režimu - tedy jako běžná rozhlasová stanice místo původního programu. Vysílání je šířeno volně (FTA).frekvence: 11,766 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29900FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKCA systém: žádný, FTAredakce