Více FTA HD programů v multistreamech

▲ Obr č. 1 - Cine34 HD - záběr z příjmu stanice (multistream)



▲ Obr č. 2 - Focus HD - záběr z příjmu stanice (multistream)



Co je nového zdarma ( FTA) v HD rozlišení?

▲ Obr č. 3 - Mediaset 247 HD - záběr z příjmu stanice (multistream)



▲ Obr č. 4 - Iris HD - záběr z příjmu stanice (multistream)



▲ Obr č. 5 - Radio 105 HD - záběr z příjmu stanice (multistream)



▲ Obr č. 6 - Footprint satelitu Eutelsat 9B, italský svazek (foto: Eutelsat)



Příjem distribučních linek programů

V Itálii byl ve středu 21. prosince 2022 dokončen přechod provozovatelů pozemních televizních programů ze zastaralého kodeku MPEG-2 na novější MPEG-4. Tyto změny se současně projevily v distribučních trasách na satelitu Eutelsat 9B Datum 21.12.2022 je v Itálii významný - skončil postupný přechod na vysílání v MPEG-4. Největší televizní stanice Rai a Mediaset tento krok učinili již v březnu letošního roku. Menší televizní stanice dostaly více času na přizpůsobení se na nové vysílací požadavky.Přechod na MPEG-4 byl nutný z důvodu uvolnění 700 MHz pásma pro rozvoj dalších mobilních sítí páté generace (5G).Překlopení programů na MPEG-4 není jenom o změně video kodeku a většinou i o upgrade rozlišení na HD Ready či Full HD rozlišení ( HDTV ).Od středy jsou vlivem těchto událostí dostupné z distribučních linek na satelitu Eutelsat 9B (9°E) další bezplatné (FTA) programy ve vysokém rozlišení - jde o menší tématické programy skupin Mediaset Cine34 HD, TOPcrime HD, Focus HD, Mediaset Extra HD a také některé lokální televize.Distribuční multiplexy lákají k příjmu satelitní diváky. Jde převážně o volně (FTA) šíření programy (stejně jako v pozemním vysílání). Divák bez jakékoliv karty a předplatného může sledovat další atraktivní programy v HD rozlišení.V HD rozlišení nabízí nově své menší tématické programy mediální skupina Mediaset a rovněž také řada menších lokálních či regionálních kanálů z Itálie.šířené programy (uvedeny jen FTA HD stanice - původní i nově překlopené do HD):La7 HDArteInvestimenti HD, Cusaro News 7 HDCine34 HD, Focus HD, TOPcrime HDšířené programy (uvedeny jen FTA HD stanice - původní i nově překlopené do HD):20Mediaset HD, Canale5 HD, Itali1 HD, Mediaset Extra HD, Rete4 HD24Twentyseven HD, Iris HD, La5 HD, Mediaset Italia2 HD, R101 TV HD, Radio 105 HD, TGCOM24 HDšířené programy (uvedeny jen FTA HD stanice - původní i nově překlopené do HD):Antenna Tre Veneto HD, Telechiara HD, Telepace Trento HD, Telepadova - 7 Gold HD, Trentino TV HDEspansione TV HD, Piu Valli TV HD, Seila TV Bergamo HD, SuperTV HD, Telecity Lombardia, TSN HD,12 TV Parma HD, 7G HD, ETV Rete 7 HD, Radio Bruno HD, Telereggio HD, Teleromagna HD, TRC Bologna HD, TRC Modena HDšířené programy (uvedeny jen FTA HD stanice - původní i nově překlopené do HD):Giallo HD, Food Network HD, RTL 102.5 HD, Real Time HD, DMAX HD, Radio Zeta HD, Radio Freccia TV HDSuper Tennis HD, Radio Italia TV HD, TV8 HD, TV 2000 HD, Kiss Kiss TV HDNove HD, Motor Trend HD, HGTV HD, Deejay TV HD, Canale 239 HD, Sportitalia Plus HD, Cusano Italia TV HD, RDS Social TV HDšířené programy (uvedeny jen FTA HD stanice - původní i nově překlopené do HD):TV Centro Marche HD, Vera TV HD, ETV Marche HD, TVRS HD, 7 Gold Marche HD, Fano TV 19 HD, Rossini TV HD, FM TV 75 HD, telemarche HD, ETV+ HDRete 8 HD, Telemolise HD, TV Sei HD, TeleRegione Molise HD, Telemolise Due HD, TLT Molise HD, Vera TV Canale 79 HDTeleMia HD, Tele Dehon HDšířené programy (uvedeny jen FTA HD stanice - původní i nově překlopené do HD):DMAX HD, Food Network HD, Giallo HD, Radio Zeta HD, Radio Freccia HD, Real Time HD, RTL 102.5 HD, Warner TV HDMultiplexy pro pozemní vysílače v Itálii se na satelitu vysílají v režimu multistream. Pro příjem je proto nutný set top box, který tento mód podporuje. Přístroj také musí podporovat modulaci 16APSK, která se používá u některých multiplexů. Zároveň je nutné nasměrovat přijímací parabolu na orbitální pozici 9°E, kde je zaparkován satelit Eutelsat 9B, který tyto distribuční signály šíří. Podle lokality příjmu ve střední Evropě je nutné zvolit parabolu o příslušném rozměru (programy se vysílají v italském paprsku). Platí, že čím blíže k italskému území, tím jsou lepší příjmové podmínky (pro příjem postačí parabola od průměru cca 90 cm). V severnějších oblastech je zapotřebí parabola o větších rozměrech (cca 120 až 180 cm) v závislosti na místě příjmu.Další transpondéry jsou zarušeny vysíláním v "ukrajinském" svazku na stejných frekvencích. Ve střední Evropě dochází k vzájemnému zarušení obou svazků a příjem z takových frekvencí proto není možný.redakce