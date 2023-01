RTVS ukončila analogové šíření rádií v pásmu AM

DNES!

▲ Obr č. 1 - Rozhlasové DAB přijímače (foto: parabola.cz)



Rozhlasové služby RTVS již posluchači nenaladí ze středovlnných vysílačů v pásmu AM. Slovenský telerozhlas ukončil k 31.12.2022 provoz posledních analogových AM vysílačů.V uvedený den se odmlčely vysílačez lokalityna frekvenci 702 kHz (výkon 5kW) aze stanovištěna kmitočtu 1098 kHz (25 kW).Oba vysílače sloužily k šíření národnostního vysílání Rádia Patria v čase od 6:00 ráno do 18:00 hodiny večer. Ve večerních a nočních hodinách se na těchto frekvencích šířilo vysílání stanice RTVS Rádio Devín.V minulosti byl na Slovensku v provozu ještě vysílač. Vysílač fungoval na frekvenci 1521 kHz a šířil rovněž rádia Patria a Devín ve stejných časech. Výkon tohoto vysílače byl 10 kW a k odpojení došlo dříve.K 1. lednu 2023 skončila RTVS vysílání v pásmu AM a vzhledem k tomu, že žádný jiný vysílatel nepoužívá AM vysílače, bylo k uvedenému datu ukončeno AM vysílání na Slovensku. Podobně skončilo AM vysílání Českého rozhlasu na konci roku 2021.Středovlnné rozhlasové vysílání provázelo své posluchače téměř 100 let. Od roku 1926 až do konce roku 2022. Postupem času se začalo rozšiřovat vysílání v lepší technické kvalitně - v pásmu VKV/FM, které nabídlo možnost distribuce stereofonního vysílání. Zatímco AM vysílání nabídlo pokrytí území na desítky až stovky kilometrů od vysílače, FM nabízí menší pokrytí.Náhradou za ukončené AM vysílání je pro posluchače nejenom FM distribuce ale také i další přenosové cesty - DAB+ multiplexy s programy RTVS, vysílané v bývalém tzv. třetím televizním pásmu (VHF kanály 5 až 12). Další možností je příjem rádií ze satelitu Astra 3B (23,5°E), eventuálně přes internet a to buď z webového prohlížeče nebo aplikace RTVS.redakce