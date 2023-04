Televize A11 odstartuje 27. dubna na satelitu, pozemně i v kabelu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo nové celoplošné televize A11.



Nová česká celoplošná televize A11 zahájí pravidelné vysílání 27. dubna 2023 v 18.30 hodin. Stanici bude možné přijímat na satelitu, na klasickou pozemní anténu, u kabelových a internetových operátorů.Nový projekt A11 byl představen na středeční tiskové konferenci. Televize A11 nahradí stávající projekt regionální televizní stanice Náš region TV (dříve Regionální televize CZ). Stane se tak v den zahájení pravidelného vysílání 27.4.2023. V pozemním vysílání se již polovině dubna objeví propagační smyčka A11, která bude lákat na naladění a hlavně sledování nového programu.S rebrandem programu se rozšíří obsah. Diváci se mohou těšit na áčkové seriály a filmy. Provozovatel stanice zakoupil francouzské detektivky i rodinné filmy. Stanice přinese například talk show s Jaroslavem Duškem, investigativní žurnalistiku s Josefem Klímou a další pořady, které budou postupně odtajněny. Nebude chybět ani regionální zpravodajství. Zpravodajské relace budou moderovány umělou inteligencí. První svého druhu na českém trhu.Vedle akvizičního obsahu bude pro A11 klíčový vlastní content. Každý večer chce A11 vysílat vlastní zábavní pořad.Vysílání A11 bude možné přijímat na satelitu Astra 3B , dále v pozemním vysílání v multiplexu 23 na programové pozici "Test-2", kde bude vysílat v klasickém SD rozlišení a také u kabelových a internetových platforem. Stávající program Náš region TV zatím není u televizních operátorů dostatečně rozšířen. Provozovatel vyjednává s provozovateli tv platforem ohledně zařazení programu do nabídky. Stanice chce být zároveň v EPG na atraktivních pozicích někde kolem konkurenční televize Barrandov.V případě satelitu zatím není jasné zda vysílání po rebrandu zůstane FTA s ohledem na akviziční obsah. Ohledně podoby satelitní distribuce ještě probíhají jednání.Provozovatel televize A11 má ambici překonat ve sledovanosti Televizi Seznam.Do projektu A11 byly v prvním roce investovány nižší desítky miliónů korun. Postupně se investice navýší na vyšší desítky miliónů korun.Do konce roku by měl odstartovat druhý kanál A11. Obsahové zaměření je zatím neznámé. Z konkurenčních důvodů jej provozovatel nechce upřesnit. Do budoucna (několika let) chce provozovatel spustit ještě třetí stanici.redakce