MAGENTA TV, ST, DIGI SK zařazují stanice Nova Sport 5 a Nova Sport 6

▲ Obr č. 1 - Nova Sport je oficiálním vysílatelem Formule 1 v Česku a na Slovensku (foto: TV Nova / Nova Sport / T-Mobile)



Vnímáme, že mezi našimi zákazníky máme hodně sportovních fanoušků, a proto se jim snažíme přinášet stále něco nového. Na obrazovky MAGENTA TV vracíme populární závody Formule 1 a další novinky chystáme. Stali jsme se oficiálním partnerem Red Bull Showrun, který se uskuteční 17. srpna v Praze a už brzy odhalíme, co všechno jsme si pro naše zákazníky připravili

Špičkový sport je již dlouhá léta důležitým pilířem nabídky Magio TV a jsme rádi, že Nova Sport 3 a 4 budou i v dalších letech esenciální součástí naší programové nabídky a k nim přibude nová dvojice Nova Sport 5 a 6. Díky nim se mohou fanoušci i další roky těšit ze skvělých fotbalových týdnů, zatímco víkendy budou patřit i motoristickým hitem jako F1 a MotoGP,

Sportovní nabídka DIGI se opět posílí a naši zákazníci mohou sledovat vyzyvatele RedBullu ve Formuli 1 či sledovat příběhy bojovníků v UFC

MAGENTA TV od T-Mobile, Slovak Telekom a DIGI SK na léto potěší všechny sportovní fanoušky. Od 7. června rozšiřují svou programovou nabídku o kanály Nova Sport 5 a Nova Sport 6. Zákazníci si tak mohou užít závody Formule 1, přenosy MotoGP, UFC nebo přední fotbalové evropské ligy.Nejprestižnější motoristickou sérii Formule 1 fanouškům přinese stanicea kromě samotného závodu uvidí také přímé přenosy všech tréninků a kvalifikací, soutěže F2, F3 a ženskou sérii F1 Academy. Svým oblíbeným stájím mohou fandit už tento víkend při Velké ceně Kanady. Dále nabídne první volbu zápasů Evropské a Konferenční ligy UEFA a v neposlední řadě zápasy Ligy mistrů UEFA.Živé přenosy série MotoGP a další motoristické pořady mohou diváci sledovat na kanále. Nabídne také přenosy hlavních galavečerů MMA organizace UFC, zápasy evropských fotbalových lig - Bundesligy a LaLigy a zápasy Ligy mistrů UEFA.Programy Nova Sport 5 a Nova Sport 6 budou zákazníkům dostupné od tarifu S na EPG pozicích 101 a 102.Obě stanice budou od 7.6.2024 dostupné i pro zákazníky Magio TV SAT XL a Magio TV cez internet XL. Do 31.8.2024 v rámci promo akce mohou stanice sledovat i klienti Magio TV cez internet v balíčku L.Pro klienty Magio TV na pevné síti (IPTV) bude stanice Nova Sport 5 poskytována od tarifu Magio TV XL. I v tomto případě do 31.8.2024 bude dostupná v rámci propagační akce i klientům Magio TV na pevné síti v balíčku L.Společnost DIGI Slovakia zařadí programy Nova Sport 5 a Nova Sport 6 do své nabídky rovněž od 7.6.2024. Stanice budou dostupné nejenom v satelitní distribuci ale i v nové DIGI televizi přes internet.Zákazníci DIGI internetové televize bude Nova Sport 5 dostupná v extra balíčku Prémiový šport a Nova Sport 6 bude zařazena do základního balíčku TV L. Pro satelitní zákazníky DIGI budou stanice součástí balíčku Platinum. V případě kabelové televize DIGI bude program Nova Sport 5 v extra balíčku Prémiový šport.U příležitosti přidání nových stanic do nabídky budou oba programy až do konce srpna dostupné i nižších základních balíčcích. Klienti se satelitní televizí budou mít k oběma stanicím přístup od baličku Premium, zatímco v případě internetové tv DIGI v základním tarifu L. Kabelová televize nabídne volné vysílání stanice Nova Sport 5 klientům se základním balíčkem L anebo Premium.,“ doplňuje Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje v T-Mobile.“ uvedl Marcel Šatánek, senior manažer pro TV obsah a platformy Slovak Telekomu.,“ uvedl Michal Mažár, ředitel pro marketing a prodej společnosti DIGI SLOVAKIA.Kanály Nova Sport 5 a Nova Sport 6 budou pro zákazníky T-Mobile, ST a DIGI SK vysílat také přes satelit. V provozu je již Nova Sport 5 HD.satelit: Thor 7 (0,8°W)frekvence: 12,169 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000FEC: 3/4service ID: 3013video PID: 1302 (MPEG-4/HD)audio PID: 1303 (AC3, česky)CA systémy: Nagra MA ( CAID 1882, 1886)Nova Sport 6 bude také dostupná satelitním divákům. Parametry budou doplněny později, jakmile začne operátor vysílání poskytovat.redakce