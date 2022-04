Magio Sat a T-Mobile SAT TV s Cinemaxy v HD

DNES!

Další rozšíření a zkvalitnění programové nabídky přichystal operátor Slovak Telekom (ST) pro zákazníky satelitních služeb Magio Sat na Slovensku a T-Mobile SAT TV v České republice. Zákazníkům obou DTH platforem nyní nabízí prémiové filmové kanály Cinemax ve vysokém rozlišení ( HDTV ).Stanicevysílají na původních pozicích SD verzí těchto programů.Klienti Magio Satu mohou navíc přijímat další dva nové programy ve slovenštině - sportovní kanála dětský program. Obě tyto stanice jsou dostupné na všech platformách provozovatele - tj. na Magio IPTV, Magio Sat a Magio GO.Na Magio IPTV jsou obě stanice dostupné v HD rozlišení. Na Magio Sat a Magio Go jsou zatím poskytovány v SD kvalitě. Do budoucna operátor počítá s nasazením HD verzí.Další rozšiřování programové nabídky slovenské platformy Magio Sat proběhne v červnu, kdy bude do balíčků provozovatele zařazen nový kanálzaměřený na kriminální seriály a filmy. Jde o nový projekt skupiny Markíza.technické parametry - Cinemax HD, Cinemax 2 HD (Magio Sat, T-Mobile SAT TV):satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,168 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKtechnické parametry - JOJ Šport (Magio Sat, Nová Digi TV SK ):satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,283 GHzpolarizace: horizontálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKtechnické parametry - TV RiK (Magio Sat):satelit: Thor 6 (0,8°W)frekvence: 12,456 GHzpolarizace: vertikálníSR: 30000FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKredakce