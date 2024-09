Představujeme: iVysílání ČT

DNES!

Z historie

Co nabízí iVysílání?

iVysílání v různých zařízeních

Závěr

Bohatou nabídku pořadů různých žánrů nabízí ve své streamovací platformě iVysílání veřejnoprávní Česká televize (ČT). Aplikace nabízí přístup k živému vysílání, archívu odvysílaných pořadů i bonusovým materiálům.iVysílání ČT patří do kategorie "must have". Jednak proto, že služba je všem divákům poskytována zcela zdarma, bez reklam a také z důvodu rozsáhlé nabídky pořadů, které tato VOD služba divákům nabízí.Prvním projektem České televize v oblasti streamování nebyla zmíněná služba iVysílání ale dnes už zapomenutá platforma Videopůjčovna ČT. Ta byla poskytona za poplatek a divákům nabídla obsah různých žánrů jako jsou celovečerní filmy, pohádky, dokumenty, hudební i sportovní pořady. V týdenním předstihu mohli diváci Videopůjčovny ČT sledovat seriály a další pořady než v klasickém vysílání. S plnohodnotným startem iVysílání došlo k 17. prosinci 2009 k ukončení provozu placené Videopůjčovny ČT, do které se tehdy zaregistrovalo více než 130 tisíc diváků. Na tu dobu šlo o poměrně slušnou návštěvnost extra placené služby.Start iVysílání přinesl pestrou nabídku obsahu na vyžádání pro každého. Postupně se i rozšiřovala technická dostupnost služby na další zařízení.Aplikace iVysílání nabízí přístup do bohaté videotéky České televize. Jsou zde všechny odvysílané pořady na všech programech ČT, na které má provozovatel práva pro internetové vysílání. Některé tituly zde mohou být jen krátce po jejich odvysílání v klasickém éteru. Doba, po kterou jsou tyto tituly v iVysílání, se liší podle práv. Řada titulů je zde pochopitelně trvale a diváci se tak mohou vracet jak k programovým novinkám ČT, tak i k osvědčené klasice. Jiné je nutné sledovat buď živě, nebo krátce po jejich odvysílání.Vedle vybraných pořadů z klasického éteru jsou zde i pořady, které byly natočeny primárně pro iVysílání, přímé přenosy sportovních, kulturních či jiných společensky významných událostí ale také pořady, které se objevily na obrazovce před desítkami let ale do běžného vysílání se již z různých důvodů nevrací (pořad se dramaturgicky nehodí do vysílání stávajících programů, pořad obsahuje neaktuální informace a podobně).Samotná hlavní obrazovka po spuštění iVysílání obsahuje výběr z různých kategorií, které nabízí tato VOD služba. V záhlaví jsou položky Výběry (hlavní nabídka), Kategorie (výběr podle žánru pořadů), Program iVysílání (EPG stanic ČT podle data - jsou zde uvedeny jen pořady, které jsou v archívu), Hledat (možnost rychlého vyhledání konkrétního titulu), Moje ČT (oblíbené a rozkoukané pořady) a konečně Nastavení.Samotný Program iVysílání umožňuje listovat v programu a přehrávat licencované pořady pro internetové vysílání z minulých dní, týdnů ale i let. V tomto směru se liší rozsah podle použitého zařízení. Na Android TV boxu bylo možné listovat v programu jen do roku 2013, zatímco na stolním PC lze se vrátit ještě ke starším pořadům až do roku 2005.Pro využívání veškerých služeb iVysílání není nutná žádná registrace, což je další příjemný bonus pro uživatele. Nicméně zaregistrovat a přihlásit se v iVysílání je možné. Uživatel tím získá možnost na různých přístrojích se vracet ke svým oblíbeným a rozkoukaným pořadů (bez přihlášení to pochopitelně funguje jen na daném zařízení).VOD aplikaci iVysílání ČT je možné využívat na stolních počítačích či tabletech z webového rozhraní ivysilani.cz, z HbbTV aplikace ČT v satelitním i pozemním vysílání, z mobilech (OS Android, iOS), na televizorech s OS Android a dalších zařízeních. Jejich seznam se postupně rozšiřuje podle dostupnosti přístrojů na trhu.iVysílání je bezplatná streamovací platforma České televize. Divákům nabízí širokou škálu pořadů různých žánrů, ať už jde o filmy či seriály, ale i dokumenty, rozhovory, sportovní, zpravodajské, zábavní, kulturní a další pořady. Jde o aplikaci a službu, kterou stojí minimálně za to vyzkoušet (je zdarma).Vedle bezplatného poskytování služby nevyžaduje ČT ani registraci. Stačí si tedy aplikaci nainstalovat, případně navštívit oficiální stránky ČT s iVysílání a vybrat si svůj pořad a jen se dívat.+ kompletní archív pořadů zdarma a bez reklam+ není vyžadována registrace+ bonusové pořady, které se nevysílaly v televizi+ zpětné zhlédnutí domácích i vybraných zahraničních filmů+ extra živé vysíláníredakce