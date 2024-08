Představujeme: prima+

DNES!

▲ Obr č. 1 - Streamovací platforma prima+, hlavní obrazovka



▲ Obr č. 2 - Streamovací platforma prima+, popis filmu



▲ Obr č. 3 - Streamovací platforma prima+, popis seriálu (na obrázku je symbol zámku - takový obsah jen v placeném tarifu)



Zkušenosti z provozu aplikace

▲ Obr č. 4 - Streamovací platforma prima+; nabídka obsahu i pro děti



▲ Obr č. 5 - Streamovací platforma prima+, filmy podle žánrů



▲ Obr č. 6 - Streamovací platforma prima+, porovnání tarifů



▲ Obr č. 7 - Streamovací platforma prima+, vyhledávání v aplikaci



Závěr

Recenze se věnuje streamovací platformě prima+, kterou provozuje televizní skupina Prima. Divákům nabízí tři varianty předplatného. Podle toho se liší rozsah poskytovaných služeb zákazníkům.prima+ vsadila na různé "chutě" televizních diváků a poskytuje kombinaci OTT a variant VOD - především SVOD a AVOD. Provozovatel nabízí tři varianty předplatného - FREE, LIGHT a PREMIUM. Podle volby tarifu se liší rozsah poskytovaných služeb. Tarif FREE je nejlevnější verze předplatného - je totiž zdarma. Nabízí ale zákazníkům nejméně služeb. S reklamou se divák dostane k archívu odvysílaných pořadů na stanicích FTV Prima a více než 150 českých a zahraničních titulů. V bezplatném tarifu divák dostane jen SD kvalitu obrazu.Vyšší verze se jmenuje LIGHT a obsahuje také reklamu, sníženou na 50 procent. V této variantě předplatného se divák dostane i k titulům prima+ Originals, předpremiérám seriálů a více než 2 tisícím českých a zahraničních titulů. Obraz je v tomto tarifu v HD.PREMIUM je název nejvyššího a nejdražšího předplatného prima+. Je zcela bez reklam a nabízí ostatní parametry srovnatelné s nižším tarifem LIGHT. Obsah je zde ve full HD (takto je to prezentováno).Všechny tři tarify umožňují živé vysílání všech programů skupiny Prima (kromě programů Prima SK a Prima COOL SK, které nejsou určeny pro český trh). Programy jiných vysílatelů nenabízí. Dalším společnou vlastností tarifů je možnost založit až 5 rodinných profilů.Službu prima+ může zájemce využívat na televizorech a set top boxech prostřednictvím HbbTV aplikace, která je dostupná divákům pozemního a satelitního vysílání (Astra, 23,5°E). Zákazník se tak může dostat k této službě aniž by cokoliv do svého přijímacího zařízení instaloval. Nutné je mít podporovanou verzi HbbTV.Dále je prima+ k dispozici na stolních počítačích, mobilních zařízeních s operačním systémem Android či iOS, dále na smart TV Samsung, LG a televizorech a set top boxech s OS Android TV či Google TV, streamovacích zařízeních Apple TV, Apple AirPlay, Google Chromecast a zařízeních s podporou Chromecast bult-in. Seznam podporovaných zařízeních se může v čase měnit podle vývoje a nabídky produktů na trhu.Aplikaci prima+ je možné využívat až na třech zařízeních současně. Zaregistrovaných může mít uživatel až 5 zařízení najednou.Aplikaci prima+ byla otestována v OS Android TV na set top boxu Tesla XT-850, kde fungovala bez problémů a jakýchkoliv záseků.Hlavní obrazovka prima+, po spuštění aplikace, nabízí přehrání doporučeného obsahu, živé vysílání kanálů televize Prima, k seriálům a pořadům doporučeným uživateli přímo na míru, nejsledovanějším filmům, vybraným seriálům, dále také například k předpremiérám a titulům prima+ Originals a mnoha dalšímu obsahu. Aktuálně nabízí i vybranou produkci České televize.Ve videotéce jsou jak nové, novější tituly, tak i starší domácí a zahraniční produkce, která je stále diváky vyhledávána. Ať už tedy chcete nejnovější seriály či filmy nebo klasiku, pravděpodobně zde můžete najít nějaké tituly ke sledování.Důležité je zmínit, že hlavní stránka (ale i další části aplikace) se neliší v závislosti na verzi předplatného. Uživatelé FREE tarifu u titulů, které jsou dostupné jen ve vyšších verzích, vidí již v náhledu symbol zámku. Živé vysílání je poskytováno ve všech variantách předplatného a to ve stejném rozsahu. Liší se jen obrazovou kvalitou. Uživatel s FREE tarifem při zvolení některého z kanálů Primy vidí nejprve vloženou reklamu, samotné vysílání pokračuje až po přehrání reklamy, kterou nelze přeskočit a ani ji předčasně ukončit.Další položky z hlavního menu prima+ nabízejí přístup k základnímu obsahu - Nové, Filmy, Seriály, Děti, Moje, Znáte z TV, uživatelský profil, Nastavení a možnost aplikaci ukončit.Filmy i seriály lze na prima+ vybírat i podle žánru.Položka Moje obsahuje oblíbené tituly, které si uživatel nastavil do záložek. Snadno se tak dostane ke svým pořadům.Všechny pořady ve videotéce jsou opatřeny v levém horním rohu obrazovky menším logem prima+.V aplikaci funguje i vyhledávání. Stačí na softwarové klávesnici zadat alespoň tři znaky a aplikace průběžně vypisuje nalezené pořady ve videotéce.Společnost FTV Prima nabízí zákazníkům kombinaci OTT služby s variantami VOD - především AVOD (video na požádání s reklamou) a SVOD (placené video na požádání). Je na zákaznících jaký tarif si zvolí.Bezplatný tarif je určen především pro sledování odvysílaných pořadů. Vyšší (placené) tarify nabízejí více zábavy a to včetně přístupu k pořadům, které jsou dostupné zde dříve, než v běžném vysílání.+ různé varianty předplatného podle "chuti"+ přístup k živému vysílání televizních programů TV Prima+ televizní předpremiéry+ tituly prima+ Originals- u živě vysílaných pořadů při zvolení "přehrát od začátku" nelze pořady přetáčetMartin Vyleťal