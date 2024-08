Představujeme: SkyShowtime

DNES!

▲ Obr č. 1 - SVOD platforma SkyShowtime, seznam filmů



▲ Obr č. 2 - SVOD platforma SkyShowtime, některé popisky nejsou lokalizovány



▲ Obr č. 3 - SVOD platforma SkyShowtime, seriál Kancl a volba audia a titulků



Zkušenosti z provozu

▲ Obr č. 4 - SVOD platforma SkyShowtime, seriál Kancl a další díly



▲ Obr č. 5 - SVOD platforma SkyShowtime, funkce Vyhledávání



▲ Obr č. 6 - SVOD platforma SkyShowtime, Můj seznam filmů (filmy nastavené jako oblíbené)



▲ Obr č. 7 - SVOD platforma SkyShowtime, u seriálu Zákon a pořádek aplikace nabízí podobné tituly



Závěr

Recenze představuje evropskou streamovací platformu SkyShowtime, která působí i na českém a slovenském trhu. Provozovatel služby nabízí zákazníkům levnější předplatné s reklamou a dražší bez reklam.SkyShowtime je značka SVOD platformy (placené videotéky) společností Comcast Corporaiton a ViacomCBS Inc. Svoji platformu firmy představily již v srpnu 2021. Od září 2022 je služba SkyShowtime dostupná v severských zemích Evropy (Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku). Zhruba o měsíc později 25. října expandovala do Nizozemí a Portugalska.Expanze pokračovala dál a od 14. prosince 2022 působí také v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Kosovu, Černé Hoře, Srbsku a Slovinsku. Konečně od 14. února 2023 začala fungovat i ve střední a východní Evropě - konkrétně v Česku, na Slovensku, dále také v Polsku, Maďarsku, Albánii, Kosovu, Severní Makedonii a Rumunsku. O dva týdny později se SkyShowtime objevila také ve Španělsku a Andoře.Posláním SkyShowtime je poskytovat originální prémiový obsah z nabídky Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures a Nickelodeon.Od počátku provozovatel SkyShowtime nabízel zákazníkům jediný placený tarif, který poskytoval přístup ke kompletnímu obsahu služby bez reklam. V rámci promo akce poskytovatel této SVOD služby nabízel předplatné za poloviční cenu. Ta platí pro zákazníky stále, dokud své předplatné nezruší.V únoru 2024 streamovací služba SkyShowtime ohlásila první zdražení předplatného. Pro cenově citlivé zákazníky připravila nový levnější tarif s reklamou. Oproti konkurenčním SVOD službám SkyShowtime nabízí variantu předplatného a reklamou na všech trzích hned od zavedení tohoto tarifu. Nový ceník vstoupil v platnost 23. dubna 2024.Služba SkyShowtime je k dispozici prostřednictvím vlastní aplikace SkyShowtime na zařízeních s operačním systémem Apple iOS, tvOS, na zařízeních s operačním systémem Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, smart televizorech Samsung. Dále je služba dostupná u vybraných distribučních partnerů na svých trzích a také prostřednictvím webových stránek.SkyShowtime jsem úspěšně nainstaloval na zařízení s OS Android TV, konkrétně na box Tesla XT-850, kde aplikace fungovala plynule bez jakýchkoliv problémů.Hlavní postranní menu se skládá z položek Vyhledávání, Domovská stránka, na kterou aplikace startuje, dále kategorie Filmy, Seriály a Můj seznam. V něm se objevují tituly, které si uživatel označí jako oblíbené a může se tak k nim opakovaně vracet.Vyzkoušel jsem i funkci Vyhledávání. Na obrazovce se objeví softwarová klávesnice s rozložením písmen jako na běžné klávesnici. Postupným psaním textu se upřesňují nalezené filmy dostupné na SkyShowtime.Sekce Filmy a Seriály obsahuje filmy a seriály. Líbí se mi způsob řazení titulů - v části Filmy je produkce zařazena podle tématu, zaměření či nálady. Takže nejprve se objevuje seznam Exkluzivních filmů, dále aktuálně následují Letní filmové hity, Filmové série, Rodinná filmová noc a mnoho dalších speciálních kategorií, které se průběžně mohou měnit. Samozřejmě je zde možnost si vybrat film podle žánru - tedy akční, thrillery, komedie, dětské, romantické, dramatické a další. Obdobně je členěn i výpis Seriálů.Samotné tituly jsou nabízeny v nejlepší dostupné kvalitě - v HD (1920x1080). Provozovatel chystá přechod na 4K rozlišení. Zvuk je dostupný v Dolby Digital 5.1. U některého obsahu není taková kvalita zvuku k dispozici. Nevýhodou je, že uživatel se způsob lokalizace dozví až po spuštění titulu, kdy zjistí, že pořad není s českým dabingem ale s českými titulky.Samotnou obsahovou kvalitu pořadů SkyShowtime nehodnotíme. Testujeme funkčnost služby a praktické využití z provozu. Je na každém čtenáři, zda se rozhodne službu vyzkoušet a stát se jejím pravidelným abonentem. SkyShowtime nabízí řadu exkluzivních titulů, které jinde nenajde. Zároveň se může vracet i ke starší a časem prověřené produkci.S tarifem Standard Plus (varianta bez reklam) umožňuje dvě souběžná streamování a tvorbu několika profilů (pro jednotlivé členy domácnosti), varianta Standard (s reklamou) podporuje jen jedno streamování a tvorbu několika profilů.SkyShowtime nabízí bohatou nabídku titulů předních amerických společností. Obsah potěší celou rodinu - v nabídce jsou filmy, seriály, dětské pořady, dokumentární filmy a reality show různých žánrů.Služba je k dispozici ve dvou variantách předplatného - s a bez reklamy. Podle toho se odvíjí i cena. Aktuální informace k této platformě najde zájemce na webu skyshowtime.com.+ bohatá nabídka titulů Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures a Nickelodeon+ k dispozici levnější varianta s reklamou- ne všechny popisky jsou lokalizovány do češtinyMartin Vyleťal