Viasat True Crime vstupuje na český a slovenský trh

▲ Obr č. 1 - Propagační materiál Viasat True Crime (foto: Viasat World)



Kde je možné Viasat True Crime naladit?

Jaké tituly Viasat True Crime nabídne?

V Česku a na Slovensku dnes spouští společnost Viasat World novou televizní stanici s názvem Viasat True Crime. Nový program přinese divákům kombinaci dokumentů, reality show a seriálových filmových dramat, které jsou založené na skutečných kriminálních případech.Diváci se mohou pomocí investigativních vyšetřovatelů, forenzních důkazů a svědectví přeživších sledovat vyšetřování mrazivých skutečných příběhů.Stanice Viasat True Crime je od svého spuštění dostupná u řady televizních operátorů v České republice a na Slovensku.Viasat World se dohodl s operátorem Vodafone v Česku, kde bude nový kanál zařazen společně s Epic Drama do balíčků Family a AllinOne, operátor T-Mobile Czech Republic nový kanál zařadí do balíčků MAGENTA TV L a XL.Na Slovensku zařadí Viasat True Crime Slovak Telekom do balíčku Magio TV, Voľný čas společně s Epic Drama a také společnost SWAN a.s.Prvním z očekávaných titulů je švédská minisérie, která má premiéru 21. září ve 21:55. Tento kriminální seriál je založen na skutečných událostech a přenese diváky do jižního Švédska, kde se v letech 1989 až 2004 odehrávaly brutální vraždy. Napínavý příběh sleduje detektivy Per-Åke Åkessona a Monicu Olhedovou, kteří bojovali nejen s komplikovanými případy, ale také s vnitřními spory v rámci policie. Jedním z nejšokujících případů, které seriál odhaluje, je vražda desetileté Helén Nilssonové, která zůstala nevyřešena celá léta. Diváci budou mít možnost sledovat, jak se tito odhodlání detektivové snaží překonat byrokratické překážky a korupci, které bránily dosažení spravedlnosti. Seriál také nabízí hluboký pohled do psychologie zločinců a ukazuje, jak jejich činy ovlivnily místní komunitu.Druhou premiérou je dokumentární seriál, který začíná 30. září ve 22:10. Tento unikátní kanadský seriál z roku 2024 proniká do tajemství a zločinů v uzavřených komunitách amišů a anabaptistů. Vyšetřovací týmy čelí výzvám, které přináší život v těchto komunitách, kde tradice a přísná náboženská pravidla komplikují sběr důkazů a spolupráci s místními obyvateli. Seriál ukazuje, jak se detektivové musí adaptovat na odlišné kulturní normy a praktiky, aby získali důvěru a spolupráci svědků. Diváci uvidí, jak náboženská pokora a tichá společenství skrývají tajemství, která detektivové se snaží odhalit. Tento seriál přináší pohled na to, jak rozdíly v hodnotách a víře mohou ovlivnit spravedlnost.Dalším žánrem na Viasat True Crime bude reality show z kriminálního prostředí. Jedním ze zajímavých titulů je i, které má premiéru právě v den spuštění televizní stanice, 17. září v 18:10. Tento seriál nabízí jedinečný pohled do australských věznic, kde se odehrává každodenní boj mezi vězni a dozorci. Diváci uvidí život za mřížemi ve třech hlavních věznicích v Novém Jižním Walesu, kde pandemie způsobila chaos a podnítila násilí. Série přináší také pohledy na to, jak vězeňský systém reaguje na neustále se měnící výzvy, jako je pašování drog a jiná bezpečnostní rizika. V této reality show diváci poznají příběhy jednotlivých vězňů a dozorců, kteří žijí ve světě, kde je každá situace potenciálně život ohrožující.redakce