Viasat True Crime startuje 17. září

Distribuce Viasat True Crime

Obliba televizních pořadů s žánrem true crime dlouhodobě roste, zejména mezi našimi českými a slovenskými zákazníky. Jsme rádi, že můžeme rozšířit kompletní nabídku televizních kanálů Viasat World o nejnovější z nich, Viasat True Crime. Díky novému kanálu budou mít diváci MAGENTA TV a Magio TV přístup k ještě více zajímavým dokumentům, seriálům a filmům, stejně jako k výběru 150 hodin toho nejlepšího z Viasat True Crime v naší Videotéce a Magio Kině

Společnost Viasat World potvrdila spuštění nového tematického kanálu Viasat True Crime v České republice a na Slovensku k 17. září 2024. Zkušební vysílání Viasat True Crime probíhá již několik dní na satelitu Eutelsat 16A (16°E).se zaměřuje výhradně na skutečné kriminální pořady a jeho obsahem jsou dokumentární filmy/seriály o šokujících případech, mrazivé drama včetně oceňovaných filmů a seriálů s mezinárodně uznávanými herci, která vyprávějí příběhy některých z nejznámějších a nejznepokojivějších zločinů naší doby.Viasat True Crime chce pozvednout laťku a dostat se do pozadí těch nejvíce šokujících zločinů světa. Díky přístupu k předním odborníkům, dramatickým záběrům, prokurátorům, vyšetřovatelům, svědkům, zločincům a přeživším budou moci diváci sledovat každé vyšetřování až do jeho konce.Charakteristickým rysem tohoto jedinečného kanálu je odborná kurátorská práce, která je obohacena o vyprávění příběhů napříč různými obsahovými žánry, což divákům poskytuje výrazně širší programovou nabídku. Viasat World si navíc zajistil práva na SVOD pro velkou část svého obsahu.Od svého spuštění přinese Viasat True Crime na obrazovky dokumenty o případech z titulních stran novin, včetně: Vraždy na vřesovišti (The Moors Murders, Abacus Media Right), BTK: Přiznání sériového vraha (BTK: Confessions of a Serial Killer), Soham: Hon na vraha (Soham: Catching A Killer, ITV Studios), Klaun a Candyman (The Clown and the Candyman, Cineflix Rights) a Skutečný vrah Had: Vyšetřování masového vraha (The Real Serpent, Abacus Media Rights); seriály o skutečných zločinech, včetně Vraždy na videu (Murder Uncut) a Případy vražd (Killer Cases, Cineflix Rights); reality show o boji proti zločinu, jako jsou Vězení u protinožců (Prison Down Under, Fred Media) a Neviditelné zlo (See No Evil, Blue Ant Media); spolu s kritikou oceňovanými dramatickými produkcemi založenými na skutečných událostech, včetně Hon na vraha (The Hunt For A Killer) a Šesté přikázaní (Sixth Commandment, Banijay Rights).Stanice Viasat True Crime odstartovala ve spolupráci s CANAL+ v Polsku začátkem letošního roku. Nyní program expanduje do dalších zemí. Viasat World se dohodl s operátorem Vodafone v Česku, kde bude nový kanál zařazen společně s Epic Drama do balíčků Family a AllinOne, operátor T-Mobile Czech Republic nový kanál zařadí do balíčků MAGENTA TV L a XL.Na Slovensku zařadí Viasat True Crime Slovak Telekom do balíčku Magio TV, Voľný čas společně s Epic Drama a také společnost SWAN a.s.Ve Slovinsku zařadí T-2 Slovenia Viasat True Crime do základního balíčku.Všichni operátoři spustí nový kanál 17. září.V Chorvatsku bude Viasat True Crime spuštěn brzy na Croatian Telecom TV platformách.V Polsku nyní Viasat True Crime dosahuje 6 milionů předplatitelů u společností Canal+, CDA, Orange, Play a UPC. Za první dva a půl měsíce od spuštění si jej naladilo 2,3 milionu lidí, přičemž denně jej sleduje více než 100 000 diváků.," říká Zdeněk Spurný, manažer pro TV a partner development pro T-Mobile.redakce