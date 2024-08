Rai začala na satelitu testovat v T2-MI a HEVC

DNES!

▲ Obr č. 1 - Příjem Rai 1 HD v HEVC z distribučního signálu. Na obrazovce je informace, že diváci sledují nové vysílání v DVB-T2 (na satelitu v T2-MI)



technické parametry - Rai:

Nabídka programů:

V souvislosti s přechodem Itálie na digitální pozemní vysílání v DVB-T2 a kodeku HEVC (H.265) došlo ke spuštění prvního distribučního pozemního multiplexu na satelitu ve formátu T2-MI.Nový paket v režimu multistream a T2-MI (PLS 0, PID 4096) se vysílá na kmitočtu 12,606 GHz s vertikální polarizací. Multiplex má symbol rate 35300, FEC 2/3, normu DVB-S2 a modulaci 8PSK. V provozu jsou zde dva streamy 4 a 5. Na streamu 4 běží klasický multistream (bez T2-MI), zatímco na streamu 5 je nabídka programů v T2-MI v kodeku HEVC (H.265).Pro příjem programů Rai v režimu multistream byl doposud nutný set top box s podporou multistreamu. Nyní bude navíc podmínka podpora T2-MI a kodeku HEVC. Na některých E2 boxech je možné programy v T2-MI zadat ručně. Je ale zapotření určitých znalostí (jak programy do channel listu přidat) a také vhodné image. Ne všechny E2 image formát T2-MI podporují.Velkou změnou je také zahájení vysílání Rai v HEVC a to vysílání programů v HD rozlišení. Diváci hlavních kanálů Rai poznají, že přijímají nové vysílání pravidelně vysílanou rotující textovou informací v dolní části obrazovky (viz. foto v tomto článku).S přechodem Itálie na DVB-T2 se očekává postupné překlopení distribučních signálů Rai do T2-MI. To samé lze očekávat i od dalších italských multiplexů, nicméně oficiálně informace v tomto směru podávané nejsou. Vysílání není pro koncový příjem.Na tomto místě musíme upozornit, že vysílání v první řadě slouží jako distribuční trasa pro pozemní vysílače a není určeno pro DTH (to je dostupné na 13°E). Nicméně volné distribuční signály, atraktivní obsah a také dostupná přijímací technika činí toto vysílání atraktivní i pro běžné diváky. I když je vysílání FTA , není nikdy jisté, že zde zůstane trvale FTA.Multiplex pracuje v transalpském svazku. Znamená to, že vedle Itálie a Francie, které jsou v hlavní zóně pokrytí, je možný příjem i v dalších zemích Evropy, včetně střední Evropy. Pro příjem je nutná v Čechách parabola od průměru cca 80 cm. Směrem na východ signál postupně slábne.satelit: Eutelsat 5 West B (5°W)frekvence: 12,606 GHzpolarizace: V (vertikální)SR: 35300FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKformát vysílání: multistreamstreamy: stream 4 (PLS, ne T2-MI) / 5 (PLS, T2-MI, PID 4096)CA systém: žádný, FTARai Sport HD, Rai Movie HD, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Premium, Rai 4, Rai 5Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 4 HD, Rai News 24 HD, Rai Scuola HD (MPEG-4), Rai Storia HD, Rai 5 HD, Rai Premium HD, Rai Radio 2 Visual HD, RTV San Marinoredakce