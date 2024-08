Premier Sport 1 končí. Ostatní stanice PS se přečíslují

DNES!

Dlouho nebylo jasné, jak to bude se sportovním programem Premier Sport 1 do budoucna a zda vůbec bude stanice pokračovat ve stávající či jiné podobě. Nyní je vše jasné: stanice Premier Sport 1 na českém a slovenském trhu končí k 1.9.2024.začala vysílat pod názvem Premier Sport (bez dodatkového čísla) jako nový sportovní kanál zaměřený na ostrovní soutěže v srpnu 2019. Stanice byla postupně zařazena do balíčků největších telekomunikačních operátorů.Postupně byly spuštěny další stanicea překvapivě nakonec i tenisový program. A první stanice pod touto značkou zároveň dostala do názvu číslici jedna.Značka Premier Sport byla zvolena jako neutrální pro možnost poskytování programu v balíčcích různých televizních operátorů.Po pěti letech první z kanálů Premier Sport končí. Na trhu zůstávají stanice Premier Sport 2, Premier Sport 3 a Premier Sport 4. Chybějící "jednička" nebude obnovena. Stávající programy budou jednoduše přejmenovány, aby byla zajištěna číselná posloupnost a diváci nebyli zmateni, že jim v nabídce chybí Premier Sport 1. Diváci tak budou mít tři programy PS - tedy Premier Sport 1, Premier Sport 2 a Premier Sport 3.Přejmenování stanic se jeví jako jednoduchý krok. Nicméně tak triviální to není. Má to svoji historii. Zatímco Premier Sport 1 provozovala DIGI Slovakia, "dvojku" a "trojku" zajišťovala společnost O2 Česká republika a programovou čtyřku slovenská firma DCZ Production.Kanály Premier Sport jsou stále dostupné u největších telekomunikačních operátorů na hráčů na českém a slovenském trhu. S výjimkou Vodafone TV, která stanice původně poskytovala a v tichosti stanicev květnu letošního roku vyřadila ze své nabídky. O programy Premier Sport měl dříve zájem i operátor česko-slovenské platformy Skylink . Zákazníkům postupně nabídl jiné programy s prémiovým sportem -a letos mezi prvními i. Zda nabídne i šestku je otázkou dalších jednání s provozovatelem stanic Nova Sport.redakce