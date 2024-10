Prima LOVE SK odstartuje seriálem Rodinná pouta

DNES!

Pátek, 01.11.2024

Sobota, 02.11.2024

Neděle, 03.11.2024

Pondělí, 04.11.2024

Vysílání slovenké mutace stanice Prima LOVE bude slavnostně spuštěno 1.11.2024. Diváci mohou jako první pořad na této stanici sledovat první díl původního českého seriálu televize Prima s názvem Rodinná pouta.Prima LOVE SK začne na Slovensku vysílat 1. listopadu 2024 v 15:30 hodin. Prvním titulem na slovenské verzi Prima LOVE bude prvním epizoda seriálu TV Prima Rodinná pouta. Stanice na trhu nahradí českou mutaci Prima LOVE, která je určena k distribuci výhradně na území České republiky. Prima LOVE SK se přizpůsobí slovenskému trhu - vedle pořadů vlastní tvorby TV Prima, ať už zmíněný seriál "Rodinná pouta", "Ano, šéfe!" či "Teď vaří šéf!", přinese i řadu akvizičních titulů. Půjde například o turecký romantický seriál "Zvrat osudu" (2021) či německý seriál "Záchranáři z hor" (2010).Cílem české skupiny FTV Prima je další posílení své přítomnosti na slovenském trhu. Prima LOVE SK doplní stávající portfolio programů - tedy Prima SK, Prima COOL SK a CNN Prima NEWS. Nová stanice hodlá oslovit především ženské publikum pořady, které může vysílat na Slovensku. Provozovateli se navíc otevře možnost své vysílání monetizovat - nabízet reklamu firmám na tamním trhu a rovněž i vybírat distribuční poplatky od televizních operátorů za další kanál.Po spuštění nové stanice chce provozovatel své programy a úspěch analyzovat a případně divákům nabídnout slovenské verze českých programů Prima MAX Program Prima LOVE SK bude od počátku dostupný u řady operátorů. Na satelitu jej bude nabízet platforma Skylink A jak bude vypadat program Prima LOVE SK na první vysílací dny?15.30 Rodinná pouta I (1)Důkaz Adam a Eva stoja na životnej križovatke. Potvrdí sa, že protiklady sa priťahujú? Prvý diel pôvodného českého seriálu televízie Prima.16.25 Rodinná pouta I (2)Oslava Na oslave narodenín by sa mal človek baviť. Aké prekvapenie čaká na Rubešovho otca? Pôvodný český seriál televízie Prima.17.25 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! Zdeněk je späť v plnej sile a prichádza na vizitu do reštaurácie Modrá stodola v Horoměřiciach. Kuchyňu tam totiž vedie jeho bývalý spolužiak Vladimír. Je preto načase preveriť, či toho od školy veľa nezabudol. Uvádza Zdeněk Pohlreich P18.25 Zvrat osudu (1)(Baht Oyunu) Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Je šťastná vo vzťahu s Ruzgarom, ale jedného dňa ho zbadá s inou ženou... Turecký romantický seriál (2021).19.20 Zvrat osudu (2)Rozchod Ada rieši problémy s Ruzgarom a chce získať prácu v Borovej spoločnosti. Turecký romantický seriál (2021).20.15 Záchranáři z hor I (1)(Die Bergretter) Horolezec a horský záchranár Andreas Marthaler so svojou ambicióznou priateľkou Sarah Krausovou prichádza do rodnej dediny, aby svedčil na svadbe svojmu najlepšiemu priateľovi a kolegovi Stefanovi Hoferovi. Po svadbe majú obaja namierené do Arizony v USA, kde by mal Andreas pôsobiť v lezeckej škole... Nemecký seriál (2010).21.10 Záchranáři z hor I (2)Bolestné vzpomínky Andreas sa snaží postarať o čerstvo ovdovelú Emíliu a jej dve deti, tak ako to Stefanovi pred jeho smrťou sľúbil. Tragédia sa podpisuje dokonca aj na Andreasovom osobnom živote. A ďalšie nečakané problémy aj veľké výzvy sa ešte pridávajú, keď členovia horskej služby chcú, aby sa Andreas stal ich novým veliteľom. Nemecký seriál (2010).22.05 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! Zdeněk je späť v plnej sile a prichádza na vizitu do reštaurácie Modrá stodola v Horoměřiciach. Kuchyňu tam totiž vedie jeho bývalý spolužiak Vladimír. Je preto načase preveriť, či toho od školy veľa nezabudol. Uvádza Zdeněk Pohlreich23.05 Rodinná pouta I (1)Důkaz Adam a Eva stoja na životnej križovatke. Potvrdí sa, že protiklady sa priťahujú? Prvý diel pôvodného českého seriálu televízie Prima.00.05 Rodinná pouta I (2)Oslava Na oslave narodenín by sa mal človek baviť. Aké prekvapenie čaká na Rubešovho otca? Pôvodný český seriál televízie Prima.00.55 Zvrat osudu (1)(Baht Oyunu) Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Je šťastná vo vzťahu s Ruzgarom, ale jedného dňa ho zbadá s inou ženou... Turecký romantický seriál (2021).01.40 Zvrat osudu (2)Rozchod Ada rieši problémy s Ruzgarom a chce získať prácu v Borovej spoločnosti. Turecký romantický seriál (2021).02.25 Záchranáři z hor I (1)(Die Bergretter) Horolezec a horský záchranár Andreas Marthaler so svojou ambicióznou priateľkou Sarah Krausovou prichádza do rodnej dediny, aby svedčil na svadbe svojmu najlepšiemu priateľovi a kolegovi Stefanovi Hoferovi. Po svadbe majú obaja namierené do Arizony v USA, kde by mal Andreas pôsobiť v lezeckej škole... Nemecký seriál (2010).03.10 Záchranáři z hor I (2)Bolestné vzpomínky Andreas sa snaží postarať o čerstvo ovdovelú Emíliu a jej dve deti, tak ako to Stefanovi pred jeho smrťou sľúbil. Tragédia sa podpisuje dokonca aj na Andreasovom osobnom živote. A ďalšie nečakané problémy aj veľké výzvy sa ešte pridávajú, keď členovia horskej služby chcú, aby sa Andreas stal ich novým veliteľom. Nemecký seriál (2010).03.55 Závěr vysílání07.55 Teď vaří šéf!Variť ako profík vraj nie je žiadna veda. Zvlášť doma, kde nie je žiadny stres. Podstata je v jednoduchosti, presných informáciách a správnom plánovaní, ktoré začína už nákupom. Rada nad zlato znie: Neplytvať a všetko spracovať! S ľahkosťou, nápadmi a dobrou náladou. Ako skvele a rýchle navariť bez zbytočných finančných strát, sa dozviete v programe Zdeňka Pohlreicha Teď vaří šéf! P08.30 Teď vaří šéf!Variť ako profík vraj nie je žiadna veda. Zvlášť doma, kde nie je žiadny stres. Podstata je v jednoduchosti, presných informáciách a správnom plánovaní, ktoré začína už nákupom. Rada nad zlato znie: Neplytvať a všetko spracovať! S ľahkosťou, nápadmi a dobrou náladou. Ako skvele a rýchle navariť bez zbytočných finančných strát, sa dozviete v programe Zdeňka Pohlreicha Teď vaří šéf! P09.10 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! Zdeněk je späť v plnej sile a prichádza na vizitu do reštaurácie Modrá stodola v Horoměřiciach. Kuchyňu tam totiž vedie jeho bývalý spolužiak Vladimír. Je preto načase preveriť, či toho od školy veľa nezabudol. Uvádza Zdeněk Pohlreich10.00 Rodinná pouta I (1)Důkaz Adam a Eva stoja na životnej križovatke. Potvrdí sa, že protiklady sa priťahujú? Prvý diel pôvodného českého seriálu televízie Prima.10.45 Rodinná pouta I (2)Oslava Na oslave narodenín by sa mal človek baviť. Aké prekvapenie čaká na Rubešovho otca? Pôvodný český seriál televízie Prima.11.45 Zvrat osudu (1)(Baht Oyunu) Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Je šťastná vo vzťahu s Ruzgarom, ale jedného dňa ho zbadá s inou ženou... Turecký romantický seriál (2021).12.45 Zvrat osudu (2)Rozchod Ada rieši problémy s Ruzgarom a chce získať prácu v Borovej spoločnosti. Turecký romantický seriál (2021).13.35 Záchranáři z hor I (1)(Die Bergretter) Horolezec a horský záchranár Andreas Marthaler so svojou ambicióznou priateľkou Sarah Krausovou prichádza do rodnej dediny, aby svedčil na svadbe svojmu najlepšiemu priateľovi a kolegovi Stefanovi Hoferovi. Po svadbe majú obaja namierené do Arizony v USA, kde by mal Andreas pôsobiť v lezeckej škole... Nemecký seriál (2010).14.30 Záchranáři z hor I (2)Bolestné vzpomínky Andreas sa snaží postarať o čerstvo ovdovelú Emíliu a jej dve deti, tak ako to Stefanovi pred jeho smrťou sľúbil. Tragédia sa podpisuje dokonca aj na Andreasovom osobnom živote. A ďalšie nečakané problémy aj veľké výzvy sa ešte pridávajú, keď členovia horskej služby chcú, aby sa Andreas stal ich novým veliteľom. Nemecký seriál (2010).15.30 Rodinná pouta I (3)Sen Niektoré sny nám chcú niečo dôležité povedať, iné sa snažíme naplniť. Splní sa Jiřině Rubešové sen o spokojnom manželstve? Pôvodný český seriál televízie Prima.16.25 Rodinná pouta I (4)Omyl Mýliť sa je ľudské. Ako v práci, tak aj v súkromných rozhodnutiach. Čo keď sa ale zmýlime vo svojich najbližších? Pôvodný český seriál televízie Prima.17.25 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! V reštaurácii Květnice v moravskom Tišnove sa zastavil čas. Interiér aj jedálny lístok si pamätajú slávu 80. rokov. Situáciu prichádza okrem Zdeňka zachrániť aj ikona brnenskej a regionálnej gastronómie - borec Láďa z brnenskej Bohémy. Ako toto dopadne? Uvádza Zdeněk Pohlreich P18.25 Zvrat osudu (3)Adin plán Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada sa chce kvôli láske zmeniť a Bora rieši finančné problémy spoločnosti. Turecký romantický seriál (2021).19.20 Zvrat osudu (4)Nová asistentka Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada získava prácu pri Borovi, ktorý musí zahladiť škandál s videom. Turecký romantický seriál (2021).20.15 Záchranáři z hor I (3)Teď, nebo nikdy Sarah prichádza do Ramsau za Andreasom. Emiliin statok má ísť kvôli dlhom čoskoro do dražby. Andreas sa snaží dražbu oddialiť. Členovia Horskej služby riešia prípad turistu Thomasa Wiedheima, ktorý sa vo Franzovom penzióne ubytoval so svojím intímnym priateľom Karstenom Meinertom. Thomas uviazne v horách pod kládou v horskom potoku... Nemecký seriál (2010).21.10 Záchranáři z hor I (4)Co zbývá Do Ramsau prichádza spolu so svojím synom Georgom bývalý starostov kamarát, Manfred Rostetter. Tetu Máriu navštívi kamarátka z mladosti Johanna. Starosta Herbrechter urobí Emilii ponuku na odkúpenie jej statku. Andreas sa zapracováva na statku... Nemecký seriál (2010).22.05 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! V reštaurácii Květnice v moravskom Tišnove sa zastavil čas. Interiér aj jedálny lístok si pamätajú slávu 80. rokov. Situáciu prichádza okrem Zdeňka zachrániť aj ikona brnenskej a regionálnej gastronómie - borec Láďa z brnenskej Bohémy. Ako toto dopadne? Uvádza Zdeněk Pohlreich23.05 Rodinná pouta I (3)Sen Niektoré sny nám chcú niečo dôležité povedať, iné sa snažíme naplniť. Splní sa Jiřině Rubešové sen o spokojnom manželstve? Pôvodný český seriál televízie Prima.00.05 Rodinná pouta I (4)Omyl Mýliť sa je ľudské. Ako v práci, tak aj v súkromných rozhodnutiach. Čo keď sa ale zmýlime vo svojich najbližších? Pôvodný český seriál televízie Prima.01.00 Zvrat osudu (3)Adin plán Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada sa chce kvôli láske zmeniť a Bora rieši finančné problémy spoločnosti. Turecký romantický seriál (2021).01.40 Zvrat osudu (4)Nová asistentka Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada získava prácu pri Borovi, ktorý musí zahladiť škandál s videom. Turecký romantický seriál (2021).02.25 Záchranáři z hor I (3)Teď, nebo nikdy Sarah prichádza do Ramsau za Andreasom. Emiliin statok má ísť kvôli dlhom čoskoro do dražby. Andreas sa snaží dražbu oddialiť. Členovia Horskej služby riešia prípad turistu Thomasa Wiedheima, ktorý sa vo Franzovom penzióne ubytoval so svojím intímnym priateľom Karstenom Meinertom. Thomas uviazne v horách pod kládou v horskom potoku... Nemecký seriál (2010).03.10 Záchranáři z hor I (4)Co zbývá Do Ramsau prichádza spolu so svojím synom Georgom bývalý starostov kamarát, Manfred Rostetter. Tetu Máriu navštívi kamarátka z mladosti Johanna. Starosta Herbrechter urobí Emilii ponuku na odkúpenie jej statku. Andreas sa zapracováva na statku... Nemecký seriál (2010).03.55 Závěr vysílání06.40 Teď vaří šéf!Variť ako profík vraj nie je žiadna veda. Zvlášť doma, kde nie je žiadny stres. Podstata je v jednoduchosti, presných informáciách a správnom plánovaní, ktoré začína už nákupom. Rada nad zlato znie: Neplytvať a všetko spracovať! S ľahkosťou, nápadmi a dobrou náladou. Ako skvele a rýchle navariť bez zbytočných finančných strát, sa dozviete v programe Zdeňka Pohlreicha Teď vaří šéf!07.15 Teď vaří šéf!Variť ako profík vraj nie je žiadna veda. Zvlášť doma, kde nie je žiadny stres. Podstata je v jednoduchosti, presných informáciách a správnom plánovaní, ktoré začína už nákupom. Rada nad zlato znie: Neplytvať a všetko spracovať! S ľahkosťou, nápadmi a dobrou náladou. Ako skvele a rýchle navariť bez zbytočných finančných strát, sa dozviete v programe Zdeňka Pohlreicha Teď vaří šéf!07.55 Teď vaří šéf!Variť ako profík vraj nie je žiadna veda. Zvlášť doma, kde nie je žiadny stres. Podstata je v jednoduchosti, presných informáciách a správnom plánovaní, ktoré začína už nákupom. Rada nad zlato znie: Neplytvať a všetko spracovať! S ľahkosťou, nápadmi a dobrou náladou. Ako skvele a rýchle navariť bez zbytočných finančných strát, sa dozviete v programe Zdeňka Pohlreicha Teď vaří šéf! P08.30 Teď vaří šéf!Variť ako profík vraj nie je žiadna veda. Zvlášť doma, kde nie je žiadny stres. Podstata je v jednoduchosti, presných informáciách a správnom plánovaní, ktoré začína už nákupom. Rada nad zlato znie: Neplytvať a všetko spracovať! S ľahkosťou, nápadmi a dobrou náladou. Ako skvele a rýchle navariť bez zbytočných finančných strát, sa dozviete v programe Zdeňka Pohlreicha Teď vaří šéf! P09.10 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! V reštaurácii Květnice v moravskom Tišnove sa zastavil čas. Interiér aj jedálny lístok si pamätajú slávu 80. rokov. Situáciu prichádza okrem Zdeňka zachrániť aj ikona brnenskej a regionálnej gastronómie - borec Láďa z brnenskej Bohémy. Ako toto dopadne? Uvádza Zdeněk Pohlreich10.00 Rodinná pouta I (3)Sen Niektoré sny nám chcú niečo dôležité povedať, iné sa snažíme naplniť. Splní sa Jiřině Rubešové sen o spokojnom manželstve? Pôvodný český seriál televízie Prima.10.50 Rodinná pouta I (4)Omyl Mýliť sa je ľudské. Ako v práci, tak aj v súkromných rozhodnutiach. Čo keď sa ale zmýlime vo svojich najbližších? Pôvodný český seriál televízie Prima.11.55 Zvrat osudu (3)Adin plán Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada sa chce kvôli láske zmeniť a Bora rieši finančné problémy spoločnosti. Turecký romantický seriál (2021).12.45 Zvrat osudu (4)Nová asistentka Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada získava prácu pri Borovi, ktorý musí zahladiť škandál s videom. Turecký romantický seriál (2021).13.40 Záchranáři z hor I (3)Teď, nebo nikdy Sarah prichádza do Ramsau za Andreasom. Emiliin statok má ísť kvôli dlhom čoskoro do dražby. Andreas sa snaží dražbu oddialiť. Členovia Horskej služby riešia prípad turistu Thomasa Wiedheima, ktorý sa vo Franzovom penzióne ubytoval so svojím intímnym priateľom Karstenom Meinertom. Thomas uviazne v horách pod kládou v horskom potoku... Nemecký seriál (2010).14.35 Záchranáři z hor I (4)Co zbývá Do Ramsau prichádza spolu so svojím synom Georgom bývalý starostov kamarát, Manfred Rostetter. Tetu Máriu navštívi kamarátka z mladosti Johanna. Starosta Herbrechter urobí Emilii ponuku na odkúpenie jej statku. Andreas sa zapracováva na statku... Nemecký seriál (2010).15.30 Rodinná pouta I (5)Rande Dôležité je nájsť si k sebe cestu. Ako dopadne prvé rande Evy a Adama? Pôvodný český seriál televízie Prima.16.25 Rodinná pouta I (6)Překvapení Odhalené tajomstvo môže byť veľkým prekvapením. Ešte väčším ale nečakaná nočná návšteva... Pôvodný český seriál televízie Prima.17.25 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! Reštaurácia vo vamberskom Hoteli Krajka patrí pánovi Kráľovi, ktorý je pôvodnou profesiou stavbár. Po ruke má dvoch audítorov, ale aj tak mu peniaze miznú pod rukami. To v kuchyni panuje veselá nálada. Najvyšší čas pozrieť sa vamberským pomerom na zúbok. Uvádza Zdeněk Pohlreich P18.25 Zvrat osudu (5)Důležitá večeře Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada pomáha Borovi pri jednej rodinnej záležitosti a chce sa dostať na obchodnú večeru. Turecký romantický seriál (2021).19.20 Zvrat osudu (6)Zmařený plán Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada spôsobí Borovi ďalšie problémy a ohrozí tým svoju budúcnosť vo firme. Turecký romantický seriál (2021).20.15 Záchranáři z hor II (1)Falešná hra Emília Hoferová po smrti manžela zápasí s obrovským dlhom a zdá sa, že príde o strechu nad hlavou. Na jej farmu si brúsi zuby starosta, ktorý chce na pozemku postaviť lanovku a tým ešte zvýšiť jeho hodnotu. Andreas sa snaží Emílii pomôcť a zároveň má veľký strach o priateľku Sarah, ktorá leží v bezvedomí po autonehode. Nemecký seriál (2010).21.10 Záchranáři z hor II (2)Záblesk naděje Sarah sa prebrala z bezvedomia a je v poriadku. Emília stále hľadá peniaze, ktoré si Stefan požičal a Herbrechter ponúka vyššiu sumu za statok. Záchranári musia nájsť muža, ktorý sa stratil v horách a už mu veľa času nezostáva. Nemecký seriál (2010).22.05 Ano, šéfe!Sme tu preto, aby ste v reštauráciách nejedli blafy! Reštaurácia vo vamberskom Hoteli Krajka patrí pánovi Kráľovi, ktorý je pôvodnou profesiou stavbár. Po ruke má dvoch audítorov, ale aj tak mu peniaze miznú pod rukami. To v kuchyni panuje veselá nálada. Najvyšší čas pozrieť sa vamberským pomerom na zúbok. Uvádza Zdeněk Pohlreich23.05 Rodinná pouta I (5)Rande Dôležité je nájsť si k sebe cestu. Ako dopadne prvé rande Evy a Adama? Pôvodný český seriál televízie Prima.00.05 Rodinná pouta I (6)Překvapení Odhalené tajomstvo môže byť veľkým prekvapením. Ešte väčším ale nečakaná nočná návšteva... Pôvodný český seriál televízie Prima.00.55 Zvrat osudu (5)Důležitá večeře Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada pomáha Borovi pri jednej rodinnej záležitosti a chce sa dostať na obchodnú večeru. Turecký romantický seriál (2021).01.40 Zvrat osudu (6)Zmařený plán Ada vyrástla v rodine, v ktorej ženy veria, že šťastné budú len so svojou prvou láskou. Preto je zdrvená, keď ju jej prvá láska, Rüzgar, opustí. Pri snahe získať ho späť ale stretne niekoho iného... Ada spôsobí Borovi ďalšie problémy a ohrozí tým svoju budúcnosť vo firme. Turecký romantický seriál (2021).02.25 Záchranáři z hor II (1)Falešná hra Emília Hoferová po smrti manžela zápasí s obrovským dlhom a zdá sa, že príde o strechu nad hlavou. Na jej farmu si brúsi zuby starosta, ktorý chce na pozemku postaviť lanovku a tým ešte zvýšiť jeho hodnotu. Andreas sa snaží Emílii pomôcť a zároveň má veľký strach o priateľku Sarah, ktorá leží v bezvedomí po autonehode. Nemecký seriál (2010).03.10 Záchranáři z hor II (2)Záblesk naděje Sarah sa prebrala z bezvedomia a je v poriadku. Emília stále hľadá peniaze, ktoré si Stefan požičal a Herbrechter ponúka vyššiu sumu za statok. Záchranári musia nájsť muža, ktorý sa stratil v horách a už mu veľa času nezostáva. Nemecký seriál (2010).03.55 Závěr vysíláníredakce