Sport 3 startuje s upravenou licencí

07.11.2024 17:16

DNES!

Sportovní kanál Sport 3 významně rozšiřuje svoji dostupnost. Stanice se tak dostává k mnohem většímu počtu televizních diváků, kteří si mohou vychutnat další sportovní přenosy.



Rozhodla o tom Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém letošním 16. zasedání konaného 5. listopadu. Regulátor vyhověl společnosti AMC Networks Central Europe v žádosti o rozšíření licence programu Sport3. Vysílatel požádal o změnu dalších programových podmínek, identifikace přenosového systému a informaci o přístupu k vysílání programu Sport3 na základě požadavku zaslané RRTV dne 2. října 2024.



Sport3 bude AMC Networks provozovat jako eventový kanál - bude tedy vysílat jen v případě, že na stávající dva sportovní kanály Sport1 a Sport2 nebude možné do určitého času umístit další atraktivní přímý přenos.



A právě k takové situaci dojde již dnes - 7. listopadu 2024, kdy divákům ve 20:45 hodin přinese živý přenos z Evropské ligy UEFA, ve kterém si poměří své síly týmy Viktoria Plzeň a Real Sociedad.



Další přenos na Sport3 je naplánován na neděli 10.11.2024, kdy v 15:00 hodin odvysílá fotbalový zápas Serie A z 12. kola mezi týmy Fiorentina a Hellas Verona.







Nový kanál Sport3 by měl být dostupný u většiny televizních operátorů placených televizních služeb, kteří nabízejí stávající programy Sport1 a Sport2. Zařazení stanice mohl komplikovat fakt, že Sport3 bude vysílat jen občas a operátoři se musí s takovým faktem vypořádat a to jak po technické i provozní stránce.



Stojí za zmínku, že společnost AMC Networks požádala o licenci pro další programy - Sport4 CZ a Sport4 SK. Eventových kanálů proto může být v budoucnu více. O licenci pro tyto stanice zatím RRTV nerozhodla.



