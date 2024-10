TV Prima chystá další televizní stanici

DNES!

▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima (foto: Parabola.cz)



Před startem je nový tematický kanál Prima Case, který rozšíří rodinu televizních stanic společnosti FTV Prima. Ukazuje se, že to nebude jedinou chystanou programovou novinkou provozovatele.Společnost FTV Prima požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení příslušných vysílacích licencí pro stanici s pracovním názvem "" (Prima s otazníkem). Název programu se ještě do zahájení vysílání může změnit. Stávající pojmenování programu je jen snahou tajit chystaný projekt do poslední možné chvíle před konkurencí na trhu.Provozovatel požádal o licenci pro nový kanálo dvě vysílací licence - jednu pro zvláštní přenosové systémy (distribuci přes internet) a druhou pro poskytování programu přes pozemní vysílače.FTV Prima by měla mít v záloze až tři televizní projekty - tolik je totiž volné vysílací kapacity v celoplošné Vysílací síti 22 (DVB-T2 multiplex 22 ). Kapacitu v této síti si společnost platí a lze tedy logicky očekávat, že ji bude chtít naplno využívat.Co se objeví na stanici s otazníkem není známo. Může se jednat o rozšíření nabídky stávajících tematických kanálů o další subžánr, případně o program se zcela novým zaměřením. Nabízí se především varianta číslo jedna - tedy rozšíření stávajících žánrových stanic a to zejména s ohledem na nákladově efektivní řešení provozu další stanice. V nabídce televizních kanálů FTV Prima není například žádný z programů, který by se čistě věnoval seriálům (filmový kanál již skupina provozuje -).Cílem spuštění nové stanice je jednak snaha si upevnit či zvýšit podíl na televizním trhu a především získat další prostor pro umístění televizní reklamy. Není tajemstvím, že zájem o reklamu na televizních stanicích roste, na straně druhé jsou stávající programy na reklamní bloky dlouhodobě vyprodané. A jediným řešením se proto nabízí spuštění dalšího výklenkového programu. Efekt se provozovateli dostaví i v podobě dalších příjmů z distribučních poplatků od provozovatelů placených televizních služeb.Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televizea časově posunuté verze +1 () také ženský kanál, mužský, filmový Prima MAX, dokumentární, program věnovaný krimi tématu, zpravodajský, retro programa stanici zaměřenou na reality show. Další dvě stanicenabízí divákům na Slovensku. Od listopadu bude tamní nabídka bohatší o program. Ve hře je spuštění dalších verzí programů pro slovenské diváky - Prima KRIMI SK a Prima MAX SK. Zda a případně kdy začnou vysílat je ale ještě předčasné. Nedávno licencovaný programby měl začít vysílat až v příštím roce. Tento program bude poskytován v Česku.redakce