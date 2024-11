CANAL+ Action v prosinci: Pád Paříže či Sám proti světu

DNES!

Televizní kanál CANAL+ Action uvede v prosinci premiéru očekáváného seriálového akčního thrilleru Pád Paříže, americký krimiseriál Manhunt: Unabomber a vánoční svátky budou patřit trilogii velkofilmů Hobit v režii Petera Jacksona.PREMIÉRY SERIÁLŮ6. prosince ve 21:45(Paris Has Fallen, 2024)Velkolepý seriál originální tvorby produkční společnosti StudioCanal Pád Paříže, který je inspirovaný populární filmovou sérií Has Fallen (Pád Bílého domu, Pád Londýna a Pád Anděla s Gerardem Butlerem), přináší akční příběh zasazený do Paříže. Děj sleduje ochránce Vincenta Taleba, který má za úkol chránit během diplomatické akce francouzského ministra obrany. Útok vedený teroristou Jacobem Pearcem však brzy odhalí rozsáhlé spiknutí. K Talebovi se přidává agentka MI6 Zara Taylor a společně se snaží odhalit zradu uvnitř bezpečnostních složek, což je zapojí do napínavého boje o záchranu Paříže.Seriál, který vznikl v produkci Gerarda Butlera podle scénáře držitele ceny BAFTA Howarda Overmana, režírovali Oded Ruskin a Hans Herbots. V hlavních rolích hrají francouzský herec Tewfik Jallab a britská herečka Ritu Arya.12. prosince ve 20:05(2017-2020)Americký kriminální seriál se zaměřuje na skutečný příběh honby FBI za nechvalně proslulým teroristou známým jako Unabomber. Tento člověk, vlastním jménem Theodore Kaczynski, terorizoval Spojené státy sérií bombových útoků, přičemž bomby zasílal poštou. FBI má v případu omezené stopy, ale atmosféra strachu ve společnosti narůstá, což na úřady vyvíjí obrovský tlak. Vyšetřovací tým proto povolá nekonvenčního detektiva a lingvistu Jima Fitzgeralda, který pomůže pachatele odhalit skrze analýzu textů. Seriál realisticky zachycuje napětí mezi tradičními a novými metodami vyšetřování.14. prosince ve 21:50(Boy Kills World, 2023)Hlavní hrdina Boy v podání skvělého švédského herce Billa Skarsgarda je traumatizovaný vraždou své rodiny a zákeřným útokem, který ho připravil o sluch a hlas. Vydává se na neúprosnou cestu odplaty proti Hildě Van Der Koy, která vládne postapokalyptickému světu zkorumpované tyranie. Boyova postava, vedená pomstychtivým hlasem z dávno zapomenuté videohry, se stává chladným nástrojem smrti. Jeho proměna v neporazitelného bojovníka, který vidí jediný cíl, s využitím výcviku u mystického šamana je působivá. Německo-americký film Sám proti světu je vizuálně strhující akční jízda, která sází na nekompromisní brutalitu a stylizovanou pomstu.Vánoční večery od 20:05 s trilogií filmůFilmová trilogie Hobit, zahrnující snímky Hobit: Neočekávaná cesta, Hobit: Šmakova dračí poušť a Hobit: Bitva pěti armád, je epickou adaptací stejnojmenné knihy J. R. R. Tolkiena, kterou režisér Peter Jackson rozšířil a zasadil do světa známého z Pána prstenů.23. prosince(Hobbit: An Unexpected Journey, 2012)V Neočekávané cestě se seznamujeme s hobitem Bilbem Pytlíkem, který vede poklidný život v Kraji, dokud ho kouzelník Gandalf nepřemluví k dobrodružství. Připojí se k výpravě trpasličí družiny vedené Thorinem Pavézou, který chce získat zpět ztracené království Erebor, jež střeží obávaný drak Šmak. Film sleduje první kroky výpravy napříč Středozemí, čelící nástrahám i známým nepřátelům, jako jsou skřeti či zlobři. Zároveň tu Bilbo objeví tajemný prsten, který později ovlivní celý osud Středozemě.24. prosince(Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013)Šmakova dračí poušť posouvá příběh dále. Bilbo a trpaslíci dosáhnou Ereboru a střetnou se s drakem Šmakem, který obývá jejich ztracený domov. Jackson zde opět příběh rozšiřuje, představuje elfskou říši vedenou králem Thranduilem a lidské Jezerní město, jehož obyvatelé žijí ve stínu draka. Setkání se Šmakem je vrcholem filmu - Bilbo musí prokázat svou odvahu a lstivost, aby výpravu přivedl k jejímu cíli, i když se zdá, že je to nad jeho síly.25. prosince(Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014)V závěrečném filmu Bitva pěti armád se osudy všech aktérů střetnou v konečném boji. Po osvobození Ereboru se Thorin stává posedlým svým královstvím a bohatstvím, což vede ke konfliktu s ostatními národy - lidmi, elfy i trpaslíky. Jakmile se objeví skřetí vojsko, vzniká rozsáhlý konflikt, kde se spojí různé armády, aby čelily společné hrozbě. Bitva pěti armád tak uzavírá příběh Bilba, kterého dlouhé putování změnilo z prostého hobita v opravdového hrdinu.redakce