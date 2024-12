OK TV může obnovit vysílání. Má nové licence

DNES!

Česká hudební a lifestylová televize OK TV může obnovit své vysílání. Nový subjekt TV OK s.r.o. získal dvě vysílací licence pro šíření programu OK TV. Vysílání stanice bylo přerušeno v sobotu 16. listopadu 2024.Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 18. zasedání konaném 3. prosince 2024 rozhodl o udělení dvou nových vysílacích licencí společnosti TV OK s.r.o. pro šíření programušířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a zvláštních přenosových systémů (šíření přes internet).Podle licenčních podmínek bude stanice vysílat zábavní pořady vyrobené v České republice, lifestylové pořady, hudbu a videoklipy z celého světa. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně na území České republiky. Hlavním jazykem vysílání bude čeština.Udělené licence platí 12 let.Na stejném zasedání RRTV vzal regulátor na vědomí, že společnosti OK Music Television s.r.o. zanikla dne 16. listopadu 2024 původní licence OK TV a vydání společnosti o tom osvědčení.OK TV zahájila zkušební vysílání v květnu letošního roku. Od svého spuštění byla stanice dostupná na klasickou pozemní anténu a u vybraných televizních operátorů. V nabídkách největších tv platforem se OK TV neobjevila. Dne 16. listopadu bylo vysílání OK TV přerušeno. Souvisí to s odvoláním ředitele televize, který následně vrátil vysílací licenci OK TV, kterou prostřednictvím společnosti OK Music Television s.r.o. kontroloval. Vzhledem k tomu, že se stanice ocitla bez licence, musela přerušit vysílání a jiný subjekt o ni musel požádat.Na stejném zasedání RRTV rozhodla o udělení satelitní licence pro programspolečnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. Jde o licenci pro regionální feed vysílaný na území těchto zemí: Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie. Hlavním jazykem vysílání bude angličtina.Podle licence se bude jednat o program, který divákům přinese nestárnoucí vysoce kvalitní filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů původem zejména z USA.Licence i v tomto případě platí 12 let.RRTV zároveň informuje své protějšky v členských státech EU (tj. Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Severní Makedonie, Černé Hory, Srbska a Albánie) o udělení české satelitní licence pro program AMC Channel, který se může vysílat na území těchto států.Regulátor rovně udělil českou licenci společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. pro zvláštní přenosové systémy pro šíření programuPůjde o zábavní televizní program zaměřený na americké komediální pořady. Vysílat bude 24 hodiny denně na území Belgie. Hlavním jazykem vysílání bude francouzština. Licence platí 12 let.redakce