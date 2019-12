Seriál Slunečná od 11. ledna na TV Prima

20.12.2019 13:40

DNES!

Televize Prima pouští do světa nový seriál Slunečná. Rodinný seriál o statku, dvou rozhádaných sestrách, jedné sázce, lásce, bohatém podnikateli a boji o rodinné dědictví se na obrazovkách představí už 11. ledna 2020, v hlavních rolích Eva Burešová, Marek Lambora a Bára Jánová.

Do malého penzionu, který je součástí statku, jezdí různí hosté. Rodiny, milenci, záletníci, teambuildingové party. O ně se starají zaměstnanci statku, se kterými se život moc nemazlil a nesou si z minulosti svá tajemství. Do toho všeho majitel statku, Martin Popelka (Ota Jirák), umírá, a dědictví tak padne mezi dvě sestry - hodnou Týnu (Eva Burešová) a tak trochu potvoru Sylvu (Bára Jánová). Týna chce rodinné dědictví zachovat, ale Sylva o tom nechce ani slyšet. A aby těch starostí Týna neměla málo, objeví se v její blízkosti Janek (Marek Lambora), zbohatlický synek, který se vsadil, že krásnou a velmi ráznou Týnu okouzlí.

▲ Seriál Slunečná (foto: FTV Prima)

Herci tak novinářům představili nový seriál a k tomu stihli popřát k narozeninám i jedné z aktérek. Seriálová Běta v podání Ivy Hüttnerové oslavila krásné jednasedmdesáté narozeniny. Za bouřlivého potlesku a sladké pusy si od Ivana Vodochotského vyslechla přání a přebrala obří kytici. Hned potom zmizela, protože pospíchala na zájezd s divadlem. Přítomný ale popřála, ať se seriál líbí a daří se mu.

Diváci televize Prima se můžou na seriál těšit už v předpremiéře v sobotu 11. ledna 2020. Od 14. ledna pak každé úterý a čtvrtek ve 20.15. O tom, že to bude povedený seriálový kousek, jsou tvůrci přesvědčeni a herci posílají seriál do světa s osobním přáním:

„ Seriálu přeji, aby se líbil divákům. A divákům přeji, ať se jim seriál líbí, protože my herci ty příběhy, které se odehrávají na place, milujeme. Postavy se nám mění před očima a je to moc zábavné. Doufám, že si 11. ledna všichni vezmou volno a budou sedět u televize a koukat na Slunečnou ,“ láká Eva Burešová jako Týna Popelková.

„ Ráda bych pozvala diváky na pohodový seriál, kde uvidí krásnou přírodu, zvířátka, hezké ženské i chlapy. Plno lásky, trošku humoru a myslím, že si u toho krásně odpočinou a zapomenou na starosti všedních dní ,“ vybízí diváky ke sledování Lucie Benešová coby Róza.

„ Popřál bych seriálu, ať se mu daří. Linky, které vytváří scenáristé, ať jdou tím správným směrem a ať nás herce to stále moc baví. Diváci se můžou těšit na něco nového, co v televizi ještě nebylo. Ukážeme jim i krásnou přírodu na vesnici, statek a myslím, že to bude fajn ,“ usmívá se Marek Lambora coby Janek.

„ Slunečné přeji, aby měla co nejvíc dílů, aby diváky bavila, a moji postavu ať mají rádi, protože ne vše je na první pohled jen zlé. Všechno má dvě strany. Dívejte se, uvidíte, jak se sestrou válčíme ,“ láká Bára Jánová jako Sylva.

„ Novému seriálu přeji krásný start a spoustu spokojených diváků. Pro mě je to nová výzva. Odskočím si úplně jinam, mám novou hereckou polohu, hodně zestárnu, možná mě diváci hned nepoznají, a to mě moc baví. Milí diváci, fanděte, koukejte a držte nám palce, ať vydržíme točit co nejdéle ,“ uzavírá přání Jan Šťastný coby Jaromír Kohout.

zdroj: FTV Prima