▲ V divočině s Bearem Gryllsem na Nat Geo

20.12.2019 14:25

Světoznámý cestovatel a odborník na přežití v přírodě Bear Grylls se spojil s několika populárními osobnostmi dneška a pozval je na nezapomenutelné putování divokými kraji. Seriálový hit V divočině s Bearem Gryllsem nabídne divákům National Geographic již od 23. ledna spoustu napětí, akce, kaskadérských kousků i velmi osobních momentů.

Deset populárních osobností se s Bearem vydá až za hranici svých fyzických možností. Civilizaci nechají daleko za zády, jejich cílem jsou extrémní přírodní oblasti.

„ Náš tým si nesmírně cení, že National Geographic uvede pátou řadu cyklu V divočině s Bearem Gryllsem ,“ říká ústřední hvězda a tvůrce seriálu. „ Jsem nesmírně hrdý na to, že i těm nejznámějším hollywoodským celebritám dokáži připravit převratný zážitek. Taková je divočina. Velmi často nás přivádí až na hranici našich možností, ale pak naši odvahu a odhodlání odmění takovou krásou a pýchou, jaké si za peníze nekoupíte .“

Mezi hosty, kteří se vzdají světel ramp a velkoměsta, uvidíme například držitelku Oscara, herečku Brie Larsonovou. Tato představitelka titulní role kapitánky Marvel z kultovní komiksové sci-fi uprchne před hollywoodskými paparazzi přímo do spleti mangrovových bažin. Z helikoptéry skočí do vody plné žraloků a své filmové nadlidské schopnosti podrobí nečekané zkoušce. Obdobně i herec a tanečník Channing Tatum opustí pohodlí civilizace a znovu po několika letech se podrobí Gryllsově zkoušce, tentokrát ještě náročnější.

Celkem se diváci mohou těšit na tyto hvězdy:

- Alex Honnold - profesionální horolezec a první člověk, který zcela sám a bez jištění, tedy stylem free solo, překonal čelní stěnu El Capitan v Yosemitském národním parku, vysokou více než 900 metrů

- Armie Hammer - herec nominovaný mj. na Zlatý glóbus (Dej mi své jméno, On the Basis of Sex, The Social Network)

- Brie Larsonová - herečka a držitelka Oscara (Captain Marvel, Pokoj, Unicon Store)

- Bobby Bones - americká hvězda éteru, moderátor The Bobby Bones Show a vítěz 27. řady americké obdoby StarDance

- Cara Delevingneová - světoznámá modelka a herečka (Valerian a město tisíce planet, Sebevražedný oddíl, Papírová města)

- Channing Tatum - známý herec a tanečník (Hon na lišku, 21 Jump Street, Bez kalhot)

- Dave Bautista - akční hvězda a bývalý profesionální wrestler (Avengers: Endgame, Spolujízda, Strážci Galaxie)

- Joel McHale - herec, komik a moderátor (Zpátky do školy, Santa Clara Diet, The Soup)

- Rob Riggle - herec a komik (Night School, Ski Master Academy, 21 Jump Street)

- Zachary Quinto - herec nominovaný na cenu Emmy (American Horror Story, Star Trek: Do neznáma, Nosferatu)

Spolu s nimi se podíváme do nejrůznějších koutů USA i celého světa. V Panamě navštívíme mangrovové porosty, v nichž se to jen hemží krokodýly, na Sardinii se zase potopíme do podvodních jeskyní a na Islandu navštívíme jeden z největších ledovců. Chybět nebude ani spalující žár pouštního kaňonu v Arizoně. Bude nutné se postavit vlastnímu strachu a nezaleknout se ani divokých zvířat, ani padajícího kamení a dalších nástrah divočiny.

Jakmile budou naši hrdinové vysazeni uprostřed odlehlých oblastí, musí se spolehnout na svou intuici, zálesácké techniky, sílu a odvahu.

Autory cyklu V divočině s Bearem Gryllsem jsou Bear Grylls a Delbert Shoopman. Seriál vzniká v produkci Electus, Propagate Company a Bear Grylls Ventures. Výkonnými producenty jsou vedle Beara Gryllse také Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard Owens, Liz Schulzeová, Rob Buchta a Delbert Shoopman. Za National Geographic se produkčně podílel Bengt Anderson.

