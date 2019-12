Odstartoval NOW 70s

27.12.2019 15:02

DNES!

S koncem vánočních svátků skončily i vánoční hudební kanály MTV XMAS (placený) a NOW XMAS. Místo první se vysílá opět MTV Classic a v případě NOW XMAS mají diváci NOW 80s. Na původní pozici NOW 80s se nyní vysílá nový kanál NOW 70s - tedy stanice zaměřená na klipy ze 70. let minulého století.

Aktuálně mají fanoušci videoklipových kanálů tři stanice ze skupiny NOW - NOW 70s, NOW 80s a NOW 90s zaměřené na jednu dekádu minulého století.

▲ NOW 70s - záběr z příjmu stanice

Vysílání je šířeno volně ( FTA) ze silného evropského svazku, což znamená, že pro příjem postačuje parabola o malých rozměrech (cca 60 cm).

technické parametry - NOW 70s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - NOW 80s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,597 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA