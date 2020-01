Seriálové novinky zima/jaro 2020 by Rai

02.01.2020 19:09

3dny

Společnosti Rai Com a Rai Pubblicità ve spolupráci se Sky Italy a HBO odhalili novinky v seriálové originální tvorbě Rai a Sky na měsíce leden až květen 2020. Všechny jsou určené do mezinárodní distribuce a proto je velmi pravděpodobné, že mnohé z nich se objeví v budoucnu i v ČR/SR.

- Životy na útěku (Vite in fuga, 12 dílů). Krimi seriál z produkce Rai Fiction. V jedné prestižní římské bance dochází k několika záhadným úmrtí. Případem bude pověřená tvrdá a nekompromisní policistka kterou stopy zavedou do podsvětí bankovní mafie a čím více bude blíž pravdě, tím více bude v nebezpečí i ona sama. V hlavní roli slovenská herečka Barbora Bobulová.

Premiéra na Rai 1.

- Divy (Meraviglie, 4 celovečerní díly). Třetí řada unikátní dokumentární série z produkce Rai 1 v distribuci BBC Earth o přírodních a historických krásách Itálie natočené nejmodernější 4K technikou. Tentokrát se podíváme na ostrov Capri, do Benátek, Florencie, Milána, Turína, Říma, Janova, Gran Sasso a na sopku Etna.

Premiéra na Rai 1, Rai 4K a BBC od soboty 4.1.

- Komisař Montalbano (3 celovečerní filmy). Nové a pravděpodobně poslední díly populární krimi série z produkce Rai Fiction která se prodala do více než 80 zemí světa.

Premiéra na Rai 1.

- Ďáblové (Devils, 8 dílů). Nový thriller z produkce Sky v distribuci Rai Com v hlavní roli s Patrickem Dempsey o zvláštních praktikách úspěšných bankéřů kteří pro svůj úspěch neváhají udělat cokoliv...

Premiéra na Sky Atlantic a Rai 3.

- Jako matka (Come una madre, 6 dílů). Drama s prvky thrilleru z produkce Rai Fiction o zoufalé matce dvou dětí která je obviněná z brutální vraždy na jednom opuštěném toskánském ostrově a je tak nucena utíkat před policií a zároveň chránit svůj život a svých dětí.

Premiéra na Rai 1.

- Lovec 2 (The Hunter 2, 8 dílů). Nové díly druhé série mafiánského seriálu z produkce Rai Fiction v distribuci ZDF Enterprise o sicilském komisaři Sabellovi který se proslavil jako lovec mafiánů. První série se vysílá aktuálně na ČT2.

Premiéra na Rai 2 a ZDF.

- Geniální přítelkyně 2 (My briliant friend, 8 dílů). Druhá série oceňovaného dramaticko psychologického seriálu z produkce Rai Fiction a HBO podle románu Eleny Ferrante.

Premiéra na Rai 1, Rai 4K (od 10.února) a HBO.

- Válka skončila (La guerra è finita, 8 dílů). Dramatický seriál z produkce Rai Fiction odehrávající se těsně po konci druhé světové válce kdy se přeživší vrací z koncentračních táborů a musí znovu začít žít. Někdo se ale vrací s chutí po pomstě...

Premiéra na Rai 1 a Rai 4K.

- Nový Papež (The New Pope, 8 dílů). Druhá série populárního seriálu Paola Sorrentina v produkci Sky a HBO v distribuci Rai Com v hlavní roli s Jude Law, John Malkovich a Sharon Stone.

Premiéra na Sky Atlantic a HBO a Rai 3.

- Budu tě hledat (Io ti cercherò, 8 dílů). Thriller z produkce Rai Fiction o otci kterému se za záhadných okolností zabije jediný syn. Muž se uzavře do sebe a začne pátrat po pravdě na vlastní pěst...

Premiéra na Rai 1.

- ZeroZeroZero (8 dílů). Nový akční seriál z produkce Sky v distribuci Rai Com s mezinárodním hvězdným obsazením od režiséra Stefana Sollimi (Gomorra) který diváky vtáhne do podsvětí drogových gangů v Americe, Evropě a Africe. Seriál nabitý akcí se natáčel více než rok v různých částech světa.

Premiéra na Sky Atlantic a Rai 3.

Názvy jsou pouze orientační, v české/slovenské distribuci mohou být jiné.

Celkový objem vložených prostředků do všech projektů překročil částku 170 milionů eur.

Italská seriálová produkce (především Rai a Sky) byla v roce 2019 nejsledovanější evropskou televizní tvorbou ve světě ve více než 200 zemích světa. Poprvé v historii překonala počtem hodin tvorbu BBC a je na prvním místě v Evropě.

Rai i získala nejvyšší ocenění EBU za nejlepší dramatickou tvorbu a bodovala i na různých televizních festivalech především se seriály Geniální přítelkyně, Lovec a Medici - Masters of Florence.

Geniální přítelkyně byla v USA oceněna jako nejlepší evropský seriál za posledních deset let.

