Jaro na TV Nova: SuperStar, MasterChef a nový seriál Co ste hasiči

16.01.2020 19:26

Televize Nova představila jarní programové schéma, které přinese pokračování lokálních seriálů, reality show, filmové trháky a zpravodajství. Diváci se mohou těšit na novou řadu hudební show SuperStar od 16.2.2020. S premiérovou řadou se vrací reality show MasterChef Česko od 5.2.2020.

V programovém schématu Novy nebudou chybět ani stálice - Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2, Specialisté (od 27.1.2020), nové díly seriálu Kameňák startují 14. února. Na obrazovky se vrátí i reality show Utajený šéf.

▲ Programové schéma TV Nova - jaro 2020 (foto: Nova)

Vysílatel chystá i úplnou novinku - seriál Co ste hasiči, který nahlíží do sousedského života obyvatel vesnice Horní a místní hasičské jednotky. Datum nasazení nového seriálu ještě nebyl upřesněn.

▲ Seriál Co ste hasiči (foto: Nova)

Vedle vlastní tvorby odvysílá Nova i filmové premiéry. Na své si přijdou milovníci komiksů. Do vysílání půjdou filmy Doktor Strange, Captain America: Občanská válka a Thor: Ragnarok. Do pohádkového světa zavedou diváky příběhy Kráska a zvíře, Lovec: Zimní válka, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. Pohled do dávné historie nabídne Král Artuš: Legenda o meči. Filmovou nabídku doplní romantická komedie Dítě Brigite Jones a celá série Rychle a zběsile zakončená premiérovým sedmým dílem. Strhující podívanou nabídne katastrofický snímek Geostorm: Globální nebezpečí a válečné drama Anthropoid.