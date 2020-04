ČT art posiluje vysílání koncertů, divadelních představení i opery

03.04.2020 12:13

DNES!

Divadelní představení s Jiřinou Bohdalovou nebo Bolkem Polívkou, opery z New Yorku i Brna, koncerty Rolling Stones, Waldemara Matušky nebo Xindla X. ČT art v dubnu posiluje své schéma tak, aby nabídl divákům co nejvíce kulturních zážitků z akcí, na které nyní nemohou.

„ V době, kdy se všechny koncertní sály, divadla i kluby zavřely a lidé přišli o možnost autentických kulturních zážitků, rozšiřujeme naše stávající vysílání právě o tento typ pořadů. V nejbližších týdnech nebude prakticky ani jeden večer na ČT art bez koncertu, divadelní inscenace či opery ,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl. Již minulý pátek odvysílal Art přímý přenos představení Hvězda s Evou Holubovou, který se stal nejsledovanějším přímým přenosem v historii vysílání kulturní stanice.

Do divadla pozve ČT art diváky třeba na inscenaci Paní plukovníková s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, Sluhu dvou pánů s Miroslavem Donutilem nebo na premiérové uvedení Lakomce s Bolkem Polívkou z Městského divadla Brno. Ze světa zamíří na české obrazovky broadwayský muzikál Cats nebo shakespearovská klasika Romeo a Julie s Orlandem Bloomem.

▲ Narozeninová oslava XL - Xindl X (foto: Dalibor Konopáč)

Hudební fanoušky ČT art jistě potěší koncertem ze San Jose, kde nestárnoucí Rolling Stones uzavřeli v roce 1999 své americké turné No Security. Tuzemskou hudební tvorbu zastoupí ve vysílání Jarek Nohavica, Waldemar Matuška nebo Xindl X, který loni na podzim oslavil velkolepě své čtyřicáté narozeniny. „ Koncert ve Foru Karlín byl můj do té doby největší samostatný. Byl to jeden z těch koncertů, na které se nezapomíná. Věřím, že si tu neopakovatelnou atmosféru užijí i diváci České televize ,“ říká zpěvák Ondřej Ládek. Koncert uvede Art v premiéře v pátek 17. dubna.

Na své si přijdou i příznivci klasické hudby a opery. Ve čtvrtek 16. dubna představí pod vedením Václava Lukse soubor Collegium 1704 slavnostní radostnou barokní Biberovu mši ze salzburského Dómu a následně v pondělí 20. dubna uvede premiéru opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa v nastudování Národního divadla Brno. A již ve středu 8. dubna je na programu klavírní recitál Tomáše Kača. Záznamem z ostravského hudebního festivalu připomíná Česká televize Mezinárodní den Romů, který tematicky doplní i Khamoro 2019 nebo snímek Růžové sny.

▲ Lakomec (foto: ČT)

Výběr z dubnové nabídky ČT art:

Sobota 4 .dubna

Rolling Stones - No Security, Live In San Jose

Neděle 5. dubna

Adam Plachetka a jeho hosté

Recitál Adama Plachetky a jeho hostů na MTF Zlatá Praha

Pondělí 6. dubna

Koncert Vídeňských filharmoniků z Macaa

PREMIÉRA

Úterý 7. dubna

Ahoj, Ostravo!

Jarek Nohavica a ostravské hvězdy populární hudby

Středa 8. dubna

My Home - klavírní recitál Tomáše Kača

PREMIÉRA

Pátek 10. dubna

We Walk the Line: Vzpomínka na Johnnyho Cashe

Koncert z texaského Austinu k nedožitým osmdesátinám Johnnyho Cashe

PREMIÉRA

Missa Salisburgensis

Coollegium 1704 v Dómu v Salzburgu

PREMIÉRA

Pondělí 13. dubna

Lakomec

Bolek Polívka v hlavní roli, Městské divadlo Brno

PREMIÉRA

Španělské Velikonoce v Římě

soubor La Grande Chapelle

PREMIÉRA

Úterý 14.dubna

Antonín Dvořák: Slovanské tance 1. řada, op. 46

Česká filharmonie

Pátek 16. dubna

Narozeninová oslava XL

Koncert písničkáře Ondřeje Ládka alias Xindla X

PREMIÉRA

Pondělí 20.dubna

Její pastorkyňa

Národní divadlo Brno

PREMIÉRA

Poslední večeře

taneční soubor Dekkadancers

PREMIÉRA

Pátek 24. dubna

Starci na Chmelnici

Rockové legendy v Lucerně

PREMIÉRA

Čtvrtek 30.dubna

Sluha dvou pánů

Miroslav Donutil v hlavní roli nejpopulárnějšího představení v historii Národního divadla

zdroj: ČT